Sở GD-ĐT TP.HCM đề xuất 3 phương án sắp xếp 1.891 cơ sở giáo dục công lập

Trong tờ trình với UBND TP.HCM về việc tham mưu, báo cáo, xin ý kiến chủ trương đối với phương án sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên công lập, Sở GD-ĐT nêu mạng lưới giáo dục TP.HCM hiện có quy mô rất lớn với 2.188 cơ sở giáo dục công lập.

Quán triệt nguyên tắc không thực hiện sắp xếp đối với các cơ sở giáo dục chuyên biệt, không đưa vào diện sắp xếp đối với các cơ sở giáo dục đang tham gia thí điểm Chương trình giáo dục mầm non mới, các cơ sở giáo dục thực hiện nội dung giáo dục chất lượng cao, tiên tiến hội nhập, các trường hiện tại đã có số lớp từ 50 lớp trở lên, toàn TP hiện có 1.891 cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và thường xuyên công lập thuộc đối tượng bị tác động.

Không sáp nhập một cách cơ học Trong tờ trình của Sở nêu rõ, sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục tác động trực tiếp đến an sinh xã hội, quyền lợi học tập của hàng triệu học sinh và vị trí việc làm của các nhân sự giáo dục. Việc lựa chọn phương án tổ chức thực hiện đòi hỏi sự đánh giá toàn diện, cân bằng giữa 2 yêu cầu mang tính cốt lõi: một mặt phải thể hiện sự quyết tâm chấp hành chỉ tiêu định lượng giảm khoảng 30% đầu mối theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời phải tuân thủ nguyên tắc "lấy người học làm trung tâm", không sáp nhập một cách cơ học, bảo đảm tính ổn định, kế thừa và tuyệt đối không để bất kỳ học sinh nào phải bỏ học do phát sinh rào cản địa lý theo chỉ đạo của Bộ . "Trước tính chất trọng yếu của nhiệm vụ, Sở GD-ĐT kính trình UBND thành phố xem xét, trình Đảng ủy UBND thành phố báo cáo, xin ý kiến của Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, quyết định lựa chọn chủ trương, phương án. Chủ trương của Ban Thường vụ Thành ủy sẽ là cơ sở chính trị cao nhất, làm kim chỉ nam định hướng xuyên suốt để thống nhất nhận thức và huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong việc tổ chức thực hiện tái cấu trúc mạng lưới trường lớp an toàn, hiệu quả trên toàn địa bàn TP.HCM", tờ trình đề xuất.

Căn cứ từ thực tiễn này, Sở GD-ĐT đã chủ động nghiên cứu, xây dựng các phương án sắp xếp mạng lưới nhằm bảo đảm tính khả thi và hiệu quả, cụ thể:

Phương án 1: Giảm 28 đầu mối giáo dục

Dự kiến thực hiện thí điểm tại một số địa bàn hoặc một số loại hình cơ sở giáo dục và tiến tới mục tiêu giảm khoảng 30% đầu mối cơ sở giáo dục công lập.

Các cơ sở giáo dục mầm non

Đề xuất lựa chọn thí điểm với 4 phường có nhiều trường quy mô nhỏ: phường Đông Hưng Thuận, phường Tăng Nhơn Phú, phường Vũng Tàu, xã Dầu Tiếng.

Kết quả dự kiến

Sắp xếp 31 trường thành 13 trường mô hình 1 (trường một cấp học quy mô lớn hoặc trung tâm GDTX có các phân hiệu: cấu trúc gồm 1 trường chính có các phân hiệu, điểm trường...).



Giảm 18 trường học.

Tác động điều chuyển 29 cán bộ quản lý (hiệu trưởng, hiệu phó) và tinh giản khoảng 27 nhân viên gián tiếp.

Sở GD-ĐT TP.HCM đề xuất tờ trình về 3 phương án sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập ẢNH: NGỌC LONG

Các trường phổ thông

Đề xuất lựa chọn 2 phường có nhiều trường quy mô nhỏ: Phường Bình Thới, phường Cầu Kiệu và 2 trường THPT thuộc thẩm quyền Sở GD-ĐT.

Kết quả dự kiến:

Sắp xếp 11 trường thành 5 trường, trong đó 4 trường mô hình 1 và 1 trường mô hình 2 (trường phổ thông nhiều cấp học quy mô lớn. Mô hình này được thực hiện tại 1 địa điểm hoặc các địa điểm khác nhau. Cấu trúc gồm 1 trường chính, có các phân hiệu, điểm trường với nhiều cấp học...)



Giảm 6 đơn vị.

Tác động điều chuyển 8 cán bộ quản lý (hiệu trưởng, hiệu phó) và tinh giản khoảng 24 nhân viên gián tiếp.

Các cơ sở giáo dục thường xuyên

Đề xuất lựa chọn 6 trung tâm GDNN-GDTX đã được đưa vào định hướng theo Kết luận số 97-KL/TU ngày 6.12. 2025 của Ban Thường vụ Thành ủy về phương án sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức bên trong hệ thống hành chính nhà nước.

Kết quả dự kiến:

Sắp xếp 6 trung tâm GDNN-GDTX thành 2 trung tâm mô hình 1.

Giảm 4 đơn vị.

Tác động điều chuyển 4 cán bộ quản lý (giám đốc, phó giám đốc) và tinh giản khoảng 12 nhân viên gián tiếp.

Với phương án 1, kết quả dự kiến toàn ngành giảm 28 đầu mối giáo dục trên tổng số 1.891 đầu mối cần sắp xếp, tỷ lệ 1,48%.

