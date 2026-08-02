Chính sách giáo dục mới nào có hiệu lực từ tháng 8?

Công nhận lẫn nhau về tín chỉ khi liên thông

Một trong những chính sách giáo dục mới được thực hiện từ tháng 8 là Thông tư 52 quy định về liên thông giữa trung học nghề, trung cấp, CĐ và ĐH có hiệu lực từ 15.8, áp dụng đối với các cơ sở giáo dục thực hiện đào tạo liên thông; người học tham gia đào tạo liên thông; các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan.

Theo đó, nguyên tắc liên thông quy định thủ trưởng cơ sở giáo dục có trách nhiệm công nhận kết quả học tập đã tích lũy của người học nếu đáp ứng chuẩn đầu ra tương đương của chương trình đào tạo khác hoặc trình độ khác mà người học theo học; không yêu cầu người học học lại các nội dung đã được công nhận, trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác và để đảm bảo khối lượng học tập tối thiểu tại cơ sở cấp bằng.

Chính sách giáo dục về liên thông quy định người học sẽ được công nhận kết quả học tập đã tích lũy, các cơ sở giáo dục cũng được ký kết thỏa thuận công nhận lẫn nhau về kết quả học tập, tín chỉ, học phần... ẢNH: MỸ QUYÊN

Thông tư cũng cho phép các cơ sở giáo dục được ký kết thỏa thuận công nhận lẫn nhau về kết quả học tập, tín chỉ, học phần, môn học, mô-đun hoặc chứng chỉ giáo dục ĐH trên cơ sở bảo đảm chuẩn đầu ra, chất lượng đào tạo và trách nhiệm giải trình.

Việc công nhận lẫn nhau phải được thực hiện trên cơ sở dữ liệu học tập có thể xác thực, bảo đảm tính đầy đủ, chính xác, khả năng truy xuất và chia sẻ thông tin giữa các cơ sở giáo dục theo quy định của pháp luật; hồ sơ, dữ liệu liên quan phải được lưu trữ, công khai theo quy định và sẵn sàng phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm định chất lượng và hậu kiểm của cơ quan có thẩm quyền.

Cơ sở giáo dục ĐH phải công khai quy chế hoạt động sau khi ban hành

Thông tư số 58 hướng dẫn về quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục ĐH, có hiệu lực từ ngày 22.8.

Thông tư này áp dụng đối với cơ sở giáo dục ĐH, trừ cơ sở giáo dục ĐH trực thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và cơ sở giáo dục ĐH thành lập theo điều ước quốc tế.

Theo đó, thông tư đã đề ra những nguyên tắc trong việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung, thay thế, ban hành quy chế tổ chức và hoạt động. Cụ thể là phải công khai, minh bạch và dân chủ theo quy định của pháp luật; đảm bảo vai trò lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam trong cơ sở giáo dục ĐH công lập.

Quy chế tổ chức và hoạt động phải được lấy ý kiến rộng rãi, công khai của viên chức, người lao động và đại diện người học.

Về quy trình, quy chế tổ chức và hoạt động được ban hành sau khi được sự đồng ý của cấp ủy tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam trong cơ sở giáo dục ĐH công lập.

Đối với trường tư thục, quy chế này được ban hành sau khi nhà đầu tư và hội đồng trường thông qua. Trường hợp có ý kiến khác nhau trong quá trình xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động thì thực hiện theo ý kiến của hội đồng trường đối với các nội dung thuộc phạm vi thẩm quyền, trách nhiệm, quyền hạn của hội đồng trường, các nội dung khác thì thực hiện theo ý kiến của nhà đầu tư và đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan.

Quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục ĐH phải được công khai cho toàn thể viên chức, người lao động, người học và đăng tải trên cổng thông tin điện tử của cơ sở giáo dục ĐH chậm nhất 1 ngày làm việc sau khi được ban hành.

Về nội dung, hoạt động của cơ sở giáo dục ĐH cần xác định rõ đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp chịu trách nhiệm trong việc tổ chức triển khai các hoạt động đào tạo, hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, hợp tác và đầu tư, đảm bảo chất lượng, hỗ trợ người học, truyền thông và các hoạt động khác của cơ sở giáo dục ĐH.

Xác định rõ chế độ làm việc, nguyên tắc, thẩm quyền, trách nhiệm, nội dung, quy trình đánh giá đối với đơn vị và cá nhân trong cơ sở giáo dục ĐH.

Nội dung quy chế tổ chức và hoạt động của trường ĐH thành viên của ĐH quốc gia, ĐH vùng phải đảm bảo thống nhất và phù hợp với quy chế tổ chức và hoạt động của ĐH quốc gia, ĐH vùng.

Trường phổ thông tư thục thay đổi học phí trong năm phải theo thỏa thuận với người học

Bộ GD-ĐT cũng đã ký Thông tư ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường tiểu học, trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học loại hình tư thục có hiệu lực thi hành từ 8.8.

Đáng chú ý, tại thông tư này, Bộ quy định trong nội dung của quy chế hoạt động, việc thu học phí, lộ trình điều chỉnh học phí và các khoản thu dịch vụ giáo dục của trường phổ thông tư thục phải được công khai theo quy định của pháp luật trước khi tuyển sinh hoặc trước khi bắt đầu năm học.

Đồng thời, việc điều chỉnh học phí và các khoản thu dịch vụ giáo dục trong năm học (nếu có) chỉ được thực hiện theo hợp đồng dịch vụ giáo dục và các thỏa thuận hợp pháp với người học hoặc cha mẹ, người đại diện hợp pháp của học sinh.



6 hành vi vi phạm liêm chính học thuật trong môi trường số

Thông tư 49 của Bộ GD-ĐT quy định ứng dụng công nghệ trong giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp có hiệu lực thi hành từ 15.8, đã nêu ra 6 hành vi vi phạm liêm chính học thuật trong môi trường số.

Đó là sử dụng công nghệ, bao gồm trí tuệ nhân tạo, để gian lận trong học tập, kiểm tra, đánh giá hoặc nghiên cứu khoa học.

Sao chép, đạo văn, sử dụng trái phép tài liệu, dữ liệu, học liệu số hoặc kết quả nghiên cứu.

Giả mạo, làm sai lệch dữ liệu, kết quả nghiên cứu hoặc thông tin học tập.

Nhờ người khác thực hiện hoặc thực hiện thay các nhiệm vụ học tập, kiểm tra, đánh giá hoặc nghiên cứu.

Không công bố hoặc công bố không đầy đủ việc sử dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo khi có yêu cầu theo quy định nội bộ của cơ sở giáo dục và pháp luật của Nhà nước.

Bên cạnh đó là các hành vi khác vi phạm quy định về liêm chính học thuật theo quy định của pháp luật và quy chế của cơ sở giáo dục.





