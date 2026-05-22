Ngày 22.5, tin từ UBND tỉnh Cà Mau cho biết, tỉnh vừa ban hành quyết định danh mục dự án thu hút đầu tư năm 2026 làm cơ sở đẩy mạnh công tác xúc tiến, quảng bá và mời gọi nhà đầu tư nghiên cứu, triển khai dự án.

Theo đó, danh mục gồm 96 dự án, trải rộng trên nhiều lĩnh vực trọng điểm như nhà ở - khu đô thị, năng lượng, du lịch, môi trường, hạ tầng giao thông, y tế - giáo dục, thương mại - dịch vụ, nông nghiệp công nghệ cao và hạ tầng khu, cụm công nghiệp.

Cà Mau công bố 96 dự án kêu gọi đầu tư trong năm 2026 ẢNH: CTV

Danh mục lần này có sự xuất hiện dày đặc các dự án năng lượng tái tạo và đô thị quy mô lớn. Riêng lĩnh vực năng lượng có hàng loạt dự án điện gió tại các khu vực ven biển như Hòa Bình, Đông Hải, Ngọc Hiển, Khai Long, với tổng vốn đầu tư hàng chục ngàn tỉ đồng.

Ở lĩnh vực nhà ở và khu đô thị, nhiều dự án quy mô lớn được đưa vào danh mục như Khu đô thị mới phường Vĩnh Trạch và phường Hiệp Thành diện tích 205 ha, vốn dự kiến hơn 12.952 tỉ đồng; Khu dịch vụ dân cư Năm Căn thuộc Khu kinh tế Cà Mau; Khu đô thị mới phía Đông đường Võ Văn Kiệt hay các khu dân cư thương mại tại An Xuyên, Tân Xuyên, Lý Văn Lâm.

Danh mục cũng dành dư địa lớn cho các dự án du lịch, dịch vụ và môi trường như Khu du lịch sinh thái Đầm Thị Tường, du lịch sinh thái Vườn quốc gia U Minh Hạ, sân golf Tân Thành, các nhà máy xử lý nước thải, điện rác và xử lý chất thải tập trung.

UBND tỉnh Cà Mau giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức công bố danh mục; đồng thời tăng cường giới thiệu, quảng bá, xúc tiến và mời gọi đầu tư theo quy định. Các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường được yêu cầu chủ động xúc tiến đầu tư đối với các dự án thuộc lĩnh vực, địa bàn quản lý.

Theo UBND tỉnh Cà Mau, việc ban hành danh mục dự án thu hút đầu tư năm 2026 là cơ sở quan trọng để tiếp tục phát huy tiềm năng, lợi thế địa phương, tạo môi trường thuận lợi thu hút các nguồn lực đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững trong giai đoạn tới.