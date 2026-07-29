TP.HCM công bố chính sách về học phí, quy định đồng phục, khoản thu năm học mới

Miễn học phí với học sinh, cấp bù kinh phí cho trường học

Theo quy định, học sinh đang học các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông (từ tiểu học đến THPT), giáo dục thường xuyên công lập, được miễn học phí. Các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT không tổ chức thu học phí.

Ngân sách nhà nước sẽ thực hiện việc cấp bù cho các cơ sở giáo dục thực hiện chính sách miễn học phí theo căn cứ xác định của HĐND TP.HCM quy định, mức tiền như sau:

Miễn học phí với học sinh, cấp bù kinh phí theo mức quy định của từng cấp học cho trường học ẢNH: BÍCH THANH

Trong đó có quy định mức học phí theo hình thức học trực tuyến bằng 75% mức học phí tương ứng.

Mức học phí chương trình giáo dục thường xuyên cấp THCS, THPT áp dụng tương đương mức học phí của giáo dục phổ thông công lập cùng cấp học.

Với quy định nói trên, Sở GD-ĐT đề nghị trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày khai giảng năm học, hiệu trưởng có trách nhiệm lập, kiểm tra và phê duyệt danh sách học sinh được miễn học phí theo quy định. Kinh phí cấp bù được xác định theo số lượng người học và thời gian học thực tế nhưng không quá 9 tháng/năm học.

Về các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục, Sở GD-ĐT thông tin, thực hiện theo khoản 4 điều 13 Nghị định số 66/2026/NĐ-CPUBND TP quyết định chi tiết danh mục các khoản thu, mức thu và cơ chế quản lý thu, chi đối với dịch vụ tuyển sinh, dịch vụ phục vụ và hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc phạm vi quản lý.

Hiện nay, Sở GD-ĐT đang tham mưu UBND TP xem xét, ban hành quy định nêu trên. Trong thời gian chờ văn bản ban hành quyết định và văn bản hướng dẫn mới, các cơ sở giáo dục không tổ chức thu đối với các nội dung này.

Học phí trường tư tăng không quá 10%, nhà nước cấp cho học sinh theo học phí trường công

Mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập do trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu thành lập thực hiện theo Nghị quyết số 81/2025/NQ-HĐND 10.12.2025 của HĐND TP quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập do các trường ĐH, CĐ, viện nghiên cứu thành lập theo quy định từ năm học 2025 - 2026.

Đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông dân lập, tư thục, học phí do đơn vị chủ động xây dựng mức thu học phí và giá các dịch vụ khác trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo (trừ dịch vụ do nhà nước định giá) bảo đảm bù đắp chi phí và có tích lũy theo quy định của luật Giá. Việc điều chỉnh học phí và giá dịch vụ giáo dục (nếu có) phải tuân thủ biên độ theo hướng dẫn của Bộ: mức tăng tối đa không quá 10% đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông so với năm học 2025 -2026 đồng thời phải công khai, giải trình đầy đủ theo quy định.

Học sinh các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập do trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu thành lập và học sinh cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông dân lập, tư thục sẽ nhận mức hỗ trợ học phí theo mức học phí các cơ sở giáo dục công lập do HĐND TP.HCM xác định.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày khai giảng năm học, người đứng đầu cơ sở giáo dục lập danh sách người học được hỗ trợ học phí, bảo đảm đúng đối tượng, đúng số lượng người học thực tế, gửi cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo phân cấp.

