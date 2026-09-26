Cà Mau đặt mục tiêu xe cứu thương xuất phát trong 5 phút kể từ khi điều động

Ngày 26.9, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau cho biết, UBND tỉnh này vừa ban hành kế hoạch phát triển hệ thống cấp cứu ngoại viện giai đoạn 2026 - 2030. Với trường hợp nguy kịch, tỉnh phấn đấu để xe cứu thương xuất phát không quá 5 phút kể từ khi có quyết định điều xe.

Phủ mạng lưới cấp cứu ngoại viện đến 100% xã, phường

Đến năm 2030, Cà Mau phấn đấu 100% xã, phường triển khai mạng lưới cấp cứu ngoại viện phù hợp với điều kiện địa phương; 100% đơn vị y tế công lập tuyến tỉnh, tuyến xã tham gia mạng lưới. Cơ sở khám chữa bệnh ngoài công lập đủ điều kiện được khuyến khích tham gia.

Cà Mau đặt mục tiêu xuất xe cứu thương trong 5 phút sau quyết định điều xe ẢNH: CTV

Tỉnh đặt mục tiêu có tối thiểu 1 xe cứu thương đạt chuẩn trên 100.000 dân. Kế hoạch ưu tiên bổ sung phương tiện cho vùng sâu, vùng xa, khu vực ven biển, giao thông đường thủy và nơi có nguy cơ cao xảy ra tai nạn, thiên tai. Các mô hình cấp cứu đường thủy, ven biển và trên biển sẽ được xây dựng, phát triển từng bước.

Cà Mau cũng phấn đấu để 100% cuộc gọi cấp cứu được tiếp nhận, tư vấn, phân loại và điều phối kịp thời. Ít nhất 95% trường hợp vận chuyển cấp cứu được thông báo, kết nối và phối hợp trước với cơ sở khám chữa bệnh tiếp nhận; ít nhất 95% ca cấp cứu ngoại viện được thực hiện an toàn, đúng quy trình chuyên môn.

Theo kế hoạch, hệ thống điều phối cấp cứu của tỉnh sẽ từng bước kết nối với Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an tỉnh, nền tảng quản lý cấp cứu ngoại viện và hệ thống tích hợp các số khẩn cấp 113, 114, 115 theo lộ trình. Tỉnh cũng dự kiến triển khai định vị GPS đối với xe cứu thương, dùng bản đồ số để hỗ trợ tìm vị trí người bệnh và điều phối phương tiện.

Đến năm 2030, ít nhất 75% nhân viên y tế tại trạm y tế xã, phường được đào tạo hoặc tập huấn về cấp cứu ngoại viện, cấp cứu ban đầu. Tỉnh đặt mục tiêu phổ cập kiến thức sơ cứu cho tối thiểu 3% dân số, trong đó ít nhất 1% được thực hành kỹ năng.

Sở Y tế là đầu mối triển khai kế hoạch. Kinh phí thực hiện được bố trí từ ngân sách theo khả năng cân đối hằng năm, nguồn tài trợ, các nguồn vốn hợp pháp khác và nguồn thu dịch vụ cấp cứu ngoại viện theo quy định.