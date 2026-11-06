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    2.000 nghệ nhân cồng chiêng diễu hành rộn ràng trên phố Pleiku

    Trần Hiếu
    Trần Hiếu
    Hàng ngàn nghệ nhân đến từ Gia Lai và 10 đoàn cồng chiêng các tỉnh cùng xuống phố, tạo nên không khí sôi động trong khuôn khổ Festival Cồng chiêng Gia Lai 2026.

    Chiều 6.11, khoảng 2.000 nghệ nhân thuộc 29 đoàn trong tỉnh Gia Lai và 10 đoàn cồng chiêng đến từ các tỉnh đã tham gia diễu hành trên một số tuyến phố chính của phường Pleiku.

    Trong trang phục truyền thống, các nghệ nhân mang theo cồng chiêng, tạo nên không khí rộn ràng, đậm sắc màu văn hóa Tây nguyên. Hoạt động là một trong những điểm nhấn trong chuỗi sự kiện Festival Cồng chiêng Gia Lai 2026, diễn ra tại phường Pleiku và một số địa phương lân cận.

    Điểm nhấn của festival là chương trình nghệ thuật "Đêm hội cồng chiêng", diễn ra tối 7.11 tại quảng trường Đại Đoàn Kết, phường Pleiku.

    Phóng viên Thanh Niên đã ghi lại những hình ảnh trình diễn cồng chiêng trong lễ diễu hành chiều nay.

    2.000 nghệ nhân cồng chiêng diễu hành rộn ràng trên phố Pleiku- Ảnh 1.

    Festival Cồng chiêng Gia Lai 2026 có sự tham gia của 10 đoàn cồng chiêng đến từ các tỉnh

    ẢNH: TRẦN HIẾU

    2.000 nghệ nhân cồng chiêng diễu hành rộn ràng trên phố Pleiku- Ảnh 2.

    Mỗi đoàn cồng chiêng mang đến những giai điệu đặc sắc, góp phần tạo nên không khí sôi động cho lễ hội

    ẢNH: TRẦN HIẾU

    2.000 nghệ nhân cồng chiêng diễu hành rộn ràng trên phố Pleiku- Ảnh 3.

    Đoàn cồng chiêng Lâm Đồng thu hút sự chú ý, mang đến nhiều thích thú cho du khách trong và ngoài nước

    ẢNH: TRẦN HIẾU

    2.000 nghệ nhân cồng chiêng diễu hành rộn ràng trên phố Pleiku- Ảnh 4.

    Những điệu xoang chân trần uyển chuyển, cuốn hút du khách hòa mình vào không khí lễ hội

    ẢNH: TRẦN HIẾU

    2.000 nghệ nhân cồng chiêng diễu hành rộn ràng trên phố Pleiku- Ảnh 5.

    Đoàn cồng chiêng nữ đến từ Thanh Hóa tham gia diễu hành tại Pleiku

    ẢNH: TRẦN HIẾU

    2.000 nghệ nhân cồng chiêng diễu hành rộn ràng trên phố Pleiku- Ảnh 6.

    Những giai điệu cồng chiêng ngân vang, mê hoặc giữa không gian đại ngàn Tây nguyên

    ẢNH: TRẦN HIẾU

    2.000 nghệ nhân cồng chiêng diễu hành rộn ràng trên phố Pleiku- Ảnh 7.

    Đội cồng chiêng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Ia Grai thu hút du khách với những giai điệu rộn ràng và trang phục truyền thống đẹp mắt

    ẢNH: TRẦN HIẾU

    2.000 nghệ nhân cồng chiêng diễu hành rộn ràng trên phố Pleiku- Ảnh 8.

    Cồng chiêng ngân vang, lan tỏa âm hưởng đại ngàn giữa phố núi Pleiku

    ẢNH: TRẦN HIẾU

    2.000 nghệ nhân cồng chiêng diễu hành rộn ràng trên phố Pleiku- Ảnh 9.

    Sắc màu thổ cẩm hòa quyện cùng tiếng cồng chiêng và điệu xoang, tạo nên không gian văn hóa Tây nguyên đầy cuốn hút

    ẢNH: TRẦN HIẾU

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