Người nhận tiền bồi thường dự án Vành đai 4 TP.HCM nhiều nhất là 170 tỉ đồng

Phấn khởi nhận tiền bồi thường

Sáng 3.8, tại UBND phường Tân Thành, hàng chục người dân có đất bị thu hồi để thực hiện dự án đường Vành đai 4 TP.HCM đã có mặt từ sớm làm thủ tục nhận tiền bồi thường, hỗ trợ.

Ông Nguyễn Ngọc Ân, Chủ tịch UBND phường Tân Thành (đứng) giám sát ngày đầu tiên trả tiền bồi thường ẢNH: NGUYỄN LONG

Khu vực chi trả được địa phương bố trí chu đáo, lực lượng chức năng hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục nhanh gọn, trật tự. Từng hộ dân được đọc tên lên nhận tiền trong không khí phấn khởi.

Bà T.N.A ở phường Tân Thành, nhận hơn 1,5 tỉ đồng tiền bồi thường. "Tôi vui lắm. Tôi nhận tiền về sẽ cho các con cháu của mình", bà A. chia sẻ.

Cùng tâm trạng đó, bà L.T.S cũng ở phường Tân Thành, nhận hơn 20 tỉ đồng tiền bồi thường. Bà S. cho hay khoản tiền này sẽ giúp gia đình giải quyết nhiều khó khăn sau nhiều năm vất vả.

"Gia đình tôi nợ nần nhiều, con cái cũng đông nên cuộc sống rất khó khăn. Nay nhận được tiền bồi thường, trước hết tôi sẽ trả nợ, sau đó chia cho các con để xây dựng nhà cửa, có nơi an cư lạc nghiệp", bà S. cho hay.

Không chỉ tại phường Tân Thành, không khí chi trả tiền bồi thường tại xã Châu Pha cũng diễn ra khẩn trương. Đông đảo người dân đến làm thủ tục theo lịch thông báo, thể hiện sự đồng thuận với chủ trương của Nhà nước và mong muốn dự án sớm được triển khai.

Trong khi đó, tại xã Châu Pha, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã đã hoàn tất phương án bồi thường sau nhiều đợt đối thoại, tiếp thu ý kiến người dân và công khai các chính sách hỗ trợ. Đợt chi trả đầu tiên được triển khai cho 118 hộ dân với tổng số tiền hơn 235 tỉ đồng.

Theo kế hoạch, việc chi trả sẽ tiếp tục được thực hiện đối với các hộ còn lại ngay sau khi hoàn tất các thủ tục liên quan.

Ông Phan Minh Hợp, Chủ tịch UBND xã Châu Pha trao đổi với người dân có đất bị thu hồi làm dự án đường Vành đai 4 TP.HCM ẢNH: NGUYỄN LONG

Ông Phan Minh Hợp, Chủ tịch UBND xã Châu Pha, cho biết địa phương đã hoàn tất phương án bồi thường sau nhiều đợt đối thoại, tiếp thu ý kiến người dân và công khai các chính sách hỗ trợ. Đợt chi trả đầu tiên được triển khai cho 118 hộ dân với tổng số tiền hơn 235 tỉ đồng.

Ông Hợp cho biết sẽ có hình thức biểu dương, khen thưởng đối với các hộ dân sớm nhận tiền và bàn giao mặt bằng. "Sự đồng thuận của người dân có ý nghĩa rất lớn đối với tiến độ giải phóng mặt bằng. Chúng tôi mong các hộ còn lại tiếp tục phối hợp, sớm hoàn tất thủ tục nhận tiền và bàn giao đất để dự án được triển khai đúng kế hoạch", ông Hợp nói.

