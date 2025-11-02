Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Cà Mau: Cứu kịp thời 2 ngư dân bị chìm tàu

Gia Bách
Gia Bách
02/11/2025 20:21 GMT+7

Giữa sóng to gió lớn, lực lượng Đồn biên phòng Khánh Hội (Cà Mau) đã cứu kịp thời 2 ngư dân bị chìm tàu trên biển.

Khoảng 14 giờ 30 ngày 2.11, tàu cá CM-05144-TS do ông Nguyễn Minh Vương (40 tuổi, ở xã Song Lộc, Vĩnh Long) làm thuyền trưởng đang đi vào cửa biển Khánh Hội (xã Khánh Lâm, Cà Mau) để trú bão thì bất ngờ gặp sóng to, gió lớn làm chìm tàu.

Biên phòng Khánh Hội cứu kịp hai ngư dân bị chìm tàu giữa sóng lớn - Ảnh 1.

Lực lượng Đồn biên phòng Khánh Hội cứu kịp thời 2 ngư dân bị chìm tàu trên biển

ẢNH: BIÊN PHÒNG CÀ MAU CUNG CẤP

Trên tàu lúc này có 2 người gồm thuyền trưởng Vương và một ngư dân. Chủ tàu là ông Nguyễn Văn Hào (61 tuổi, ở xã Khánh Lâm, Cà Mau). Sau khi tàu mất liên lạc, thông tin được báo khẩn về Đồn biên phòng Khánh Hội.

Ngay lập tức, đơn vị huy động 6 cán bộ, chiến sĩ phối hợp tàu kéo của ngư dân Võ Văn Huệ Quang (ấp 3, xã Khánh Lâm) cùng một ngư dân khác khẩn trương ra hiện trường cứu nạn.

Đến 15 giờ 30 phút cùng ngày, tổ cứu nạn tiếp cận được khu vực tàu chìm và cứu được cả 2 ngư dân trong tình trạng kiệt sức nhưng vẫn còn tỉnh táo, đưa vào bờ an toàn ngay sau đó.

Theo Đồn biên phòng Khánh Hội, sức khỏe của 2 ngư dân hiện đã ổn định. Tuy nhiên, do sóng to, gió lớn, tàu cá CM-05144-TS vẫn chưa thể trục vớt. Ước tính thiệt hại tài sản khoảng 150 triệu đồng.


