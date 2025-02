Cà Mau công bố quyết định giải thể công an cấp huyện và điều động cán bộ

Chiều 28.2, Công an tỉnh Cà Mau tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về giải thể công an cấp huyện và các quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ.

Đại tá Phạm Thành Sỹ, Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau phát biểu tại buổi lễ ẢNH: CTV

Thực hiện chủ trương tinh gọn bộ máy, Công an tỉnh Cà Mau triển khai mô hình công an 2 cấp (tỉnh và xã), điều động 46 lãnh đạo công an cấp huyện về nhận nhiệm vụ tại các phòng; điều động 465 chỉ huy, cán bộ về công an cấp xã.

Quá trình sắp xếp bộ máy, nhiều cán bộ lãnh đạo, chỉ huy đã tình nguyện về cơ sở hoặc bố trí ở những vị trí khó khăn, vất vả hơn. Đồng thời, 12 lãnh đạo cấp phòng tự nguyện nghỉ hưu trước tuổi để tạo điều kiện cho công tác sắp xếp nhân sự.

Ông Lê Văn Sử, Phó chủ tịch UBND tỉnh và đại tá Phạm Thành Sỹ (thứ 5, thứ 6 từ phải sang) trao quyết định cho các cán bộ được điều động về đơn vị mới ẢNH: G.B

Phát biểu tại buổi lễ, đại tá Phạm Thành Sỹ, Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau, ghi nhận đóng góp của lực lượng công an cấp huyện, biểu dương tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong quá trình sắp xếp tổ chức và điều động nhân sự. Ông yêu cầu các đơn vị nhanh chóng thích ứng, phát huy vai trò lãnh đạo, bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới.

Ông Lê Văn Sử và đại tá Phạm Thành Sỹ trao quyết định cho các cán bộ tự nguyện nghỉ hưu trước tuổi ẢNH: G.B

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ ẢNH: CTV

Cùng ngày, Công an tỉnh Cà Mau tổ chức lễ tiếp nhận 5 nhiệm vụ quản lý nhà nước từ các sở, gồm: cai nghiện ma túy, lý lịch tư pháp, sát hạch và cấp giấy phép lái xe, an toàn thông tin mạng và an ninh hàng không. Việc chuyển giao diễn ra đồng bộ, không gây gián đoạn hoạt động. Các quyết định có hiệu lực từ ngày 1.3.2025.