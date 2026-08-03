Khai mạc kỳ họp Quốc hội không thường lệ

Quốc hội sẽ quyết định công tác nhân sự, lập 2 thành phố

Dự kiến, kỳ họp được tổ chức theo hình thức họp tập trung và chia thành hai đợt: đợt 1 từ ngày 3.8 đến sáng 13.8; đợt 2 từ ngày 19 - 24.8.

Tại kỳ họp, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định 33 nội dung, trong đó xem xét, thông qua 15 dự án luật, 4 dự án nghị quyết quy phạm pháp luật; cho ý kiến lần đầu đối với 7 dự án luật; xem xét, quyết định 7 nội dung về các vấn đề quan trọng của đất nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị gặp mặt các Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, Tổ trưởng Tổ Đảng Ảnh: TTXVN

Trong số đó, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua luật Dầu khí (sửa đổi); luật Phát triển đô thị; luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường; luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự, quốc phòng.

Quốc hội cũng xem xét, thông qua các dự án nghị quyết quy phạm pháp luật như: Nghị quyết của Quốc hội quy định cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các dự án, công trình phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang; Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế đặc thù để xử lý một số khó khăn, vướng mắc đối với các dự án điện gió, điện mặt trời.

Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến lần đầu với các dự án luật như: bộ luật Hình sự (sửa đổi); bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi); luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); luật Đất đai (sửa đổi); luật Nhà ở (sửa đổi); luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất); luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi)...

Đặc biệt, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền; chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 5 - Vùng thủ đô Hà Nội; điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng; đề án thành lập 2 thành phố Quảng Ninh và Bắc Ninh; dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận...

Nâng cao chất lượng của từng quyết định lập pháp

Chiều 2.8, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị gặp mặt các Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, Tổ trưởng Tổ Đảng để trao đổi, thống nhất một số nội dung trọng tâm trước kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ: Đây không chỉ là cuộc họp chuẩn bị cho một kỳ họp, mà quan trọng hơn là thống nhất nhận thức, hành động để bảo đảm mọi quyết định của Quốc hội đều quán triệt đầy đủ sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương, của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước và kỳ vọng của cử tri, nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội cho biết Hội nghị Trung ương 3 vừa qua đã quyết định nhiều chủ trương lớn, có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển đất nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh yêu cầu các quyết sách của Trung ương phải tạo ra những bước chuyển thực chất. Đối với Quốc hội, yêu cầu đặt ra không chỉ là hoàn thành chương trình kỳ họp, mà quan trọng hơn là nâng cao chất lượng của từng quyết định lập pháp, để mỗi đạo luật, mỗi nghị quyết sau khi được ban hành thực sự tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực và tạo động lực mới cho phát triển.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, Quốc hội không xây dựng luật để hoàn thành chương trình; Quốc hội xây dựng luật để mở đường cho phát triển. Điều Quốc hội cần nhất không phải là nhiều ý kiến, mà là những ý kiến đúng, trúng và góp phần hoàn thiện chính sách.

Trong quá trình xem xét các dự án luật, đại biểu cần tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng; tập trung rà soát những quy định còn chồng chéo, mâu thuẫn hoặc đã trở thành rào cản phát triển; bảo đảm tính đồng bộ của hệ thống pháp luật, nhất là đối với các dự án luật sửa đổi nhiều luật hoặc hợp nhất luật. Mỗi chính sách được thông qua phải hướng tới mục tiêu tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực và có thể triển khai ngay trong thực tiễn.

Cùng với việc chuẩn bị nội dung, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị tiếp tục giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương; bảo đảm đại biểu tham dự đầy đủ các phiên họp; thực hiện nghiêm kỷ luật phát ngôn, quy định về bảo vệ bí mật nhà nước; phát huy hiệu quả các nền tảng số để nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp và hiệu quả.