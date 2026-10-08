Cà Mau đầu tư tuyến đường ven biển 8.545 tỉ đồng

Ngày 8.10, HĐND tỉnh Cà Mau khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, tổ chức kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề). Tại kỳ họp, các đại biểu đã thống nhất thông qua nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đường ven biển đoạn qua tỉnh Cà Mau.

Dự án có tổng chiều dài khoảng 79,5 km, gồm 2 đoạn Rạch Gốc - Cái Đôi Vàm và Sông Đốc - Tiểu Dừa.

Các đại biểu HĐND tỉnh Cà Mau biểu quyết thông qua nghị quyết tại kỳ họp chuyên đề ẢNH: G.B

Đoạn Rạch Gốc - Cái Đôi Vàm có điểm đầu cách cầu Kênh Tắc khoảng 1,85 km, điểm cuối nối với đoạn Cái Đôi Vàm - Sông Đốc. Đoạn Sông Đốc - Tiểu Dừa bắt đầu tại nút giao bờ bắc đường dẫn cầu Sông Đốc, kết thúc tại vị trí kết nối với tuyến đường bộ ven biển thuộc địa phận tỉnh An Giang.

Tuyến đường đi qua 7 xã Đất Mới, Cái Đôi Vàm, Sông Đốc, Khánh Hưng, Đá Bạc, Khánh Lâm và U Minh.

Đây là dự án nhóm A, tổng mức đầu tư 8.545 tỉ đồng. Nguồn vốn gồm ngân sách Trung ương hỗ trợ và ngân sách tỉnh Cà Mau trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030. Thời gian thực hiện từ năm 2026 - 2030.

Hai đoạn Rạch Gốc - Cái Đôi Vàm và Sông Đốc - Tiểu Dừa trên sơ đồ tuyến đường ven biển tỉnh Cà Mau ẢNH: VĂN PHÒNG HĐND CUNG CẤP

Theo UBND tỉnh Cà Mau, tuyến đường được đầu tư để kết nối các trung tâm kinh tế biển của tỉnh với vùng nội địa, đồng thời góp phần nối thông tuyến đường ven biển qua thành phố Cần Thơ và tỉnh An Giang.

Ngoài nâng cao năng lực vận tải, tuyến đường còn phục vụ phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu, bảo đảm quốc phòng, an ninh và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và khu vực.

Dự án đường ven biển đoạn qua tỉnh Cà Mau nhằm tạo tiền đề phát triển kinh tế - xã hội vùng ven biển Cà Mau theo hướng bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu.