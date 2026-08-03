Đề xuất miễn hoàn tiền bồi thường nếu lập công lớn

Sáng 3.8, tại kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, thừa ủy quyền của Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng trình Quốc hội dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng ẢNH: GIA HÂN

Dự thảo luật gồm 2 điều, trong đó điều 1 sửa đổi, bổ sung 35 điều, bãi bỏ 2 điều của luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước hiện hành.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho biết, dự thảo luật bổ sung quy định "trường hợp luật khác quy định về phạm vi trách nhiệm bồi thường của Nhà nước thì việc xác định phạm vi trách nhiệm bồi thường của Nhà nước áp dụng theo luật đó". Việc bổ sung này nhằm bảo đảm tính khả thi, khắc phục mâu thuẫn, chồng chéo, thiếu thống nhất của hệ thống pháp luật và phù hợp với thực tiễn lập pháp của Quốc hội.

Đáng chú ý, dự thảo luật quy định rõ người thi hành công vụ có lỗi cố ý gây thiệt hại nhưng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì mức hoàn trả từ 30 đến 50 tháng lương của người đó tại thời điểm có quyết định hoàn trả nhưng tối đa là 50% số tiền mà Nhà nước đã bồi thường.

Dự thảo cũng bổ sung quy định miễn trách nhiệm hoàn trả trong một số trường hợp cụ thể như lập công lớn, mắc bệnh hiểm nghèo; lâm vào hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn kéo dài do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn.

Người thi hành công vụ theo quy định của dự thảo luật "là người được tuyển dụng, bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm hoặc chỉ định theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức và pháp luật có liên quan vào một vị trí cơ quan Nhà nước để thực hiện nhiệm vụ quản lý hành chính, tố tụng, thi hành án hoặc người khác được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giao thực hiện nhiệm vụ có liên quan đến hoạt động quản lý hành chính, tố tụng hoặc thi hành án".

Nêu quan điểm của cơ quan thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu cho biết, ủy ban tán thành phương án 2, giữ nguyên nguyên tắc áp dụng pháp luật, chỉ quy định "việc bồi thường của Nhà nước được thực hiện theo quy định của luật này".

Theo ông Hiếu, nguyên tắc này đã được quy định và thực hiện nhất quán từ khi ban hành luật đến nay, là căn cứ quan trọng để xác định phạm vi trách nhiệm bồi thường nhà nước. Vì vậy, cần quy định tập trung trong trách nhiệm bồi thường của Nhà nước để bảo đảm minh bạch, khả thi, tránh tình trạng mở rộng không có căn cứ phạm vi trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong các luật khác.

Cạnh đó, một số ý kiến trong cơ quan thẩm tra cho rằng, trong bối cảnh thực tiễn có nhiều biến động, quy định như phương án 1 sẽ linh hoạt hơn trong xác định phạm vi trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, bảo đảm tính kịp thời, phúc đáp yêu cầu thực tiễn.