'Cán bộ làm không đạt yêu cầu thì phải kịp thời điều chỉnh, thay thế’

Phải tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao nhịp độ, hiệu quả công việc

Chiều 26.5, tại Hà Nội, Đoàn kiểm tra, giám sát số 10 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm trưởng đoàn đã chủ trì Hội nghị thông qua dự thảo Báo cáo kiểm tra, giám sát (đợt 2) của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc ẢNH: QUANG THÁI/HÀ NỘI MỚI

Tại hội nghị, đoàn công tác đã thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đợt 2 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Hà Nội đã nghiêm túc quán triệt, chủ động triển khai, bước đầu đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các chuyên đề kiểm tra, giám sát.

Ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, cố gắng đạt được kết quả bước đầu của TP.Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý, tuyệt đối không được chủ quan, không chùn lại, không thỏa mãn với những kết quả ban đầu mà phải tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao nhịp độ, hiệu quả công việc của hệ thống chính trị của thủ đô gắn với các mục tiêu dài hạn.

Cạnh đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội chỉ đạo khẩn trương khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra trong công tác kiểm tra, giám sát chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở chưa đồng đều, có nơi còn thừa, thiếu cục bộ, năng lực tham mưu, quản trị và chuyển đổi số bộ phận cán bộ chưa đáp ứng được yêu cầu.

Hoan nghênh thành phố Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng từ 11% trở lên, cao hơn mục tiêu chung của cả nước, thể hiện rõ vai trò gương mẫu đi đầu của thủ đô, tuy nhiên, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý muốn đạt được mục tiêu này thì không thể tiếp tục phát triển theo mô hình cũ, quán tính cũ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, thành phố khẩn trương cụ thể hóa và triển khai Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị; luật Thủ đô và Quy hoạch thủ đô tầm nhìn 100 năm.

Cùng với việc phát triển kinh tế, theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, thành phố phải quan tâm đến an sinh xã hội, chăm lo sức khỏe cho nhân dân, song song với việc quy hoạch, xây dựng các khu đô thị lớn trong thời gian tới phải đầu tư nhà ở xã hội, nhà cho thuê hoặc có chế độ, chính sách về nhà ở nhằm phục vụ số đông người có nhu cầu nhưng điều kiện kinh tế còn hạn chế...

Đặc biệt, thành phố tiếp tục cụ thể hóa chủ trương xây dựng mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa với các tiêu chí, tiêu chuẩn cụ thể, bảo đảm thực sự là "hình mẫu" về hạ tầng đô thị, quản trị xã hội, đời sống nhân dân, là nơi đáng sống, muốn đến của mọi người dân Việt Nam, từ đó nhân rộng mô hình ở những địa phương đủ điều kiện, tiêu chí.

Về triển khai Nghị quyết 57, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, cần nhìn nhận thẳng thắn hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo chưa tạo được nhiều sản phẩm có sức lan tỏa lớn, mới chỉ tập trung nhiều cho chuyển đổi số; trong khi chuyển đổi số còn chưa đồng bộ; dữ liệu còn phân tán; nhiều hệ thống chưa liên thông; một số nơi còn tình trạng "cát cứ dữ liệu"…

Quang cảnh buổi làm việc ẢNH: QUANG THÁI

Đánh giá cán bộ phải thực chất

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, tinh thần cốt lõi của nghị quyết là chuyển đổi mô hình phát triển dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Không phải cứ mua sắm thiết bị, làm phần mềm hay số hóa hồ sơ là đã thực hiện tốt Nghị quyết 57.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Hà Nội có đầy đủ điều kiện để trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu cả nước. Nhưng muốn vậy thì phải thực sự có tư duy đổi mới; phải dám thí điểm; phải chấp nhận đổi mới mạnh mẽ hơn nữa…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, thành phố nhận thức thật sâu sắc yêu cầu đổi mới công tác đánh giá, xếp loại cán bộ gắn với bố trí, sử dụng, đào tạo, quy hoạch và sàng lọc cán bộ.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, đánh giá cán bộ không thể để tình trạng nặng về hình thức, mà phải thực chất, cụ thể, đo đếm được bằng kết quả, sản phẩm, hiệu quả công việc và mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp; làm tốt phải được ghi nhận, trọng dụng; làm không đạt yêu cầu thì phải kịp thời điều chỉnh, thay thế phù hợp.

Không thể đặt yêu cầu phát triển rất cao nhưng lại bằng lòng với đội ngũ cán bộ thiếu khát vọng, thiếu tinh thần đổi mới, sợ trách nhiệm, làm việc cầm chừng…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, tinh thần của kiểm tra, giám sát lần này là để phát hiện vấn đề, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ; tuyệt đối không phải để tạo áp lực hình thức hay tâm lý né tránh. Sau giám sát, điều quan trọng nhất là phải hành động ngay.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội khẩn trương rà soát toàn bộ kết luận, kiến nghị của đoàn kiểm tra, xây dựng kế hoạch khắc phục cụ thể, rõ việc, rõ người, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm.

Cạnh đó, cần tiếp tục quán triệt thật sâu sắc trong toàn hệ thống chính trị của thành phố các chuyên đề, tránh tình trạng cấp thành phố nhận thức rất rõ nhưng xuống dưới triển khai còn hình thức, máy móc.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội cần khẩn trương sơ kết thực tiễn vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và sắp xếp các thôn, tổ dân phố theo hướng dẫn của Trung ương, bảo đảm chất lượng và tiến độ theo quy định.

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác kiểm tra, giám sát nội bộ theo hướng đồng hành, cảnh báo sớm, tháo gỡ khó khăn, không để kiểm tra trở thành lực cản của đổi mới sáng tạo và phát triển.