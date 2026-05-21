Mô hình đại học cho tương lai

Tuy nhiên, trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn, robot, bán dẫn và cạnh tranh công nghệ toàn cầu đang thay đổi cấu trúc kinh tế thế giới, cách tiếp cận này đã trở nên quá hẹp so với yêu cầu phát triển của quốc gia trong thế kỷ XXI.

Trong thời đại AI, tài nguyên lớn nhất là tri thức, dữ liệu, công nghệ lõi và năng lực học tập của toàn dân. Một quốc gia mạnh trong tương lai phải có khả năng hấp thụ tri thức nhanh nhất, tạo ra tri thức mới nhanh nhất và chuyển hóa tri thức thành giá trị xã hội mạnh nhất.

Chính vì vậy, VN cần một triết lý đại học (ĐH) hoàn toàn mới. ĐH không thể tiếp tục vận hành như những "trường học độc lập" chỉ tập trung vào đào tạo bằng cấp. ĐH phải trở thành một hệ sinh thái tri thức quốc gia liên thông từ nghiên cứu đỉnh cao tới ứng dụng thực tiễn và phổ cập tri thức toàn dân.

Từ góc nhìn đó, mô hình "Ba tầng ĐH và hai vòng lặp" có thể trở thành kiến trúc phát triển quốc gia trong thời gian tới.

Tầng đầu tiên là ĐH tinh hoa. Đây là tầng chiến lược nhất vì đóng vai trò như bộ não quốc gia trong kỷ nguyên AI và KH-CN. Mục tiêu cốt lõi của tầng này là tạo ra tri thức và công nghệ lõi mang bản quyền VN. Nếu không có các trung tâm nghiên cứu mạnh và các ĐH tinh hoa đủ năng lực kết nối với tri thức toàn cầu, VN sẽ mãi chỉ là nơi sử dụng công nghệ của người khác thay vì làm chủ công nghệ của chính mình. ĐH tinh hoa cần được vận hành với cơ chế tự chủ mạnh, quỹ nghiên cứu lớn, môi trường nghiên cứu quốc tế và khả năng thu hút nhân tài toàn cầu.

Tầng thứ hai là nơi chuyển hóa tri thức thành giá trị thực tế cho nền kinh tế và xã hội. Đây là tầng của các trường ĐH truyền thống. Vai trò của tầng này đặc biệt quan trọng vì là nơi tiếp nhận tri thức từ tầng tinh hoa để đưa vào cuộc sống. Đây là tầng kết nối khoa học với thị trường, nghiên cứu với doanh nghiệp, công nghệ với đời sống. Nếu tầng hai yếu, quốc gia sẽ thiếu lực lượng chuyển hóa tri thức thành sức mạnh kinh tế. Khi đó, nghiên cứu sẽ nằm trên giấy và công nghệ sẽ khó đi vào thực tế.

Tầng thứ ba là ĐH toàn dân. Đây là tầng rộng nhất, gần xã hội nhất và là nơi toàn bộ giá trị của hệ tri thức quốc gia được triển khai thực tế. Mọi tri thức, công nghệ và công cụ từ hai tầng trên cuối cùng đều phải đi xuống tầng này để tạo ra giá trị thật trong đời sống và nền kinh tế.

Đây là nơi người nông dân dùng AI để tối ưu sản xuất, công nhân dùng công nghệ để tăng năng suất, doanh nghiệp nhỏ ứng dụng dữ liệu để kinh doanh và người dân học tập suốt đời thông qua AI Agent cá nhân.

Nếu tầng một là nơi hút tri thức toàn cầu, tầng hai là nơi chuyển hóa tri thức thành công nghệ và giải pháp thì tầng ba là nơi toàn bộ giá trị được triển khai trong xã hội.

Tuy nhiên, sức mạnh thật sự của mô hình này không nằm ở 3 tầng riêng lẻ mà nằm ở 2 vòng lặp tri thức liên tục giữa các tầng.

Vòng lặp đầu tiên là dòng chảy tri thức từ tầng ĐH tinh hoa xuống ĐH truyền thống rồi lan rộng tới toàn dân. Đây là vòng lặp chuyển hóa tri thức thành năng suất xã hội. Khi vòng lặp này vận hành nhanh, công nghệ sẽ lan nhanh hơn, đổi mới sáng tạo sẽ mạnh hơn.

Ngược lại, vòng lặp thứ hai đi từ thực tiễn xã hội quay ngược trở lại hệ thống nghiên cứu. Nhờ đó, ĐH không còn xa rời thực tế và khoa học không còn nằm trên giấy.

Hai vòng lặp này tạo thành một "hệ tuần hoàn tri thức quốc gia". Tốc độ và cường độ của hai vòng lặp càng lớn thì tri thức lan càng nhanh, công nghệ nội địa càng mạnh, năng suất quốc gia càng cao và VN càng có cơ hội bứt phá trong kỷ nguyên AI.