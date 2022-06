Cà Mau: Chủ tài khoản Facebook live stream xúc phạm người khác bị phạt 7,5 triệu đồng

Ngày 24.6, tin từ Công an H.Thới Bình (Cà Mau) cho biết đơn vị vừa có quyết định xử phạt hành chính chủ tài khoản Facebook Thao Nguyen với số tiền 7,5 triệu đồng và buộc gỡ bài viết, cam kết không tái phạm.

Trước đó, Công an H.Thới Bình nhận được đơn của bà N.T.H (ngụ xã Tân Bằng, H.Thới Bình) yêu cầu xử lý chủ tài khoản Facebook Thao Nguyen. Theo đơn yêu cầu, tài khoản Facebook Thao Nguyen đăng lời lẽ thô tục, chửi, hăm dọa, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín cá nhân bà N.T.H.

Tiếp nhận đơn, Công an H.Thới Bình xác minh, củng cố hồ sơ, tài liệu liên quan. Qua đó, công an xác định người sử dụng tài khoản Thao Nguyen là bà H.T.B. Bà B. đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình trong buổi làm việc với cơ quan công an.





Cũng theo Công an H.Thới Bình, hành vi của bà B. vi phạm quy định tại điểm g, khoản 3, Điều 102 Nghị định 15.2020/NĐ-CP ngày 3.2.2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định “cung cấp, trao đổi, truyền đưa thông tin số nhằm đe dọa, quấy rối, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm danh sự, nhân phẩm, uy tín của người khác”.

Thời gian qua, Công an H.Thới Bình phát hiện 4 trường hợp sử dụng tài khoản Facebook đăng tải, chia sẻ những thông tin có liên quan đến cá nhân người khác, vi phạm quy định pháp luật. Công an đã mời làm việc, buộc cam kết 3 trường hợp, còn 1 trường hợp đang phối hợp với chính quyền địa phương xác minh, xử lý.