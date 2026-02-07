Cà Mau chi trả lương, trợ cấp tháng 3 trước Tết Bính Ngọ

Ngày 7.2, theo thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau, UBND tỉnh vừa có công văn đồng ý chi trả lương, trợ cấp tháng 3.2026 cho các thành phần thụ hưởng trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Văn bản do Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Văn Bi ký thay Chủ tịch UBND tỉnh, gửi Sở Tài chính và Kho bạc Nhà nước khu vực XX để tổ chức triển khai.

Cà Mau chi lương, trợ cấp tháng 3 trước Tết Bính Ngọ 2026 ẢNH: G.B

Quyết định được đưa ra sau khi UBND tỉnh xem xét công văn đề xuất của Sở Tài chính về chủ trương chi lương, trợ cấp tháng 3 trước Tết Bính Ngọ 2026. Trên cơ sở này, UBND tỉnh thống nhất đồng ý để các cơ quan, đơn vị, địa phương của tỉnh thực hiện chi trả lương, các khoản có tính chất lương và các khoản trợ cấp của tháng 3.2026 trong tháng 2 này cho các thành phần thụ hưởng.

UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Kho bạc Nhà nước khu vực XX thông báo chủ trương đến các cơ quan, đơn vị, địa phương để chủ động tổ chức thực hiện theo quy định, bảo đảm việc chi trả diễn ra đúng quy trình.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan được yêu cầu khẩn trương triển khai nội dung nói trên, bảo đảm việc chi trả lương, phụ cấp kịp thời, đúng quy định. Việc chi trả sớm nhằm tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, công chức, viên chức và người lao động chuẩn bị tết cổ truyền của dân tộc chu đáo, đầm ấm và có điều kiện tốt hơn về quê sum họp cùng gia đình.