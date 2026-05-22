Siết kỷ luật công vụ bằng chế tài

Điều đáng chú ý là văn bản lần này đặt thẳng vấn đề về tình trạng trì trệ, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm; đồng thời đưa ra hàng loạt yêu cầu cụ thể như "không trả lời văn bản chung chung", lấy hiệu quả công việc và sự hài lòng của người dân làm tiêu chí đánh giá cán bộ, xử lý nghiêm các trường hợp chậm trễ, chất lượng công việc thấp.

Đây không phải là lần đầu tiên trong năm 2026 Đà Nẵng phát đi thông điệp siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính. Từ đầu năm, TP liên tục ban hành nhiều văn bản chấn chỉnh trách nhiệm công vụ, xem cải cách hành chính là giải pháp quan trọng để tháo gỡ điểm nghẽn và thúc đẩy mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Ngày 13.3 vừa qua, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng yêu cầu rà soát, thay thế hoặc điều chuyển công chức, viên chức năng lực yếu, né tránh trách nhiệm, làm việc cầm chừng. Đến ngày 17.4, UBND TP tiếp tục ban hành Kế hoạch số 42 nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế 9 tháng cuối năm 2026.

Theo đánh giá, quý 1/2026, GRDP của TP tăng 8,45%, nhưng nhiều tồn tại vẫn được chỉ rõ, như: giải ngân đầu tư công thấp, mới đạt khoảng 8%; nhiều dự án chậm triển khai; thủ tục hành chính còn gây khó khăn cho doanh nghiệp… Từ đó, TP yêu cầu các sở, ngành rà soát các "điểm nghẽn", nhất là trong lĩnh vực đầu tư công, đất đai, xây dựng; đồng thời chấn chỉnh tình trạng né tránh, đùn đẩy, trả lời không rõ quan điểm đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền.

Đặc biệt, ngày 3.5, Chủ tịch UBND TP tiếp tục ký công văn "nghiêm khắc phê bình" các đơn vị để xảy ra tình trạng hồ sơ trễ hạn trong giải quyết thủ tục hành chính. Bởi qua rà soát trên Cổng dịch vụ công quốc gia, TP ghi nhận tỷ lệ hồ sơ trễ hạn vẫn còn cao, ảnh hưởng đến chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp. Đáng chú ý, Sở NN-MT, Văn phòng đăng ký đất đai và các chi nhánh bị nhắc trực tiếp do để xảy ra nhiều chậm trễ. TP yêu cầu khẩn trương chấn chỉnh, bảo đảm tỷ lệ hồ sơ đúng hạn đạt 99% trong tháng 5.2026; đồng thời kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan và thay thế cán bộ thường xuyên để xảy ra hồ sơ chậm muộn.

Trở lại với Kế hoạch 232, điểm đáng chú ý là Đà Nẵng không chỉ dừng ở yêu cầu nâng cao tinh thần trách nhiệm mà đã đưa trách nhiệm công vụ vào cơ chế kiểm tra và chế tài cụ thể. Kế hoạch yêu cầu kiểm tra tối thiểu 30% đơn vị trực thuộc; xử lý nghiêm các trường hợp chậm trễ, né tránh trách nhiệm; "công khai xin lỗi và khắc phục ngay" nếu làm ảnh hưởng đến quyền lợi người dân.

Kỷ luật, kỷ cương hành chính suy cho cùng cũng để công việc được giải quyết trôi chảy hơn, trách nhiệm rõ ràng hơn và người dân không còn thấp thỏm với câu hỏi hồ sơ của mình đang nằm ở đâu, ai xử lý và bao giờ xong. Tất nhiên, từ văn bản đến thực tế luôn là khoảng cách không nhỏ nhưng việc TP.Đà Nẵng liên tục đi thẳng vào trách nhiệm công vụ, gắn với kiểm tra, xử lý và trách nhiệm người đứng đầu cho thấy quyết tâm chấn chỉnh theo hướng thực chất, "thật người - thật việc".

Trong bối cảnh Đà Nẵng nói riêng và cả nước nói chung đặt mục tiêu tăng trưởng 2 con số, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính và siết kỷ cương công vụ đang trở thành điều kiện quan trọng để tháo gỡ các điểm nghẽn phát triển, tạo môi trường thuận lợi hơn cho người dân, doanh nghiệp. Đó cũng là cách để người dân cảm nhận rõ hơn tinh thần của một chính quyền phục vụ, nơi hiệu quả công việc và trách nhiệm công vụ được đặt lên hàng đầu.