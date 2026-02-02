Cà Mau: Công ty Sing Việt chiếm đất ven sông, xây dựng sai phép

Thanh tra tỉnh Cà Mau vừa công bố kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư, đất đai, xây dựng và môi trường đối với Công ty TNHH Sing Việt Sông Đốc cùng các tổ chức, cá nhân liên quan.

Thanh tra Cà Mau kết luận Công ty Sing Việt Sông Đốc chiếm đất ven sông, xây dựng sai phép

ẢNH: G.B

Theo kết luận, doanh nghiệp đang quản lý khu đất tại khóm 7, xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau để thực hiện dự án Nhà máy chế biến bột cá Sing Việt. Hồ sơ đầu tư, thuê đất qua các thời kỳ cơ bản phù hợp quy định, nghĩa vụ tài chính về đất đai đã hoàn thành. Tuy nhiên, quá trình sử dụng đất phát sinh nhiều vấn đề.

Gần 7.000m² ngoài ranh, bờ kè "vươn" ra sông

Thanh tra xác định doanh nghiệp đã sử dụng 6.945,9m2 nằm ngoài phạm vi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chủ yếu tại khu vực tiếp giáp sông Ông Đốc để xây dựng bờ kè, sàn bê tông và các hạng mục phụ trợ. Hành vi này bị kết luận là chiếm đất, vi phạm luật Đất đai 2024 và các quy định xử phạt liên quan.

Đáng chú ý hơn, trong khu vực bến thủy nội địa, bờ kè còn chồng lấn "vùng nước xin phép", không đúng với Quyết định 97/QĐ-SGTVT ngày 9.2.2022 của Sở GTVT Cà Mau (cũ), vi phạm quy định quản lý hành lang bảo vệ luồng đường thủy nội địa.

Sau khi nhận chuyển nhượng dự án từ Công ty Sing Việt, doanh nghiệp tiếp tục mở rộng bờ kè hơn 2.387m2 khi chưa được cơ quan thẩm quyền cho phép. Thanh tra ghi nhận nguyên nhân một phần do trước đây Sở TN-MT (cũ) chưa bàn giao đất trên thực địa, mốc giới chưa rõ ràng. Dù vậy, trách nhiệm trực tiếp vẫn thuộc về doanh nghiệp trong việc sử dụng đất đúng ranh được cấp.

Bên cạnh đó, tình trạng 2 hộ dân lấn chiếm 288,5m2 đất thuê vẫn chưa được xử lý dứt điểm, dù đã được yêu cầu khắc phục từ kết luận thanh tra năm 2020 của Sở TN-MT.

Nhiều hạng mục sai và không phép

Không dừng ở đất đai, vi phạm xây dựng tại Nhà máy chế biến bột cá Sing Việt cũng được chỉ ra rõ ràng. Ngoài các hạng mục được phép sửa chữa theo giấy phép xây dựng số 03/GPXD-SXD, doanh nghiệp đã thi công sai nội dung giấy phép và phát sinh nhiều hạng mục chưa được cấp phép.

Danh sách bao gồm: nhà kho tiếp giáp kho chế biến, sửa chữa và cải tạo nhà xưởng, kho lạnh, văn phòng, phòng máy, hồ xử lý nước thải, căn tin, nhà xe, khu nhà trọ, mái che và bờ kè. Nhiều hạng mục nằm ngoài ranh đất được cấp, vừa vi phạm trật tự xây dựng, vừa vi phạm pháp luật đất đai.

Môi trường đạt chuẩn, nhưng từng "vượt rào" giấy phép

Ở mảng môi trường, doanh nghiệp đã được phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết, có hệ thống xử lý nước thải, khí thải và kết quả quan trắc đạt quy chuẩn. Tuy nhiên, hoạt động sản xuất chả cá từng phát sinh khi chưa có giấy phép môi trường và đã bị Sở Nông nghiệp - Môi trường xử phạt vi phạm hành chính vào tháng 10.2025.

Từ các sai phạm nêu trên, Thanh tra tỉnh Cà Mau kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ngành liên quan xem xét xử phạt vi phạm hành chính, buộc khắc phục hậu quả trong lĩnh vực đất đai, xây dựng; đồng thời rà soát trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan đến quản lý, bàn giao đất và cấp phép xây dựng.