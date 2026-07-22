Đường Vành đai 4 TP.HCM: Công an xác minh, xử lý đối tượng kích động người dân

Xử lý nghiêm đối tượng kích động người dân không nhận tiền bồi thường

Ngày 22.7, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Tây Ninh cho biết, ông Nguyễn Minh Lâm, Phó chủ tịch UBND tỉnh này vừa có văn bản chỉ đạo Công an tỉnh cùng các sở, ngành, địa phương liên quan tập trung xử lý tình trạng một số đối tượng lợi dụng dự án đường Vành đai 4 TP.HCM (đoạn qua địa bàn tỉnh) để lôi kéo, kích động người dân không nhận tiền bồi thường, không bàn giao mặt bằng hoặc yêu cầu nâng giá bồi thường trái quy định.

UBND tỉnh Tây Ninh đã tổ chức lễ phát động triển khai "chiến dịch 90 ngày đêm" giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 4 vào ngày 15.5 ẢNH: BẮC BÌNH

Theo văn bản chỉ đạo này, thời gian qua, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 4 TP.HCM, đoạn qua địa bàn tỉnh Tây Ninh, đã đạt nhiều kết quả tích cực nhờ sự chủ động của các sở, ngành và địa phương.

Tuy nhiên, qua theo dõi tình hình, UBND tỉnh ghi nhận phản ánh từ một số địa phương về việc xuất hiện các hành vi tuyên truyền sai sự thật, kích động người dân chống đối các quyết định thu hồi đất, phương án bồi thường đã được phê duyệt.

Để đảm bảo dự án triển khai đúng quy định pháp luật, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Nhà nước và người dân, đồng thời giữ vững an ninh trật tự, UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh Tây Ninh vào cuộc chủ trì, phối hợp nắm chắc tình hình, kịp thời xác minh và xử lý nghiêm các trường hợp có hành vi nêu trên; đồng thời chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự trong suốt quá trình thực hiện "chiến dịch 90 ngày đêm".

UBND tỉnh Tây Ninh yêu cầu UBND 15 xã có dự án đi qua gồm Hậu Nghĩa, Đức Lập, Hòa Khánh, Đức Huệ, Thạnh Lợi, Bình Đức, Bến Lức, Mỹ Yên, Long Cang, Mỹ Lệ, Mỹ Lộc, Phước Vĩnh Tây, Tân Tập, Rạch Kiến, Cần Giuộc tăng cường tuyên truyền, kiên quyết bác yêu cầu nâng giá trái quy định. Song song đó, xã phải tăng cường công tác kiểm tra, ngăn chặn các hành vi làm thay đổi hiện trạng sử dụng đất sau khi đã có thông báo thu hồi đất, như xây dựng mới, trồng cây lâu năm, san lấp mặt bằng trái phép.

Các xã cũng được yêu cầu tăng cường đối thoại trực tiếp với người dân, giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại ngay từ cơ sở, không để phát sinh khiếu kiện kéo dài hay hình thành "điểm nóng". Đồng thời, rà soát chặt chẽ tính pháp lý hồ sơ, kiên quyết bác bỏ các yêu cầu nâng giá bồi thường trái quy định, làm cơ sở đề xuất cưỡng chế đối với trường hợp cố tình chống đối.

Tiếp tục bám sát kế hoạch "90 ngày đêm" của UBND tỉnh Tây Ninh

Văn bản nhấn mạnh các đơn vị, địa phương cần bám sát mục tiêu, nội dung Kế hoạch số 2001/KH-UBND ngày 11.5.2026 của UBND tỉnh Tây Ninh về phát động phong trào thi đua "90 ngày đêm hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 4 TP.HCM đoạn qua tỉnh Tây Ninh", triển khai từ ngày 15.5 đến 12.8.2026.

Theo kế hoạch này, diện tích cần giải phóng mặt bằng khoảng 675,29 ha, gồm hơn 604 ha phần tuyến đường đi qua 15 xã và hơn 71 ha khu tái định cư tại 5 xã.

UBND tỉnh Tây Ninh yêu cầu Trung tâm Phát triển quỹ đất (đơn vị giữ vai trò thường trực) và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh phối hợp cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, vận động và xử lý các vụ việc phát sinh. UBND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo kết quả thực hiện hằng tuần về UBND tỉnh thông qua Sở Nông nghiệp - Môi trường để kịp thời theo dõi, chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn.