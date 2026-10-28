Chư Đăng Ya mùa đẹp nhất: Dã quỳ vàng núi lửa, cồng chiêng vang đại ngàn

Sắc vàng dã quỳ trên núi lửa triệu năm

Cuối năm, khi những đợt gió mạnh thổi qua dãy Trường Sơn báo hiệu mùa mưa Tây nguyên dần khép lại, cao nguyên Gia Lai bước vào thời điểm đẹp nhất trong năm. Hoa dã quỳ nở vàng trên những triền đồi, cỏ đuôi chồn điểm tím ven lối, xuyến chi trắng khoe sắc dọc đường. Bức tranh thiên nhiên chuyển mùa mang sức hút riêng, níu chân những người yêu cảnh sắc đại ngàn.

Sắc vàng hoa dã quỳ trải dài trên cung đường lên núi lửa Chư Đăng Ya ẢNH: TRẦN HIẾU

Nơi dã quỳ đẹp nhất có lẽ là ở vùng núi lửa Chư Đăng Ya, thuộc làng Ia Gri, xã Biển Hồ. Cách trung tâm Pleiku khoảng 30 km về phía đông bắc, ngọn núi cao khoảng 975 m so với mực nước biển, là miệng núi lửa đã tắt từ hàng triệu năm trước. Theo tiếng Jrai, Chư Đăng Ya có nghĩa là "củ gừng dại".

Núi lửa Chư Đăng Ya khoác vẻ đẹp huyền bí, cuốn hút du khách trong mùa hoa dã quỳ ẢNH: TRẦN HIẾU

Mùa hoa đến, những dải dã quỳ vàng rực chạy dọc con đường dẫn vào chân núi, phủ kín các triền đồi rồi vươn lên tận miệng núi lửa. Sắc hoa nổi bật trên nền đất đỏ bazan, tạo nên khung cảnh đặc trưng của vùng cao nguyên vào những tháng cuối năm.

Đất bazan phì nhiêu cũng là điều kiện để hoa dã quỳ ở đây phát triển, nở rộ và kéo dài mùa hoa. Giữa những triền vàng, dấu tích của ngọn núi lửa cổ vẫn hiện diện qua các viên nham thạch nằm bên đường mòn, xen trong những luống khoai lang hay lẫn giữa bụi hoa.

Từ vành miệng núi lửa, du khách có thể phóng tầm mắt ngắm phố núi Pleiku và Biển Hồ. Dưới chân núi, làng Ia Gri hiện lên bình yên với nhà rông, nương rẫy và những làn khói bếp cuối chiều. Sự hòa quyện giữa cảnh quan núi lửa, sắc hoa dã quỳ và nhịp sống bản địa tạo nên sức hấp dẫn riêng cho điểm đến này.

Tiếng cồng chiêng ngân giữa mùa hoa

Năm 2026, Festival Cồng chiêng - Tuần lễ Hoa dã quỳ - Núi lửa Chư Đăng Ya được tổ chức ở quy mô quốc gia, từ ngày 30.10 - 8.11. Các hoạt động diễn ra tại phường Pleiku, xã Biển Hồ và một số xã, phường lân cận.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, công tác chuẩn bị đang được triển khai đồng bộ. Đến nay, 10 tỉnh, thành phố đã đăng ký tham gia giao lưu cồng chiêng. Riêng Gia Lai có 29 đoàn nghệ nhân, với hơn 1.200 người.

Nhà thờ cổ gần núi lửa Chư Đăng Ya (làng Ia Gri), là điểm đến thu hút du khách khi khám phá vùng đất này ẢNH: TRẦN HIẾU

Tuần lễ Hoa dã quỳ - Núi lửa Chư Đăng Ya dự kiến diễn ra từ ngày 30.10 - 1.11. UBND xã Biển Hồ phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai chuẩn bị các chương trình nghệ thuật, không gian trưng bày và điều kiện phục vụ du khách.

Một trong những hoạt động đáng chú ý là lễ mừng nhà rông mới của người Jrai làng Ia Gri, dự kiến diễn ra vào chiều 31.10. Bên cạnh nghi lễ truyền thống, chương trình còn có các hoạt động trình diễn âm nhạc, nhạc cụ dân tộc, triển lãm "Không gian văn hóa cồng chiêng Gia Lai" và phiên chợ giới thiệu sản phẩm địa phương.

Hoa dã quỳ nở rộ, phủ vàng các triền núi lửa Chư Đăng Ya ẢNH: TRẦN HIẾU

Ngày 6.11, lễ hội đường phố dự kiến diễn ra trên các tuyến phố trung tâm Pleiku. Phương án tổ chức đang được xây dựng với hai tuyến diễu hành, mỗi tuyến dài khoảng 1,2 km, cùng kết thúc tại khu vực Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây nguyên. Hoạt động được kỳ vọng tạo không khí sôi động, tăng sự giao lưu giữa nghệ nhân, cộng đồng và du khách.

Cồng chiêng là di sản văn hóa đặc sắc, gắn liền với đời sống tinh thần của cộng đồng các dân tộc Gia Lai và Tây nguyên ẢNH: TRẦN HIẾU

Điểm nhấn của festival là chương trình "Đêm hội cồng chiêng Gia Lai năm 2026", dự kiến diễn ra tối 7.11 tại quảng trường Đại Đoàn Kết, phường Pleiku.

Trong dịp này, tỉnh Gia Lai dự kiến tổ chức lễ trao quyết định công nhận bảo vật quốc gia cho Bộ cồng chiêng Kơ Đơ và Sưu tập đồ thờ bằng vàng tại tháp Chăm An Phú, hiện được lưu giữ tại Bảo tàng Pleiku. Sự kiện hướng đến tôn vinh giá trị di sản, đồng thời nâng cao nhận thức cộng đồng về việc bảo tồn văn hóa truyền thống.

Nhà rông làng Ia Gri dưới chân núi lửa Chư Đăng Ya được khánh thành trong dịp diễn ra tuần lễ hội ẢNH: TRẦN HIẾU

Bên cạnh các chương trình văn hóa, festival còn có không gian giới thiệu thương mại, ẩm thực và quảng bá sản phẩm của Gia Lai cùng các tỉnh, thành phố. Các gian hàng dự kiến giới thiệu nông sản đặc trưng, sản phẩm OCOP và tôn vinh cà phê Gia Lai. Những hoạt động thể thao như chinh phục đỉnh núi lửa, giải chạy địa hình cũng là những nội dung thường được tổ chức trong dịp này.

Theo định hướng của UBND tỉnh Gia Lai, festival năm nay lấy nghệ nhân và cộng đồng làm chủ thể, chú trọng giữ gìn tính nguyên gốc của âm nhạc cồng chiêng. Các hoạt động văn hóa được kết nối với cảnh quan thiên nhiên, từ những triền hoa dã quỳ đến miệng núi lửa cổ, cùng du lịch cộng đồng và ẩm thực bản địa.

Những em bé Jrai hồn nhiên giữa mùa hoa dã quỳ nở rộ ở Chư Đăng Ya ẢNH: TRẦN HIẾU

Giữa mùa hoa vàng rực rỡ, tiếng cồng chiêng vang vọng đại ngàn, góp phần tạo nên sức hút riêng cho Gia Lai. Đây cũng là dịp để du khách khám phá cảnh sắc Chư Đăng Ya và trải nghiệm những giá trị văn hóa đặc trưng của Tây nguyên.