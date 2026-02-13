Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Dân sinh

Được tạm ứng, Trung tâm y tế Phước Long đã chi trả xong nợ lương

Gia Bách
Gia Bách
13/02/2026 13:52 GMT+7

Sau chỉ đạo của UBND tỉnh Cà Mau, Trung tâm y tế khu vực Phước Long đã được tạm ứng 9 tỉ đồng và chi trả đầy đủ tiền nợ lương.

Ngày 13.2, tin từ Sở Y tế tỉnh Cà Mau cho biết, Trung tâm y tế khu vực Phước Long đã chi trả đầy đủ tiền lương, phụ cấp và các khoản theo nợ lương của viên chức đến hết tháng 2.2026.

Trước việc các trung tâm y tế khu vực nợ lương, UBND tỉnh Cà Mau có công văn chỉ đạo yêu cầu Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Y tế và các đơn vị liên quan phối hợp rà soát, đề xuất giải pháp và xem xét tạm ứng kinh phí để chi trả nợ lương tháng 12.2025 cùng tiền lương các tháng 1 và 2.2026 cho viên chức đơn vị.

Được tạm ứng Trung tâm Y tế Phước Long đã chi trả xong nợ lương - Ảnh 1.

Sau khi được tạm ứng 9 tỉ đồng, Trung tâm y tế khu vực Phước Long đã chi trả đầy đủ tiền lương, phụ cấp và các khoản theo nợ lương của viên chức đến hết tháng 2.2026

ẢNH: G.B

Theo đó, sau khi rà soát, cơ quan Bảo hiểm xã hội đã chấp thuận tạm ứng tổng cộng 9 tỉ đồng cho Trung tâm y tế khu vực Phước Long. Nguồn tạm ứng này gồm 2,7 tỉ đồng từ phần 10% còn lại sau quyết toán quý IV năm 2025 của đơn vị và 6,3 tỉ đồng từ nguồn 10% chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế sau quyết toán năm 2025 của các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh.

Từ nguồn kinh phí tạm ứng, Trung tâm y tế khu vực Phước Long đã thực hiện chi trả đầy đủ tiền lương, phụ cấp và các khoản đóng góp theo lương còn nợ cho viên chức. Tổng số tiền  chi trả 8,725 tỉ đồng. Trong đó, tiền lương và các khoản theo lương của tháng 12.2025 là  3,113 tỉ đồng; tháng 1.2026 là 3,115 tỉ đồng; tháng 2.2026 là 2,496 tỉ đồng. Việc chi trả được xác định bảo đảm quyền lợi của viên chức theo quy định.

Trung tâm y tế khu vực Giá Rai cũng đã trả lương tháng 1, tháng 2.2026 trong sáng nay 13.2. Như vậy đến nay, cả 4 đơn vị gồm: Trung tâm y tế khu vực Phước Long, Giá Rai, Phú Tân và Ngọc Hiển đã chi trả xong nợ lương cho nhân viên y tế.

Như Thanh Niên thông tin, ngành y tế Cà Mau hiện có 36 đơn vị sự nghiệp tự chủ, trong đó 4 trung tâm y tế khu vực rơi vào tình trạng thu không đủ chi, phát sinh nợ lương, phụ cấp và các khoản theo lương với tổng số gần 29 tỉ đồng.

Trung tâm y tế khu vực Phước Long có số nợ lớn nhất, hơn 16,17 tỉ đồng. Ba đơn vị còn lại gồm Giá Rai, Phú Tân và Ngọc Hiển nợ từ hơn 3,8 đến hơn 4,8 tỉ đồng, chủ yếu là lương và các khoản theo lương của viên chức.

Để tháo gỡ, Sở Y tế kiến nghị UBND tỉnh đề xuất Bảo hiểm xã hội Việt Nam sớm thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tồn đọng; đồng thời cho phép Trung tâm y tế Phú Tân và Ngọc Hiển tạm mượn ngân sách năm 2026 hơn 12 tỉ đồng để chi trả nợ lương, phụ cấp năm 2025 và đầu năm 2026.

Hai đơn vị đã được tạm mượn hơn 11,3 tỉ đồng từ kinh phí hoạt động hệ điều trị, gồm Phú Tân hơn 6,6 tỉ đồng và Ngọc Hiển hơn 4,7 tỉ đồng chi trả nợ lương.

