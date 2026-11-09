Cà Mau đầu tư 24,5 tỉ đồng bảo tồn đờn ca tài tử, hướng đến biểu diễn hằng tuần

Ngày 9.11, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau cho biết, UBND tỉnh này vừa có quyết định phê duyệt đề án bảo tồn đờn ca tài tử Nam bộ giai đoạn 2026–2030, tập trung khôi phục phong trào, truyền dạy cho người trẻ, số hóa tư liệu và gắn di sản với du lịch, sinh kế của nghệ nhân.

Nội dung đề án thể hiện, các buổi diễn được nghiên cứu tổ chức bằng nguồn lực xã hội hóa, từng bước đưa nhà hát thành nơi sinh hoạt thường xuyên của giới tài tử. Kinh phí dự kiến từ ngân sách nhà nước, các nguồn hợp pháp khác và nguồn lực lồng ghép từ các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2025–2030 đã được phê duyệt khoảng hơn 24,5 tỉ đồng.

Đờn ca tài tử tại Cà Mau hiện có hơn 750 câu lạc bộ với trên 5.000 nghệ nhân, tài tử ẢNH: CTV

Đờn ca tài tử tại Cà Mau hiện có hơn 750 câu lạc bộ với trên 5.000 nghệ nhân, tài tử. Trong giai đoạn 2021–2025, tỉnh đã mở hơn 100 lớp cho trên 4.000 học viên, đưa đờn ca tài tử vào 14 trường THPT và một số cơ sở đào tạo.

Đến năm 2030, tỉnh phấn đấu có ít nhất 70% câu lạc bộ hiện có sinh hoạt thường xuyên, thực chất. Số thanh thiếu niên học và thực hành đờn ca tài tử tăng ít nhất 30% so với kết quả rà soát năm 2026. Mỗi xã, phường phấn đấu có ít nhất một hoạt động hoặc lớp truyền dạy cho người trẻ.

Tỉnh Cà Mau cũng đặt mục tiêu kiểm kê toàn bộ lực lượng và sinh hoạt đờn ca tài tử, số hóa hồ sơ của 100% nghệ nhân tiêu biểu cùng bài bản, tư liệu được chọn bảo tồn. Đề án cũng đặt mục tiêu có ít nhất 5 mô hình không gian thực hành, biểu diễn và 3 sản phẩm, chương trình hoặc mô hình du lịch văn hóa lấy đờn ca tài tử làm nét riêng.

Cà Mau cũng sẽ nghiên cứu tổ chức chương trình biểu diễn, giao lưu đờn ca tài tử định kỳ hằng tuần tại Nhà hát Cao Văn Lầu bằng nguồn lực xã hội hóa. Trong giai đoạn 2026 - 2030, Cà Mau tăng cường liên kết với các tỉnh, thành khu vực Nam bộ và Đồng bằng sông Cửu Long để trao đổi kinh nghiệm, tổ chức giao lưu, quảng bá di sản.