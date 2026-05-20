Phục hồi niềm tin cho thị trường bất động sản

Đầu tiên phải nhắc đến là những cơ chế đặc thù của Nghị quyết 29 cho phép phân loại và xử lý các sai phạm đất đai xảy ra trước ngày 1.8.2024, ngày luật Đất đai có hiệu lực. Với tinh thần "khắc phục thay trừng phạt" đối với các dự án vì lợi ích kinh tế - xã hội nhưng vướng mắc pháp lý, Nghị quyết đã mở đường để các bộ, ngành, địa phương áp dụng cơ chế linh hoạt để xử lý các dự án tồn đọng kéo dài, khơi thông nguồn lực phục vụ kinh tế đất nước.

Quan sát cho thấy, từ T.Ư tới địa phương đều vào cuộc một cách nhanh chóng. Cụ thể, Nghị quyết được thông qua cuối tháng 4 thì đến đầu tháng 5, Chính phủ đã ban hành nghị định hướng dẫn thực hiện nhằm cụ thể hóa quy trình xử lý đối với các dự án tồn đọng. Các địa phương cũng nhanh chóng bắt tay vào thực hiện. Điển hình như TP.HCM, ngay sau khi Nghị quyết 29 được thông qua, TP đã lên danh sách xử lý, tháo gỡ 838 dự án trên địa bàn. Không dừng lại ở đó, TP còn giao Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) tiếp tục thống kê các công trình, dự án vướng mắc nhưng chưa được tổng hợp vào danh mục đợt đầu. HoREA cũng ngay lập tức tổ chức Hội nghị quán triệt và hướng dẫn các doanh nghiệp rà soát, báo cáo. Tính đến ngày 15.5 sau 4 đợt cập nhật liên tục, đã có thêm hàng trăm dự án vướng mắc được bổ sung vào danh sách của TP. Trong đó có những dự án hoàn thành đến 70% hạ tầng nhưng "chết lâm sàng" hơn 2 thập niên không có lối ra như Tân An Huy (Nhà Bè) hay dự án Khu dân cư Bình Trưng Đông (Cát Lái, Q.2 cũ) đã đình trệ hoàn toàn 23 năm do thay đổi quy hoạch giai đoạn 2004 - 2010…

Có thể khẳng định, chưa bao giờ việc tháo gỡ vướng mắc cho các dự án tồn đọng lại quyết liệt, nhanh chóng như hiện nay. Bởi tất cả đều hiểu, việc giải phóng một nguồn lực khổng lồ nằm bất động trong các dự án, công trình tồn đọng sẽ đóng góp rất lớn vào mục tiêu tăng trưởng 2 con số mà Đảng và Nhà nước đã đặt ra. Không chỉ nguồn lực bằng con số cụ thể, việc này còn có tác động lan truyền rất lớn đến mọi mặt trong đời sống KT-XH, đặc biệt là khôi phục niềm tin của người dân trong lĩnh vực đất đai. Chúng ta đều biết, đằng sau mỗi dự án treo là hàng trăm, hàng ngàn khách hàng bị treo quyền lợi, bị chôn vốn vô thời hạn, mất tiền nhưng không có nhà để ở. Hàng ngàn dự án trên cả nước là hàng vạn, hàng triệu người bao năm qua oan uổng, bức xúc nhưng bất lực. Niềm tin thị trường bị ảnh hưởng nghiêm trọng, tạo lỗ hổng cho cò, đầu nậu và cả những doanh nghiệp làm ăn không đàng hoàng tận dụng đục khoét, gây rối loạn. Rồi lại hàng loạt người mất tiền oan..., vòng luẩn quẩn cứ lặp đi lặp lại, không lối thoát.

Giờ thì mọi việc đã khác. Cơ chế đặc thù đang mở ra cơ hội vàng cho hàng ngàn dự án trên cả nước phục hồi, tiếp tục được triển khai, mang lại chu kỳ phát triển mới cho thị trường bất động sản, cũng như tạo thêm dư địa tăng trưởng cho nền kinh tế trong giai đoạn tới. Nhanh hay lâu, hiệu quả đến đâu giờ đây phụ thuộc vào chính quyền địa phương, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trong tổ chức thực hiện. Trong một diễn biến khác, Chính phủ sẽ giao KPI tăng trưởng cho từng tỉnh/thành, đây cũng là áp lực để các địa phương chắt chiu mọi nguồn lực, trong đó có việc tháo gỡ, xử lý các dự án vướng mắc tồn tại lâu nay.

Chủ đầu tư, doanh nghiệp, người dân và cả nền kinh tế đang kỳ vọng rất nhiều từ việc này.