Cà Mau đầu tư nhà máy điện rác hơn 1.700 tỉ đồng

Ngày 30.12, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau, UBND tỉnh này vừa ban hành văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu xử lý chất thải tập trung (Nhà máy điện rác Năm Căn), được quy hoạch xây dựng tại xã Đất Mới trên diện tích khoảng 20 ha, bao gồm cả phần mặt đất và mặt nước. Nhà máy được thiết kế theo mô hình đốt rác phát điện, công suất phát điện đạt 6 MW.

Dự kiến, khi đi vào vận hành, Nhà máy điện rác Năm Căn sẽ tiếp nhận và xử lý rác thải sinh hoạt cho các khu vực Phan Ngọc Hiển, Tân Ân, Đất Mũi, Năm Căn, Đất Mới và Tam Giang. Dự án được triển khai theo hình thức lựa chọn nhà đầu tư thông qua đấu thầu.

Cà Mau đầu tư nhà máy điện rác 1.700 tỉ đồng nhằm giải quyết các khó khăn hiện nay trong việc thu gom, xử lý rác thải ẢNH: G.B

Việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu xử lý chất thải tập trung là bước đi có ý nghĩa quan trọng của Cà Mau trong bối cảnh địa phương đang gặp nhiều khó khăn trong công tác thu gom, xử lý rác thải. Trên địa bàn tỉnh hiện chỉ có một Nhà máy xử lý rác thải TP.Cà Mau, song cơ sở này đã đóng cửa hơn 6 tháng qua. Phần lớn rác thải sinh hoạt phát sinh hằng ngày tại các địa phương hiện vẫn được xử lý chủ yếu bằng biện pháp chôn lấp.

Không chỉ vậy, dự án cải tạo, xử lý ô nhiễm bãi chôn lấp rác thải H.Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu (cũ) cũng đang tạm dừng, khiến lượng rác thải phát sinh chưa thể được xử lý triệt để.

Song song với Nhà máy điện rác Năm Căn, tỉnh Cà Mau cũng đang mời gọi đầu tư Khu liên hợp xử lý chất thải rắn tỉnh Cà Mau, trong đó có hạng mục Nhà máy điện đốt rác tại xã Khánh An với quy mô khoảng 10 ha. Việc đồng thời thúc đẩy nhiều dự án xử lý rác cho thấy vấn đề xử lý môi trường đang được Cà Mau ưu tiên, trong bối cảnh quỹ đất chôn lấp ngày càng thu hẹp và áp lực rác thải ngày một gia tăng.