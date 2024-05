Cà Mau: Cung cấp hồ sơ dự án cây xanh cho Bộ Công an

Trước đó, ngày 6.8.2019, Chủ tịch UBND TP.Cà Mau ban hành Công văn số 1775/UBND-ĐT giao Phòng Quản lý đô thị xây dựng phương án tổ chức lựa chọn nhà thầu công tác xử lý vệ sinh môi trường, đô thị trên địa bàn thành phố.

Đến tháng 4.2020, Phòng quản lý đô thị đã chọn được các nhà thầu thực hiện gói thầu dịch vụ công ích thông qua hình thức đấu thầu. Cụ thể là gói thầu duy tu, duy trì và vận hành công tác thoát nước trên địa bàn TP.Cà Mau sẽ do Liên danh Công ty TNHH cấp thoát nước và dịch vụ môi trường và Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng Hà Thành thực hiện, với giá trị hợp đồng 64,8 tỉ đồng (giảm giá 13% so với giá trị dự toán được duyệt), và gói thầu trồng dặm, chăm sóc và bảo dưỡng cây xanh đô thị do Công ty TNHH Cây Xanh Tây Nguyên thực hiện giá trị hợp đồng 48,2 tỉ đồng (giảm giá 11% so với giá trị dự toán được duyệt). Thời gian thực hiện 2 gói thầu nêu trên là 36 tháng.