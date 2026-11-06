2.000 nghệ nhân cồng chiêng diễu hành rộn ràng trên phố Pleiku

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Hàng ngàn nghệ nhân đến từ Gia Lai và 10 đoàn cồng chiêng các tỉnh cùng xuống phố, tạo nên không khí sôi động trong khuôn khổ Festival Cồng chiêng Gia Lai 2026.
Chiều 6.11, khoảng 2.000 nghệ nhân thuộc 29 đoàn trong tỉnh Gia Lai và 10 đoàn cồng chiêng đến từ các tỉnh đã tham gia diễu hành trên một số tuyến phố chính của phường Pleiku.
Trong trang phục truyền thống, các nghệ nhân mang theo cồng chiêng, tạo nên không khí rộn ràng, đậm sắc màu văn hóa Tây nguyên. Hoạt động là một trong những điểm nhấn trong chuỗi sự kiện Festival Cồng chiêng Gia Lai 2026, diễn ra tại phường Pleiku và một số địa phương lân cận.
Điểm nhấn của festival là chương trình nghệ thuật "Đêm hội cồng chiêng", diễn ra tối 7.11 tại quảng trường Đại Đoàn Kết, phường Pleiku.
Phóng viên Thanh Niên đã ghi lại những hình ảnh trình diễn cồng chiêng trong lễ diễu hành chiều nay.
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