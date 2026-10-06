Tiến độ dự án cao tốc đô thị Hồ Tràm - Cảng hàng không Long Thành

Ngày 6.10, Công ty cổ phần Masterise hạ tầng Cao tốc Long Thành - Hồ Tràm, thành viên của Masterise Group, và là chủ đầu tư dự án cao tốc đô thị Hồ Tràm - Cảng hàng không Long Thành, đã làm việc với UBND các xã Kim Long, Nghĩa Thành, Bình Giã và Hòa Hội, để trao đổi về công tác phối hợp trong quá trình chuẩn bị đầu tư dự án.

Bà Nguyễn Thanh Thủy, Chủ tịch UBND xã Bình Giã, tại buổi làm việc với chủ đầu tư dự án cao tốc đô thị Hồ Tràm - Cảng hàng không Long Thành

ẢNH: NGUYỄN LONG

Tại buổi làm việc, các bên tập trung trao đổi những nội dung liên quan đến quá trình chuẩn bị triển khai dự án, trong đó có công tác bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng. Đây được xem là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm bảo đảm tiến độ triển khai tuyến cao tốc trong những năm tới.

Bên cạnh đó, chủ đầu tư đề nghị các địa phương phối hợp, hỗ trợ để làm việc với các chủ mỏ vật liệu phục vụ thi công, cũng như bố trí bãi chứa vật liệu thừa trong quá trình triển khai dự án. Việc chủ động chuẩn bị các điều kiện về mặt bằng và nguồn vật liệu được kỳ vọng giúp quá trình thi công sau này diễn ra thuận lợi, hạn chế những vướng mắc có thể ảnh hưởng đến tiến độ.

Tăng kết nối với Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Trước đó, ngày 1.7.2026, dự án cao tốc đô thị Hồ Tràm - Cảng hàng không Long Thành đã chính thức được khởi công.

Việc khởi công dự án này được đánh giá là cột mốc quan trọng trong quá trình hình thành một trục giao thông mới ở khu vực phía đông TP.HCM và vùng ven biển. Tuyến cao tốc được định hướng trở thành một cấu phần quan trọng trong mạng lưới giao thông liên vùng, kết nối khu vực phía đông TP.HCM với Đồng Nai và khu vực Hồ Tràm, đồng thời tăng khả năng tiếp cận Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Bản vẽ dự án cao tốc đi qua đất người dân tại các địa phương ẢNH: NGUYỄN LONG

Theo quy hoạch, dự án được đầu tư theo phương thức đối tác công - tư (PPP), có chiều dài hơn 42 km, tổng mức đầu tư dự kiến gần 47.000 tỉ đồng. Tuyến đường được xây dựng với quy mô 6 làn xe cao tốc hoàn chỉnh, kết hợp hệ thống đường song hành hai bên.

Điểm đầu dự án kết nối với đường Vành đai 4 TP.HCM và đường ĐT.991 tại phường Tân Thành; điểm cuối giao với đường ĐT.994, tuyến đường ven biển Vũng Tàu - Bình Châu, thuộc khu vực Xuyên Mộc. Toàn tuyến đi qua các phường, xã gồm Tân Thành, Kim Long, Ngãi Giao, Nghĩa Thành, Bình Giã, Xuân Sơn, Hòa Hội, Hồ Tràm và Xuyên Mộc. Dự án dự kiến hoàn thành vào năm 2029.

Đáng chú ý, tuyến đường được thiết kế theo hướng hạn chế tác động đến môi trường, đặc biệt tại khu vực rừng Bình Châu - Phước Bửu. Đoạn tuyến đi qua khu rừng đặc dụng này dự kiến được xây dựng bằng cầu cạn nhằm giảm thiểu tác động đến hệ sinh thái, bảo đảm dòng chảy sinh học và góp phần gìn giữ giá trị tự nhiên của khu vực.

Về lâu dài, tuyến cao tốc Hồ Tràm - Cảng hàng không Long Thành được kỳ vọng mở ra không gian phát triển mới cho khu vực ven biển. Khi Cảng hàng không quốc tế Long Thành đi vào hoạt động và tuyến cao tốc hoàn thành, thời gian di chuyển từ sân bay đến Hồ Tràm sẽ được rút ngắn, tạo lợi thế trong việc thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế.

Cùng với đó, khả năng kết nối thuận lợi hơn có thể tạo động lực phát triển các khu đô thị, thương mại, dịch vụ và du lịch dọc tuyến, giúp Hồ Tràm phát huy lợi thế về kinh tế biển và nghỉ dưỡng. Tuyến cao tốc cũng được kỳ vọng góp phần tái định hình dòng chảy đầu tư, hình thành một trục liên kết mới giữa hạ tầng hàng không, đô thị và du lịch, qua đó nâng cao sức cạnh tranh của khu vực Đông Nam bộ.