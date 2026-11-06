2.000 nghệ nhân cồng chiêng diễu hành rộn ràng trên phố Pleiku

Chiều 6.11, khoảng 2.000 nghệ nhân thuộc 29 đoàn trong tỉnh Gia Lai và 10 đoàn cồng chiêng đến từ các tỉnh đã tham gia diễu hành trên một số tuyến phố chính của phường Pleiku.

Trong trang phục truyền thống, các nghệ nhân mang theo cồng chiêng, tạo nên không khí rộn ràng, đậm sắc màu văn hóa Tây nguyên. Hoạt động là một trong những điểm nhấn trong chuỗi sự kiện Festival Cồng chiêng Gia Lai 2026, diễn ra tại phường Pleiku và một số địa phương lân cận.

Điểm nhấn của festival là chương trình nghệ thuật "Đêm hội cồng chiêng", diễn ra tối 7.11 tại quảng trường Đại Đoàn Kết, phường Pleiku.

Phóng viên Thanh Niên đã ghi lại những hình ảnh trình diễn cồng chiêng trong lễ diễu hành chiều nay.

Festival Cồng chiêng Gia Lai 2026 có sự tham gia của 10 đoàn cồng chiêng đến từ các tỉnh ẢNH: TRẦN HIẾU

Mỗi đoàn cồng chiêng mang đến những giai điệu đặc sắc, góp phần tạo nên không khí sôi động cho lễ hội ẢNH: TRẦN HIẾU

Đoàn cồng chiêng Lâm Đồng thu hút sự chú ý, mang đến nhiều thích thú cho du khách trong và ngoài nước ẢNH: TRẦN HIẾU

Những điệu xoang chân trần uyển chuyển, cuốn hút du khách hòa mình vào không khí lễ hội ẢNH: TRẦN HIẾU

Đoàn cồng chiêng nữ đến từ Thanh Hóa tham gia diễu hành tại Pleiku ẢNH: TRẦN HIẾU

Những giai điệu cồng chiêng ngân vang, mê hoặc giữa không gian đại ngàn Tây nguyên ẢNH: TRẦN HIẾU

Đội cồng chiêng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Ia Grai thu hút du khách với những giai điệu rộn ràng và trang phục truyền thống đẹp mắt ẢNH: TRẦN HIẾU

Cồng chiêng ngân vang, lan tỏa âm hưởng đại ngàn giữa phố núi Pleiku ẢNH: TRẦN HIẾU