Phương án 2: Giảm 269 đầu mối giáo dục

Dự kiến thực hiện sắp xếp theo mục tiêu giảm khoảng 10% đầu mối cơ sở giáo dục công lập và tiến tới mục tiêu giảm khoảng 30% đầu mối cơ sở giáo dục công lập.

Đối với các cơ sở giáo dục mầm non

Thực hiện sáp nhập đối với các trường có quy mô từ 9 nhóm, lớp trở xuống.

Kết quả dự kiến: Giảm 99 đầu mối trường mầm non, số trường sau sắp xếp còn 595 trường.

Tác động điều chuyển 488 cán bộ quản lý (hiệu trưởng, hiệu phó) và tinh giản khoảng 273 nhân viên gián tiếp.

Đối với các cơ sở giáo dục phổ thông

Thực hiện sáp nhập đối với các trường có quy mô dưới 24 lớp.

Kết quả dự kiến: Tác động sáp nhập 317 trường, qua đó giảm 158 đầu mối.

Điều chuyển 158 cán bộ quản lý, tinh giản ước tính 636 nhân viên gián tiếp.

Với các cơ sở giáo dục thường xuyên

Triển khai thực hiện sắp xếp, sáp nhập các cơ sở GDTX theo 17 khu vực và thành lập 4 trường trung học nghề trên cơ sở các trung tâm GDNN-GDTX ở những địa bàn chưa có trường cao đẳng, trung cấp, cụ thể:

Thực hiện sắp xếp, sáp nhập 37 đơn vị thành 29 trung tâm GDTX-GDNN.

Thành lập 4 trường trung học nghề trên cơ sở các trung tâm GDNN-GDTX tại: Củ Chi, Cần Giờ, Phú Giáo và Phú Mỹ.

Tác động điều chuyển dự kiến 12 cán bộ quản lý (giám đốc, phó giám đốc) và tinh giản khoảng 36 nhân viên gián tiếp.

Kết quả dự kiến toàn ngành giảm 269 đầu mối giáo dục trên tổng số 1.891 đầu mối cần sắp xếp, tỷ lệ 14,22%.

Mỗi phương án Sở GD-ĐT TP.HCM đưa ra đều có thống kê cụ thể về giảm số đầu mối cơ sở giáo dục và đội ngũ cán bộ quản lý, nhân viên ẢNH: NGỌC LONG

Phương án 3: Giảm 757 đầu mối giáo dục

Thực hiện sắp xếp theo mục tiêu giảm khoảng 30% đầu mối cơ sở giáo dục công lập.

Đối với các cơ sở giáo dục mầm non

Thực hiện sắp xếp các trường thành các trường mầm non có quy mô tối đa 30 lớp.

Kết quả dự kiến: Giảm 357 đầu mối, sau sáp nhập chỉ còn 337 trường, điều chuyển 746 cán bộ quản lý và tinh giản 789 nhân viên gián tiếp.

Đối với các cơ sở giáo dục phổ thông

Thực hiện sắp xếp các trường có quy mô dưới 40 lớp.

Kết quả dự kiến: Tác động vô cùng mạnh mẽ tới 763 trường, qua đó giảm 382 đầu mối, điều chuyển 706 cán bộ quản lý, tinh giản ước tính 1.528 nhân viên gián tiếp.

Với các cơ sở giáo dục thường xuyên

Triển khai thực hiện sắp xếp, sáp nhập các cơ sở GDTX công lập còn lại theo 15 khu vực và thành lập 4 trường trung học nghề trên cơ sở các trung GDNN-GDTX ở những địa bàn chưa có trường cao đẳng, trung cấp, cụ thể:

Thực hiện sắp xếp, sáp nhập 37 đơn vị thành 19 trung tâm GDNN-GDTX.

Thành lập 4 trường trung học nghề trên cơ sở các trung tâm GDNN-GDTX tại: Củ Chi, Cần Giờ, Phú Giáo và Phú Mỹ.

Tác động điều chuyển dự kiến 18 cán bộ quản lý (giám đốc, phó giám đốc) và tinh giản khoảng 54 nhân viên gián tiếp.

Kết quả dự kiến toàn ngành giảm 757 đầu mối giáo dục trên tổng số 1.891 đầu mối cần sắp xếp, tỷ lệ 40,03%.

Lộ trình thực hiện Từ ngày 1.7, thực hiện thí điểm sáp nhập đầu mối quản lý cơ sở giáo dục trên cùng địa bàn để hình thành các mô hình trường học quy mô lớn có các phân hiệu, điểm trường; thiết lập mô hình quản trị trường học.

Trước ngày 30.8: Hoàn thành giai đoạn thí điểm, thiết lập mạng lưới trường lớp phù hợp với địa bàn, quy mô dân số; hoàn thiện bộ máy tổ chức và phương án quản trị trường học để vận hành ngay từ đầu năm học 2026-2027.

Trước ngày 30.12: Đánh giá toàn diện các đối tượng tác động, rút kinh nghiệm thí điểm; hình thành mô hình quản lý; đề ra giải pháp để triển khai giai đoạn tiếp theo.

Từ ngày 30.3.2027: Từ kết quả triển khai giai đoạn thí điểm, tiếp tục thực hiện việc sáp nhập, hợp nhất các cơ sở giáo dục trên địa bàn theo thẩm quyền quản lý tiến tới mục tiêu giảm 30% đầu mối cơ sở giáo dục.

Trước ngày 30.4.2027: Hoàn thành toàn diện việc sắp xếp, tinh gọn các đầu mối quản lý hành chính; ổn định công tác quản trị, tài chính, tài sản công; bảo đảm toàn hệ thống vận hành đồng bộ, thông suốt và không gây bất cứ ảnh hưởng nào đến hoạt động chuyên môn dạy và học tại các điểm trường.



