Cà Mau công bố 73 đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Ngày 19.3, Ủy ban Bầu cử tỉnh Cà Mau ban hành quyết nghị công bố danh sách 73 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại 18 đơn vị bầu cử.

Trong số những người trúng cử có nhiều gương mặt giữ vị trí quan trọng trong bộ máy tỉnh, như: ông Huỳnh Quốc Việt (Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy); ông Phạm Văn Thiều (Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau); ông Hồ Thanh Thủy (Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh); ông Lữ Quang Ngời (Chủ tịch UBND tỉnh); ông Hồ Trung Việt (Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy); ông Lâm Văn Bi và ông Ngô Vũ Thăng (cùng là Phó chủ tịch UBND tỉnh).

Cử tri bỏ phiếu bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Cà Mau tại giường bệnh với sự hỗ trợ của lực lượng chức năng và người thân

Không chỉ ở cấp lãnh đạo tỉnh, danh sách trúng cử còn ghi nhận nhiều giám đốc sở tiếp tục tham gia HĐND nhiệm kỳ mới, gồm ông Nguyễn Chí Thiện (Giám đốc Sở Công thương); ông Tô Hoài Phương (Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường); ông Nguyễn Văn Nguyên (Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo); ông Huỳnh Công Quân (Giám đốc Sở Tài chính); bà Nguyễn Thu Tư (Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo).

Danh sách trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Cà Mau cũng mở rộng đến cấp cơ sở, với sự góp mặt của nhiều bí thư đảng ủy phường, xã và lãnh đạo đơn vị sự nghiệp, như: bà Tô Việt Thu (Bí thư Đảng ủy phường Bạc Liêu); ông Trần Minh Hải (Bí thư Đảng ủy phường Hiệp Thành); ông Phạm Thành Phước (Bí thư Đảng ủy xã Phước Long); ông Trương Thanh Nhã (Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Hậu); ông Lê Minh Hải (Bí thư Đảng ủy phường Giá Rai)...



