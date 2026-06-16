Cà Mau chi hơn 238 tỉ đồng xây đường Hố Gùi kết nối vùng ven biển

Ngày 16.6, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau cho biết, UBND tỉnh Cà Mau vừa phê duyệt dự án đầu tư xây dựng tuyến đường từ Hố Gùi đến đường ven biển với tổng vốn hơn 238,6 tỉ đồng từ ngân sách tỉnh. Tuyến đường dài 3,57 km được kỳ vọng kết nối bến cá Hố Gùi với trục giao thông ven biển, góp phần hoàn thiện hạ tầng và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Dự án được triển khai tại xã Tân Tiến, do Ban Quản lý dự án xây dựng công trình giao thông tỉnh làm chủ đầu tư, thực hiện trong giai đoạn 2026 - 2029.

Tỉnh Cà Mau chi hơn 238 tỉ đồng xây tuyến đường Hố Gùi kết nối vùng ven biển ẢNH ĐỒ Họa BẰNG AI

Theo quyết định phê duyệt, tuyến đường có điểm đầu kết nối vào đường bộ ven biển và điểm cuối tại Trạm kiểm soát Biên phòng Hố Gùi; trong đó, đoạn từ đầu tuyến đến bến cá Hố Gùi dài 2,3 km, được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp V đồng bằng, vận tốc 40 km/giờ, quy mô 2 làn xe; đoạn từ bến cá Hố Gùi đến cuối tuyến dài 1,27 km, đạt tiêu chuẩn đường cấp VI đồng bằng, vận tốc thiết kế 30 km/giờ, quy mô 1 làn xe.

Dự án xây dựng 3 cầu gồm Đầm Chim, Trảng Tràm 1 và Trảng Tràm 2, đồng thời đầu tư hệ thống đường gom dân sinh, cống thoát nước, chiếu sáng và báo hiệu giao thông.

Trong tổng mức đầu tư hơn 238,6 tỉ đồng, chi phí giải phóng mặt bằng hơn 17,4 tỉ đồng, chi phí xây dựng hơn 175 tỉ đồng; phần còn lại dành cho công tác quản lý dự án, tư vấn đầu tư xây dựng, chi phí khác và dự phòng.

UBND tỉnh Cà Mau cũng giao Ban Quản lý dự án xây dựng công trình giao thông tỉnh chịu trách nhiệm về tính chính xác của hồ sơ; Sở Tài chính Cà Mau tham mưu bố trí nguồn vốn theo tiến độ; UBND xã Tân Tiến phối hợp thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và quản lý chặt hiện trạng đất trong khu vực dự án.