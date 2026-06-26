Nhiều ý tưởng độc đáo tại cuộc thi đổi mới sáng tạo Đại học Huế

Chiều 26.6, Đại học Huế tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi "Giải pháp đổi mới sáng tạo Đại học Huế lần thứ 2 năm 2026". Sự kiện quy tụ nhiều dự án độc đáo, có tính ứng dụng cao trong thực tiễn.

Cuộc thi dành cho cán bộ, giảng viên, viên chức, người lao động tại các đơn vị thành viên, thuộc và trực thuộc Đại học Huế, phát động từ tháng 3.

Các thí sinh trình bày dự án tại vòng chung kết ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Ban tổ chức cho biết, trải qua các vòng cơ sở, cuộc thi năm nay ghi nhận sự phát triển vượt trội với 20 dự án xuất sắc tranh tài tại vòng bán kết, tăng mạnh so với 9 dự án của mùa giải đầu tiên năm 2025. Hội đồng ban giám khảo lựa chọn ra 12 dự án sáng tạo tiêu biểu nhất để bước vào vòng chung kết.

Cuộc thi được chia thành 2 bảng: bảng A (giải pháp sẵn sàng thương mại hóa) tập trung vào các sản phẩm cụ thể, có tiềm năng đưa ra thị trường và chuyển giao công nghệ; bảng B (giải pháp tạo tác động và chuyển đổi) nhằm hướng đến các mô hình, quy trình, giải pháp quản lý tối ưu hóa nhằm cải thiện hiệu quả hoạt động và phục vụ cộng đồng.

Tại vòng chung kết, các đội thi trình bày nhiều ý tưởng độc đáo thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Điển hình như mô hình Phòng tư vấn pháp lý lưu động (Mobile Legal Clinic – MLC) nhằm nâng cao khả năng tiếp cận pháp lý cho người dân vùng nông thôn và các địa bàn đặc thù tại thành phố Huế.

Trong lĩnh vực y tế và giáo dục, các dự án nổi bật như: Ứng dụng kính hiển vi chi phí thấp trong đào tạo vi phẫu mạch máu cho sinh viên và bác sĩ trẻ; Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) nhận diện ảnh tế bào cơ quan tiêu hóa của tôm thẻ chân trắng; Ứng dụng AI trong dạy học môn địa lý THPT; App Hue4U sử dụng AI và gamification để cá nhân hóa trải nghiệm du lịch cho du khách.

Bên cạnh đó, mảng nông nghiệp và chế biến thực phẩm cũng có các giải pháp tiềm năng như sản xuất viên nhộng chứa bột chùm ngây sấy bằng công nghệ sấy bọt xốp; HUAF Green sản xuất và kinh doanh phân hữu cơ từ rơm và phụ phẩm nông nghiệp theo hướng nông nghiệp tuần hoàn, phát thải thấp.

Kết thúc vòng chung kết, ban tổ chức đã tìm ra 2 dự án đạt giải nhất: Ứng dụng kính hiển vi chi phí thấp trong đào tạo vi phẫu mạch máu cho sinh viên và bác sĩ trẻ (Trường đại học Y Dược, Đại học Huế); Sản xuất, kinh doanh phân hữu cơ từ rơm và phụ phẩm nông nghiệp theo hướng nông nghiệp tuần hoàn, phát thải thấp – HUAF Green (Trường đại học Nông lâm, Đại học Huế).

GS-TS Nguyễn Vũ Quốc Huy (quyền Giám đốc Đại học Huế) vinh danh đội thi đạt giải nhất ẢNH: B.T

Hai dự án đạt giải nhì: Nền tảng chuyển đổi số hoạt động bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục đại học (Trường đại học Luật, có sự phối hợp từ Trường đại học Y dược, Đại học Huế); Hệ thống phần mềm quản lý ngân hàng đề thi trực tuyến theo định hướng chuẩn đầu ra (Trường đại học Nông lâm, Đại học Huế)

Bên cạnh giải thưởng, Đại học Huế cam kết đồng hành lâu dài cùng các dự án. Cụ thể, các dự án đạt giải cao ở bảng A sẽ được kết nối trực tiếp với doanh nghiệp, nhà đầu tư để thương mại hóa. Trong khi đó, các giải pháp ở bảng B sẽ được hỗ trợ kinh phí và cơ chế để áp dụng thí điểm trực tiếp tại các đơn vị thuộc Đại học Huế.



