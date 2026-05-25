Cán bộ gây lãng phí trên 75 triệu có thể bị cách chức, buộc thôi việc

Bộ Tài chính mới đây gửi hồ sơ đến Bộ Tư pháp để thẩm định đối với dự thảo nghị định quy định chi tiết việc áp dụng hình thức kỷ luật và việc bồi thường thiệt hại đối với hành vi gây lãng phí.

Các mức lãng phí cán bộ bị kỷ luật

Cơ quan soạn thảo đề xuất hình thức kỷ luật khiển trách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người quản lý doanh nghiệp nhà nước, kiểm soát viên, người đại diện phần vốn nhà nước (gọi tắt là cán bộ - PV) có hành vi gây lãng lần đầu thiệt hại dưới 50 triệu đồng; hoặc thiệt hại từ 50 đến 75 triệu đồng nhưng được giảm nhẹ mức kỷ luật.

Hình thức cảnh cáo áp dụng với cán bộ đã bị xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách mà tái phạm; hoặc vi phạm lần đầu gây thiệt hại từ 50 đến 75 triệu đồng.

Mức kỷ luật cách chức áp dụng với cán bộ đã bị xử lý kỷ luật cảnh cáo mà tái phạm; hoặc gây lãng phí lần đầu thiệt hại trên 75 triệu đồng nhưng có thái độ tiếp thu, sửa chữa, chủ động khắc phục hậu quả và được giảm nhẹ mức kỷ luật.

Mức kỷ luật cao nhất là buộc thôi việc, áp dụng với cán bộ đã bị xử lý kỷ luật cách chức hoặc cảnh cáo mà tái phạm; hoặc gây lãng phí lần đầu trên 75 triệu đồng nhưng không có thái độ tiếp thu, sửa chữa, chủ động khắc phục hậu quả và bị tăng nặng mức kỷ luật.

Lý giải về các mốc thiệt hại làm căn cứ kỷ luật nêu trên, Bộ Tài chính cho biết đã tham khảo mức xử phạt vi phạm hành chính về quản lý tài sản công, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Những con số này cũng phù hợp với mức thiệt hại bị xem xét xử lý trách nhiệm hình sự về các tội liên quan đến lãng phí tại bộ luật Hình sự (từ 100 triệu đồng trở lên).

Nên miễn kỷ luật khi lãng phí dưới 50 triệu?

Góp ý về dự thảo, Bộ Xây dựng cho rằng việc xác định hình thức kỷ luật dựa trên các ngưỡng thiệt hại tuyệt đối có ưu điểm là rõ ràng. Song, với lĩnh vực xây dựng, đầu tư công… thì quy mô nhiệm vụ, dự án, tài sản thường rất lớn; nếu áp dụng cứng theo số tiền tuyệt đối có thể dẫn đến xử lý chưa tương xứng thiệt hại thực tế.

Do đó, đề nghị chỉ kỷ luật khi thiệt hại trên 50 triệu đồng. Sau ngưỡng này, mức kỷ luật xác định theo tỷ lệ thiệt hại so với tổng giá trị nhiệm vụ, dự án, tài sản hoặc nguồn kinh phí được giao quản lý, sử dụng: dưới 5% thì khiển trách, từ 5% đến 10% cảnh cáo; trên 10% thì xem xét cách chức hoặc buộc thôi việc.

Phản hồi, Bộ Tài chính cho biết điều 219 (tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí) và một số quy định tại bộ luật Hình sự quy định rõ mức gây lãng phí từ 100 triệu đồng trở lên đã bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Vì thế, dự thảo quy định xử lý kỷ luật đối với các trường hợp gây thiệt hại ở các mức thấp hơn 100 triệu đồng.

Cạnh đó, nếu quy định mức tỷ lệ thiệt hại so với tổng giá trị nhiệm vụ, dự án, tài sản sẽ không đảm bảo tính công bằng vì có trường hợp 5% của dự án lớn hơn rất nhiều 5% giá trị thiệt hại trong trường hợp mua sắm tài sản vượt tiêu chuẩn định mức, chế độ.

Về đề xuất không kỷ luật khi lãng phí dưới 50 triệu đồng, luật Tiết kiệm, chống lãng phí và các quy định liên quan không quy định ngưỡng giá trị thiệt hại để miễn xử lý kỷ luật.

Nếu không xử lý các trường hợp này có thể dẫn đến tâm lý xem nhẹ trách nhiệm trong thực thi công vụ, không bảo đảm tính răn đe, phòng ngừa. Do vậy, Bộ Tài chính đề nghị giữ nguyên như dự thảo.