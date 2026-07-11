Tây Ninh gỡ 'nút thắt cổ chai' trên đường tỉnh 826C ở xã Tân Tập

Ngày 11.7, tại xã Tân Tập (tỉnh Tây Ninh) diễn ra lễ khởi công công trình nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 826C, đoạn từ ngã tư Đông Thạnh kéo dài đến trụ sở Đảng ủy xã.

Đây là dự án giao thông trọng điểm được kỳ vọng sẽ xóa bỏ "nút thắt cổ chai" bấy lâu nay, tạo sự thông thoáng và an toàn cho hàng ngàn lượt người dân, công nhân và học sinh lưu thông mỗi ngày.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án mở rộng đường tỉnh 826C, đoạn qua địa bàn xã Tân Tập ẢNH: B.B

Tham dự buổi lễ có trung tướng Phan Văn Việt, nguyên Chính ủy Tổng cục II, Bộ Quốc phòng; ông Nguyễn Thanh Hải, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh; ông Nguyễn Minh Lâm, Phó chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh… cùng đông đảo người dân.

Ông Nguyễn Hoài Thanh, Chủ tịch UBND xã Tân Tập, cho biết đường tỉnh 826C là tuyến giao thông huyết mạch kết nối xã Tân Tập với xã Long Hựu (qua phà kênh Nước Mặn), xã Phước Vĩnh Tây, xã Cần Giuộc và hướng thẳng về TP.HCM. Tuyến đường này đóng vai trò liên kết chặt chẽ các khu vực dân cư với các đô thị mới và tạo động lực phát triển kinh tế quan trọng.





Ông Nguyễn Hoài Thanh, Chủ tịch UBND xã Tân Tập, phát biểu tại lễ khởi công ẢNH: B.B

Tuy nhiên, hiện trạng toàn tuyến đường tỉnh 826C dài hơn 5,4 km đi qua địa bàn xã Tân Lập vô cùng nhỏ hẹp. Mặt đường láng nhựa chỉ rộng từ 3,5 - 4,5m, lề đường mỗi bên từ 1 - 1,5 m. Trong khi đó, đây là con đường di chuyển hằng ngày của hàng ngàn lượt xe 2 bánh, ô tô và xe chở hàng hóa để người dân, học sinh đến trường học, cơ quan và các khu công nghiệp lớn như Long Hậu, Fuluh, Nhà Bè….

Dự án này có tổng mức đầu tư gần 19 tỉ đồng, từ nguồn ngân sách xã và các nguồn vốn hợp pháp khác. Đây là công trình giao thông cấp IV, chiều dài thiết kế gần 750 m. Quy mô xây dựng mở rộng nền đường lên 10 m, mặt đường nhựa rộng 8 m (chia đều 4 m mỗi bên).

Nhân dịp khởi công công trình, Đảng ủy - UBND xã Tân Tập trao tặng nhiều phần quà cho gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo trên địa bàn xã ẢNH: B.B

Công trình do Ban Quản lý dự án xã Tân Tập làm chủ đầu tư, giao cho Công ty cổ phần đầu tư phát triển và xây dựng Hoàng Gia thi công với thời gian dự kiến 240 ngày.

Bên cạnh đó, để hoàn thiện đồng bộ hạ tầng, địa phương đang kiến nghị UBND tỉnh Tây Ninh và các sở ngành sớm quan tâm hỗ trợ thêm nguồn kinh phí khoảng 152 tỉ đồng để đầu tư đồng bộ cho toàn bộ phần còn lại của tuyến đường tỉnh 826C (dài 5,464 km) và xây mới cầu Ông Hiếu trong thời gian tới.