Cà Mau giải thể 5 trung tâm y tế, đưa nhân lực và thiết bị về tuyến cơ sở

Ngày 1.3, theo tin từ Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau, tỉnh này đã ban hành quyết định giải thể 5 trung tâm y tế khu vực không có giường bệnh trực thuộc Sở Y tế, gồm Trung tâm y tế khu vực Cà Mau, Đầm Dơi, Năm Căn, Trần Văn Thời và Cái Nước.

UBND tỉnh Cà Mau có quyết định giải thể 5 trung tâm y tế khu vực không giường bệnh ẢNH: G.B

Theo quyết định, UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương giải quyết dứt điểm những công việc đang thực hiện hoặc còn tồn đọng để tiến hành bàn giao cho các đơn vị tiếp nhận theo đúng chức năng, nhiệm vụ mới.

Sở Tài chính được giao hướng dẫn việc xử lý tài chính, tài sản sau giải thể; Giám đốc Công an tỉnh có trách nhiệm thu hồi con dấu của các trung tâm y tế trong thời hạn không quá 45 ngày kể từ ngày quyết định có hiệu lực.

Hơn 400 nhân sự chuyển về tuyến xã

Trước khi quyết định giải thể được ban hành, Sở Y tế Cà Mau đã xây dựng dự thảo đề án sắp xếp lại hệ thống trung tâm y tế khu vực trên địa bàn.

Theo phương án này, nhóm 5 trung tâm y tế chỉ thực hiện 1 chức năng là y tế dự phòng sẽ chấm dứt hoạt động, đồng thời chuyển toàn bộ nhiệm vụ về trạm y tế cơ sở.

Trong khi đó, 11 trung tâm y tế 2 chức năng (vừa dự phòng vừa khám chữa bệnh) sẽ được tổ chức lại. Chức năng y tế dự phòng được chuyển về trạm y tế cấp xã, còn hoạt động khám chữa bệnh tiếp tục duy trì theo mô hình bệnh viện khu vực. Các đơn vị nằm trong diện sắp xếp lại gồm Trung tâm y tế Ngọc Hiển, Phú Tân, Thới Bình, U Minh, Giá Rai, Đông Hải, Hòa Bình, Vĩnh Lợi, Bạc Liêu, Hồng Dân và Phước Long.

Việc sắp xếp kéo theo thay đổi lớn về nhân sự. Sau khi giải quyết chế độ chính sách cho những trường hợp xin nghỉ, toàn bộ viên chức và người lao động thuộc 5 trung tâm y tế nhóm 1 với tổng cộng 179 người sẽ được điều chuyển về các trạm y tế cấp xã.

Cùng với đó, 240 nhân sự thuộc hệ y tế dự phòng tại các trung tâm y tế nhóm 2 cũng chuyển về tuyến cơ sở để đảm nhận nhiệm vụ mới.

Việc điều chuyển đồng thời cả chức năng, con người và nguồn lực được xem là bước tái cấu trúc toàn diện nhằm giảm tầng nấc trung gian trong hệ thống y tế.

Thiết bị y tế "đổ về" tuyến đầu chăm sóc sức khỏe

Điểm đáng chú ý trong phương án sắp xếp là toàn bộ tài chính, tài sản và trang thiết bị của các trung tâm y tế sau giải thể sẽ được chuyển giao cho hệ thống y tế cơ sở.

Theo đánh giá thực tế, nhiều trạm y tế hiện đang xuống cấp, thiếu thiết bị chuyên môn lẫn phương tiện làm việc, đặc biệt là các thiết bị chẩn đoán hình ảnh và xét nghiệm. Việc bổ sung nguồn lực từ các trung tâm y tế được kỳ vọng giúp nâng chất lượng hoạt động của tuyến chăm sóc sức khỏe ban đầu - nơi người dân tiếp cận dịch vụ y tế thường xuyên nhất.

Việc giải thể 5 trung tâm y tế khu vực không chỉ là thay đổi về tổ chức, mà còn là bước dịch chuyển trọng tâm nguồn lực, khi hệ thống y tế cơ sở trở thành điểm tiếp nhận trực tiếp cả nhân lực, thiết bị và chức năng chuyên môn trong mô hình mới của ngành y tế Cà Mau.