Bàn giao mặt bằng ngay sau khi nhận tiền đền bù

Ông Nguyễn Ngọc Ân, Chủ tịch UBND phường Tân Thành, cho biết dự án đi qua địa bàn phường ảnh hưởng đến 576 hộ dân. Ngay từ tháng 3.2026, sau khi tiếp nhận đầy đủ hồ sơ pháp lý từ chủ đầu tư, địa phương đã huy động toàn bộ lực lượng tập trung thực hiện công tác kiểm kê, xác minh nguồn gốc đất và lập phương án bồi thường.

"Các cán bộ làm nhiệm vụ phải tăng ca liên tục, làm việc từ sáng đến 22 giờ đêm, kể cả thứ bảy và chủ nhật. Nhờ sự quyết tâm đó, công tác kiểm kê đã hoàn thành trước thời hạn đề ra", ông Ân cho biết.

Đến nay, UBND phường Tân Thành đã phê duyệt phương án bồi thường đối với 543 hộ dân. Còn 33 trường hợp chưa thể phê duyệt do vắng chủ trong quá trình kiểm đếm hoặc liên quan đến đất nông trường còn tranh chấp.

Chủ tịch UBND phường Tân Thành cho hay, địa phương thực hiện chi trả tiền bồi thường thành hai đợt. Trong đợt đầu tiên, có 309 hộ được nhận tiền với tổng kinh phí hơn 2.600 tỉ đồng. Sau khi hoàn thành việc chi trả đợt một, địa phương sẽ tiến hành bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư để triển khai thi công đúng kế hoạch.

Theo UBND phường Tân Thành, tại địa phương có trường hợp ông Đ.V.S nhận số tiền 170 tỉ đồng bồi thường dự án đường Vành đai 4 TP.HCM.

Trong khi đó, tại xã Châu Pha, tinh thần hợp tác của người dân được thể hiện rõ qua những hộ tiên phong bàn giao mặt bằng. Chỉ 3 ngày sau khi nhận tiền bồi thường, gia đình ông Trần Đức Đại, ở ấp Tân Ro đã hoàn tất việc bàn giao mặt bằng phục vụ dự án. Gia đình ông là một trong năm hộ đầu tiên thực hiện bàn giao trong tổng số 94 hộ đã ký biên bản bàn giao thuộc đợt chi trả đầu tiên.

Ngày 1.8, gia đình ông Đại chủ động tháo dỡ căn nhà cấp 4 trên phần diện tích thu hồi. Song song đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã phối hợp các đơn vị chức năng di dời hệ thống điện, nước và sử dụng máy móc san gạt mặt bằng để bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công.

Người dân xã Châu Pha nhận tiền đền bù ẢNH: NGUYỄN LONG

Theo Chủ tịch UBND xã Châu Pha Phan Minh Hợp, đến nay đã có 94 trong số 118 hộ thuộc đợt chi trả đầu tiên ký biên bản bàn giao mặt bằng. Đây là tín hiệu tích cực, cho thấy sự đồng thuận ngày càng cao của người dân đối với dự án.

Khi hoàn thành, đường Vành đai 4 TP.HCM sẽ trở thành trục giao thông chiến lược kết nối vùng Đông Nam bộ với Tây Nam bộ và Tây nguyên, tăng cường liên kết giữa các khu công nghiệp, hệ thống cảng biển, sân bay Long Thành và các trung tâm logistics.

Dự án đường Vành đai 4 TP.HCM có tổng chiều dài toàn tuyến hơn 207 km, trong đó phạm vi đầu tư giai đoạn này gần 160 km, đi qua TP.HCM, Đồng Nai, Tây Ninh (sau sắp xếp địa giới hành chính) và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ. Riêng đoạn qua địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ có chiều dài hơn 18 km, bắt đầu từ ngã tư Tóc Tiên - Châu Pha, khu vực nút giao với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và đường ĐT992, cách tuyến cao tốc khoảng 230 m; điểm cuối tại khu vực giáp ranh thành phố Đồng Nai, tiếp nối với tuyến Vành đai 4 trên địa bàn thành phố Đồng Nai.



