Công tác lập pháp phải chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang kiến tạo phát triển

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham dự hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Đảng ủy Quốc hội đã thể hiện rõ vai trò hạt nhân lãnh đạo chính trị trong công tác lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; chủ động, quyết liệt, phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan liên quan để triển khai khối lượng công việc rất lớn, nhiều việc khó, chưa có tiền lệ nhưng yêu cầu tiến độ rất gấp, khẩn trương.

Về triển khai mô hình chính quyền 3 cấp, sắp xếp tổ chức bộ máy và phân cấp, phân quyền, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định đây là cuộc cải cách tổ chức bộ máy rất lớn nhưng cơ bản bảo đảm được yêu cầu thông suốt, ổn định, không để gián đoạn hoạt động của hệ thống chính trị, không ảnh hưởng lớn đến người dân và doanh nghiệp. Đảng ủy Quốc hội đã có những đóng góp rất quan trọng để thực hiện thắng lợi chủ trương này. Qua giám sát cho thấy, cơ bản các văn bản pháp lý được ban hành kịp thời, hoạt động của bộ máy được duy trì ổn định, chưa phát sinh vướng mắc lớn mang tính hệ thống.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại hội nghị ẢNH: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu tiếp tục rà soát, hoàn thiện thể chế để bảo đảm đồng bộ, ổn định lâu dài; khắc phục tình trạng một số quy định còn mang tính xử lý tình huống, chuyển tiếp; phải theo dõi sát thực tiễn vận hành ở cơ sở, nhất là cấp xã sau sắp xếp, để kịp thời tháo gỡ khó khăn về biên chế, năng lực cán bộ, điều kiện làm việc và phân định thẩm quyền. Đồng thời, Đảng ủy Quốc hội cần phối hợp các cơ quan khắc phục những khó khăn rất thực tế mà báo cáo giám sát đã chỉ ra như: khối lượng công việc ở cấp xã tăng mạnh; một bộ phận cán bộ còn lúng túng; còn biểu hiện cào bằng về tổ chức, bộ máy, biên chế; một số nơi năng lực thực thi chưa theo kịp yêu cầu phân cấp mạnh hơn. Tinh thần phân cấp là đúng, nhưng phải đi liền với nâng cao năng lực thực thi, tăng cường kiểm tra, giám sát và xác định rõ trách nhiệm. Không để tình trạng phân cấp nhưng không đủ nguồn lực, không đủ con người, không đủ năng lực để thực hiện.

Về triển khai thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV và Kết luận 18 của T.Ư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ phải nhìn nhận rất rõ rằng yêu cầu tăng trưởng 2 con số sau Đại hội XIV là nhiệm vụ rất cao, rất khó, chưa có tiền lệ đối với nước ta; khẳng định thể chế là một nguồn lực rất quan trọng để phát triển. Vì vậy, công tác lập pháp phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa; phải tiếp tục chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo phát triển; từ "không quản được thì cấm" sang tạo hành lang pháp lý để thúc đẩy đổi mới sáng tạo, giải phóng sức sản xuất và huy động mọi nguồn lực phát triển. Quốc hội cần tiếp tục rà soát, tháo gỡ các điểm nghẽn lớn về thể chế; đẩy nhanh tiến độ sửa đổi các luật liên quan đến đầu tư, đất đai, tài chính, khoa học công nghệ, dữ liệu, chuyển đổi số…; đồng thời tăng cường giám sát việc tổ chức thực hiện để chính sách sau khi ban hành thực sự đi vào cuộc sống, tạo động lực cho phát triển.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ kết quả kiểm tra cho thấy Đảng ủy Quốc hội đã rất nỗ lực, chủ động, trách nhiệm, hoàn thành khối lượng công việc rất lớn, đóng góp quan trọng vào việc triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Đảng ủy Quốc hội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu qủa đợt tổng rà soát các văn bản quy phạm pháp luật theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Nghị quyết 66 T.Ư; chủ động phối hợp Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan rà soát đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các văn bản pháp luật được thực hiện theo hình thức "ủy quyền lập pháp" trong thời gian qua; tích cực tham gia tổng kết, đánh giá kết quả 1 năm triển khai Chính quyền 3 cấp theo hướng dẫn của T.Ư; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới công tác đánh giá cán bộ, gắn với bố trí, sử dụng cán bộ phù hợp theo các quy định, hướng dẫn của T.Ư.

*Cùng ngày, Đoàn kiểm tra, giám sát số 10 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm Trưởng đoàn chủ trì Hội nghị thông qua dự thảo Báo cáo kiểm tra, giám sát (đợt 2) của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.

