Cơ sở giáo dục hoạt động không vì lợi nhuận sẽ được miễn thuế?

Bộ Tài chính vừa đề xuất từ năm 2027, các cơ sở giáo dục công lập và cơ sở giáo dục tư thục hoạt động không vì lợi nhuận sẽ được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp.

Nội dung này nằm trong Dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, luật Thuế thu nhập doanh nghiệp đang được lấy ý kiến góp ý.

Miễn nhiều loại thuế cho cơ sở giáo dục tư thục hoạt động không vì lợi nhuận

Cụ thể, cơ sở giáo dục công lập, cơ sở giáo dục tư thục hoạt động không vì lợi nhuận thành lập theo quy định của pháp luật được miễn thuế đối với: thu nhập từ hoạt động giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục; lãi tiền gửi ngân hàng; kinh phí đặt hàng, giao nhiệm vụ của Nhà nước.

Trường hợp phát sinh các khoản thu nhập khác với quy định tại khoản này cần được miễn thuế thì giao Chính phủ quy định.

Miễn thuế cho các cơ sở giáo dục tư thục hoạt động không vì lợi nhuận để khuyến khích, thúc đẩy, thu hút nguồn lực xã hội đầu tư vào lĩnh vực giáo dục đào tạo ẢNH: XUÂN DUNG

Tuy nhiên, trong trường hợp cơ sở giáo dục công lập, cơ sở giáo dục tư thục hoạt động không vì lợi nhuận sử dụng phần thu nhập được miễn thuế quy định tại khoản này không phải để đầu tư phát triển cơ sở giáo dục theo quy định của pháp luật về giáo dục, về giáo dục ĐH, về giáo dục nghề nghiệp thì phải thực hiện kê khai và nộp thuế đối với phần sử dụng không đúng quy định.

Nếu thực hiện rút vốn hoặc chia lợi tức thì phải nộp lại toàn bộ tiền thuế đã được miễn theo quy định tại khoản này và tiền chậm nộp, tiền phạt (nếu có) thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Việc xác định cơ sở giáo dục công lập, cơ sở giáo dục tư thục hoạt động không vì lợi nhuận thực hiện theo quy định của pháp luật về giáo dục.

Theo Bộ Tài chính, quy định mới này nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng về giáo dục và đào tạo, trong đó có Hiến pháp năm 2013 quy định Nhà nước ưu tiên đầu tư và thu hút các nguồn đầu tư khác cho giáo dục; Nghị quyết số 71-NQ/TW (tháng 8.2025) của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; luật Giáo dục năm 2019 được sửa đổi, bổ sung bởi luật Giáo dục năm 2025 và nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác khuyến khích đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục đào tạo.

Việt Nam có 3.900 cơ sở giáo dục ngoài công lập

Theo thống kê của Bộ GD-ĐT, năm học 2024-2025, cả nước có khoảng 41.000 cơ sở giáo dục - đào tạo, trong đó khoảng 3.900 cơ sở ngoài công lập.

Bộ Tài chính đánh giá xu hướng phát triển cơ sở giáo dục - đào tạo cho thấy số lượng cơ sở giáo dục ngoài công lập phát triển nhanh trong những năm gần đây, đặc biệt tại khu vực Hà Nội, TP.HCM và các đô thị lớn.

Việc thực hiện các chính sách xã hội hóa trong giáo dục thời gian qua đã đạt được những kết quả tích cực trong huy động nguồn lực xã hội, gia tăng số lượng cơ sở ngoài công lập và giảm áp lực đầu tư công trực tiếp. Tuy nhiên trên thực tế, nhiều cơ sở đủ điều kiện hoạt động nhưng chưa đủ điều kiện xã hội hóa để được hưởng các chính sách ưu đãi của Nhà nước.

Khó khăn lớn nhất của các cơ sở giáo dục trong việc đạt tiêu chí xã hội hóa là yêu cầu đồng thời về quy mô diện tích đất, tiêu chuẩn cơ sở vật chất, nguồn nhân lực chuyên môn và điều kiện pháp lý để được xác nhận hưởng ưu đãi. Trong bối cảnh giá đất đô thị cao, thủ tục tiếp cận đất sạch còn phức tạp và năng lực tài chính của nhiều cơ sở ngoài công lập còn hạn chế, việc đáp ứng đầy đủ các tiêu chí xã hội hóa theo quy định hiện hành vẫn là một thách thức lớn.

Chính vì thế, để nâng cao hiệu quả chính sách xã hội hóa, phù hợp với xu hướng phát triển và phù hợp với thông lệ quốc tế, khuyến khích, thu hút nguồn lực xã hội đầu tư vào lĩnh vực giáo dục đào tạo, giảm áp lực lên khu vực công lập và mở rộng khả năng cung ứng dịch vụ công chất lượng cao, Bộ Tài chính nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung cơ chế ưu đãi về thuế đối với các cơ sở giáo dục - đào tạo, không phân biệt cơ sở giáo dục công lập hay tư thục nhằm nâng cao tính bền vững của chính sách xã hội hóa trong dài hạn.

Theo đó, chính sách ưu đãi thuế tạo môi trường cạnh tranh công bằng, minh bạch, người học được tiếp cận cơ hội giáo dục và hưởng lợi từ các chính sách phát triển giáo dục của Đảng, Nhà nước quy định.

Ưu đãi thuế là chính sách hỗ trợ tài chính trực tiếp cho các cơ sở giáo dục - đào tạo giúp giảm gánh nặng chi phí vận hành, giảm giá dịch vụ, nâng cao khả năng duy trì hoạt động, thúc đẩy mở rộng quy mô, hỗ trợ tăng cường cạnh tranh phát triển dịch vụ giáo dục, bảo đảm công bằng trong tiếp cận các dịch vụ công thiết yếu của người dân.