Thay thế cán bộ lãnh đạo không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Ban Tổ chức Trung ương vừa có hướng dẫn một số nội dung về việc đánh giá định kỳ hằng quý đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong hệ thống chính trị.

Mục đích nhằm cụ thể hóa và hướng dẫn thực hiện thống nhất chủ trương của Bộ Chính trị về đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý hằng quý; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng công tác đánh giá cán bộ theo hướng thường xuyên, liên tục, thực chất, gắn với kết quả, sản phẩm đầu ra, hiệu quả thực tiễn và trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu.

Theo đó, kết quả đánh giá hằng quý được theo dõi, cập nhật, tích lũy làm căn cứ quan trọng, quyết định việc đánh giá, xếp loại chất lượng cuối năm và phục vụ công tác cán bộ khi cần thiết.

Thông qua kết quả đánh giá hằng quý để kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ có năng lực nổi trội, tư duy đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; chấn chỉnh, sàng lọc, thay thế cán bộ hạn chế về năng lực, thiếu trách nhiệm, không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Quy định về đánh giá, xếp loại cán bộ

Ban Tổ chức Trung ương lưu ý tỷ lệ cá nhân xếp loại "hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" hằng quý được thực hiện theo quy định của Bộ Chính trị.

Mức xếp loại của người đứng đầu gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ của các tập thể, cơ quan, đơn vị và không tính vào tỷ lệ xếp loại "hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" của các thành viên khác trong cấp ủy, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị.

Tỷ lệ cá nhân xếp loại "hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" thực hiện theo quy tắc làm tròn - từ 0,5 trở lên làm tròn lên 1. Trường hợp cá nhân hoàn thành dưới 100% nhiệm vụ được giao trong quý thì xếp loại "không hoàn thành nhiệm vụ", trừ trường hợp vì lý do khách quan, bất khả kháng được cấp có thẩm quyền xác nhận.

Trường hợp cá nhân có 1 quý trong năm xếp loại "không hoàn thành nhiệm vụ" thì không xếp loại "hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" cả năm.

Việc xem xét, quyết định xếp loại chất lượng cuối năm được căn cứ theo kết quả đánh giá, xếp loại của từng quý trong năm và kết quả thực hiện nhiệm vụ quý 4 trong năm đó. Trường hợp nhiều cá nhân có đủ điều kiện xem xét xếp loại "hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" cuối năm thì ưu tiên lựa chọn cá nhân có số quý được đề xuất xếp loại "hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" nhiều hơn.

Ban Tổ chức Trung ương yêu cầu thực hiện ngay việc thay thế những cán bộ có kết quả đánh giá, xếp loại "không hoàn thành nhiệm vụ" từ 2 quý liên tiếp trở lên.

Cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị trực thuộc Trung ương nơi cán bộ công tác thực hiện việc đánh giá, xếp loại hằng quý, hằng năm đối với một số chức danh (không phải là chức danh lãnh đạo, quản lý), định kỳ tổng hợp kết quả báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo quy định.

Các chức danh đó bao gồm: trợ lý của các lãnh đạo chủ chốt và lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam; thẩm phán TAND tối cao, kiểm sát viên VKSND tối cao; thứ trưởng Bộ Ngoại giao là đại sứ Việt Nam tại nước ngoài.

Văn phòng Chủ tịch nước tổng hợp kết quả tự đánh giá, xếp loại của phó chủ tịch nước để báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét theo quy định.

Ban Tổ chức Trung ương đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương nghiên cứu thực hiện công khai đánh giá kết quả công tác của các cơ quan, đơn vị trực thuộc bằng hình thức phù hợp.

Các địa phương, cơ quan, đơn vị gửi văn bản báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư (qua Ban Tổ chức Trung ương đối với hồ sơ cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý và qua Văn phòng Trung ương Đảng đối với hồ sơ cán bộ diện cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị quản lý) trước ngày 5 tháng đầu quý tiếp theo.