GS-TS Lê Quân, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT, làm Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH Việt Đức

Trước đó, Bộ GD-ĐT đã có quyết định kiện toàn nhân sự Hội đồng Trường ĐH Việt Đức (nhiệm kỳ 2021–2026). Theo đó, GS-TS Lê Quân, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT, được bổ nhiệm kiêm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng trường thay cho PGS-TS Nguyễn Văn Phúc.

GS.TS Lê Quân, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT kiêm giữ chức Chủ tịch hội đồng Trường đại học Việt Đức ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

GS-TS Lê Quân nhận bằng tiến sĩ quản lý khoa học tại ĐH Toulon (Pháp) năm 2003, hoàn thành chương trình sau tiến sĩ tại ĐH Aix-Marseille năm 2006, và được phong hàm giáo sư năm 2017.

GS-TS Lê Quân từng trải qua các chức vụ như: Phó giám đốc ĐH quốc gia Hà Nội (2015–2017); Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (2017–2020); Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau (2020–2021); Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội (2021–2025) và Thứ trưởng Bộ GD-ĐT (từ tháng 9.2025 đến nay).

Nghi thức bàn giao nhiệm vụ Chủ tịch hội đồng Trường ĐH Việt Đức giữa PGS-TS Nguyễn Văn Phúc và GS-TS Lê Quân (bên phải) ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Trường ĐH Việt Đức (VGU), phường Thới Hòa, TP.HCM được thành lập năm 2008, là kết quả hợp tác chiến lược giữa Chính phủ Việt Nam và bang Hessen (CHLB Đức). Là trường đại học công lập đào tạo theo chuẩn của Đức, VGU theo đuổi sứ mệnh "Sáng tạo Việt Nam – Chất lượng Đức – Cơ hội toàn cầu".

Sau khi kiện toàn nhân sự, Hội đồng Trường ĐH Việt Đức có 20 thành viên, trong đó 10 thành viên phía Việt Nam và 10 thành viên phía Cộng hòa Liên bang Đức.

Ban giám hiệu VGU gồm: GS-TS René Thiele (Hiệu trưởng), TS Thomas Aulig và TS Hà Thúc Viên (phó hiệu trưởng).

Ban giám hiệu Trường ĐH Việt Đức chúc mừng GS-TS Lê Quân ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Vừa qua, ngày 29.5, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định phê duyệt Đề án phát triển một số cơ sở giáo dục đại học lớn ở vùng Đông Nam bộ theo hướng đạt trình độ tiên tiến của nhóm các cơ sở giáo dục đại học hàng đầu trong khu vực châu Á.

Theo đó, VGU cùng một số trường đại học khác là một trong những hạt nhân chiến lược của hệ thống giáo dục đại học Việt Nam hướng đến việc đạt trình độ tiên tiến của nhóm các cơ sở giáo dục đại học hàng đầu châu Á.

Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm hình thành các trung tâm đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo có sức cạnh tranh khu vực, đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong giai đoạn mới.