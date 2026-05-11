Nhiều trạm y tế Cà Mau hoạt động cầm chừng vì thiếu nhân lực, thiết bị

Gia Bách
11/05/2026 17:02 GMT+7

Sau sáp nhập, nhiều trạm y tế ở Cà Mau thiếu nhân lực, thiết bị và cơ sở vật chất. Toàn tỉnh hiện thiếu 407 biên chế; nhiều nơi chưa có giám đốc, kế toán và nhân sự công nghệ thông tin, khiến việc khám chữa bệnh đều gặp khó khăn.

Ngày 11.5, ông Nguyễn Tấn Lực, Phó giám đốc Sở Y tế Cà Mau, cho biết sau khi hợp nhất 2 tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu, ngành y tế đã tham mưu UBND tỉnh, sắp xếp lại hệ thống y tế cơ sở, giảm từ 164 trạm y tế và phòng khám đa khoa khu vực xuống còn 64 trạm y tế xã, phường. Các đơn vị hiện vận hành theo mô hình đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND cấp xã.

Theo ông Lực, 64 trạm y tế hiện có 1.695 nhân viên (1.518 viên chức và 177 hợp đồng chuyên môn), nhưng vẫn thiếu 407 biên chế so với chỉ tiêu được giao. Nhân sự giữa các trạm phân bổ không đồng đều khiến việc bố trí, vận hành gặp nhiều khó khăn.

Đáng chú ý, hệ thống y tế cơ sở đang thiếu nghiêm trọng các vị trí kế toán, hành chính, công nghệ thông tin và bảo trợ xã hội. Nhiều trạm không đủ nhân lực trực thường xuyên, ảnh hưởng trực tiếp việc duy trì hoạt động và chất lượng phục vụ người dân.

Hiện có 14 trạm y tế chưa bố trí được giám đốc, 14 trạm không có phó giám đốc; 31 trạm chưa có kế toán và 55 trạm chưa có nhân sự phụ trách công nghệ thông tin.

Tại xã Tân Ân, trạm y tế chỉ có một bác sĩ, thiếu nhiều vị trí chuyên môn cùng các thiết bị như máy xét nghiệm, máy đo thị lực, X-quang. Trong khi đó, Trạm y tế phường Hòa Thành hiện chưa có cả giám đốc lẫn phó giám đốc.

Còn tại Trạm y tế xã Vĩnh Thanh, hệ thống thiết bị tại đơn vị còn rất thô sơ. Trạm đang thiếu nhiều máy móc cần thiết như máy siêu âm, điện tim, máy xét nghiệm sinh hóa và huyết học. Trong khi đó, 7 bộ máy vi tính tại đây đã sử dụng hơn 10 năm, thường xuyên hư hỏng, không đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số. Nguồn thuốc phục vụ khám bảo hiểm y tế đôi lúc cũng không đủ cơ số.

Theo lãnh đạo Sở Y tế Cà Mau, phần lớn các trạm y tế sau hợp nhất vẫn sử dụng lại trụ sở cũ nên nhiều nơi xuống cấp, thiếu trang thiết bị. "Anh em ở trạm nếu chỉ có ống nghe, máy đo huyết áp thì không thu hút được người bệnh", ông Lực nói và cho rằng các trạm cần được đầu tư máy siêu âm, X-quang, điện tim và thiết bị xét nghiệm cơ bản để nâng chất lượng khám chữa bệnh tuyến cơ sở.

Sở Y tế Cà Mau đang phối hợp rà soát, cử cán bộ đi đào tạo trung cấp lý luận chính trị nhằm đáp ứng điều kiện bổ nhiệm theo quy định; đồng thời, đề xuất sớm ban hành đề án vị trí việc làm thống nhất để kiện toàn tổ chức, tuyển dụng nhân sự và tiếp tục phân bổ biên chế cho các trạm y tế.

Theo rà soát của ngành y tế Cà Mau, nhu cầu đầu tư cho mỗi trạm y tế hiện khoảng 10 - 15 tỉ đồng để sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất và bổ sung thiết bị phục vụ khám chữa bệnh tại cơ sở.