Sở GD-ĐT TP.HCM quy định về việc nhà trường tổ chức việc mua đồng phục, đồ cùng cá nhân học sinh ẢNH: NGỌC LONG

Không ép buộc mua đồng phục tại trường

Cũng trong văn bản triển khai của Sở GD-ĐT nêu rõ, để thuận lợi cho công tác chuẩn bị đầu năm học mới, đối với hàng hóa, dịch vụ phục vụ trực tiếp khác cho cá nhân học sinh các cơ sở giáo dục chủ động tổ chức để đảm bảo các điều kiện hoạt động, cụ thể như sau:

Các cơ sở giáo dục công lập thống nhất chủ trương với phụ huynh học sinh để lựa chọn đơn vị cung cấp theo quy định và mua sắm phục vụ trực tiếp cho từng cá nhân học sinh học tập, sinh hoạt như: quần áo đồng phục, quần áo thể dục thể thao, học phẩm - học cụ, tiền suất ăn bán trú, suất ăn sáng và nước uống.

Có nhu cầu thực tế và sự tự nguyện của học sinh, phụ huynh học sinh; không ép buộc mua tại nhà trường hoặc tại một nhà cung cấp do nhà trường chỉ định.

Các trường phải công khai tiêu chuẩn, chất lượng, số lượng, đơn giá, phương thức lựa chọn nhà cung cấp và phương án tổ chức thực hiện thu đúng giá thực tế không phát sinh chênh lệch. Việc lựa chọn nhà cung cấp, ký kết hợp đồng, quản lý thu, chi thực hiện theo quy định của pháp luật. Trường hợp người học được ngân sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 80/2025/NQ-HĐND hoặc chính sách khác thì phải khấu trừ phần ngân sách đã hỗ trợ, không thu từ học sinh.

Mức thu nội dung này phải phù hợp với thực tế địa bàn, nếu có điều chỉnh tăng so với năm trước liền kề thì phải giải trình, công khai minh bạch và có sự đồng thuận của phụ huynh học sinh. Nhà trường mời phụ huynh học sinh cùng tham gia phối hợp giám sát theo dõi để có cơ sở điều chỉnh cho phù hợp.

Những yêu cầu về việc vận động, thu kinh phí hoạt động ban đại diện cha mẹ học sinh

Đối với các khoản huy động tài trợ và kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh, Sở GD-ĐT đưa ra hướng dẫn cụ thể để các nhà trường nghiêm túc thực hiện:

Việc quản lý và sử dụng nguồn tài trợ, đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong nước cho các cơ sở giáo dục công lập phải đảm bảo nguyên tắc quản lý, quy trình tiếp nhận, báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.

Nghiêm cấm quy định mức tài trợ bình quân, giao chỉ tiêu vận động, ép buộc đóng góp hoặc tổ chức vận động tài trợ thay thế nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước. Các cơ sở không được tổ chức vận động, tiếp nhận tài trợ khi chưa có kế hoạch được phê duyệt theo thẩm quyền; không quy định mức tối thiểu, mức bình quân, thời hạn phải đóng.

Kinh phí Ban đại diện cha mẹ học sinh không được chi cho quản lý nhà trường, bảo vệ, vệ sinh, cơ sở vật chất, khen thưởng cán bộ, giáo viên hoặc các khoản thuộc trách nhiệm của cơ sở giáo dục.

Các cơ sở giáo dục không được giao Ban đại diện cha mẹ học sinh tổ chức thu hộ các khoản thuộc trách nhiệm của nhà trường.

Sở GD-ĐT yêu cầu các trường không xây dựng hoặc tổ chức thu bất kỳ khoản tiền nào từ học sinh đối với nội dung khám sức khỏe định kỳ thuộc phạm vi ngân sách nhà nước bảo đảm.

Về triển khai chủ trương cho mượn sách giáo khoa, Sở GD-ĐT TP.HCM thông báo chính sách được tổ chức theo hình thức mượn - trả sách giáo khoa qua thư viện. Trong năm học 2026 - 2027, các cơ sở giáo dục chủ động rà soát, kiểm kê sách giáo khoa hiện có; xây dựng nhu cầu, dự toán và phương án quản lý, cho mượn, thu hồi, bảo quản sách theo hướng dẫn của Sở. Việc triển khai thực hiện khi có quyết định, kế hoạch và nguồn kinh phí được cấp có thẩm quyền bố trí.



