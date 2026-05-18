Chào ngày mới

Nội đô có cần lưu thông hàng hóa?

Nguyên Khanh
18/05/2026 05:50 GMT+7

Đó là câu hỏi mà nhiều người đặt ra khi Dự thảo về thời gian, phạm vi hoạt động của một số loại xe mà Sở Xây dựng TP.HCM chuẩn bị đưa ra lấy ý kiến đề xuất cấm ô tô chở hàng có trọng tải trên 1 tấn vào nội đô từ 6-22 giờ.

So với quy định hiện hành, Dự thảo siết chặt hơn khi hạ ngưỡng kiểm soát từ 2,5 tấn xuống 1 tấn, đồng nghĩa với nhiều hơn các phương tiện vận tải sẽ bị hạn chế hoạt động. Nếu được thông qua, điều này chắc chắn sẽ tác động mạnh mẽ đến hoạt động giao nhận hàng hóa, chi phí logistics và thậm chí cả chuỗi cung ứng ở khu vực trung tâm.

Nhìn lại những năm qua, TP.HCM liên tục hạn chế xe tải, xe khách lớn, xe giường nằm vào nội đô để giảm ùn tắc, kẹt xe. Đây là những quy định cần thiết trong bối cảnh lưu lượng giao thông quá lớn mà diện tích đường sá thì quá nhỏ. Tuy nhiên siết cả xe tải trên 1 tấn thì hàng hóa sẽ lưu thông bằng cách nào? Trong khi đó, chúng ta đều biết trung tâm TP.HCM là nơi diễn ra các hoạt động kinh tế - văn hóa - xã hội hằng ngày, hằng giờ, nhu cầu chuyên chở hàng hóa thiết yếu, tiêu dùng, và cả hàng hóa chuyên dụng phục vụ các sự kiện là rất lớn. Vậy các hàng hóa này làm thế nào để vào nội đô khi cấm xe tải trên 1 tấn từ 6 giờ sáng tới 10 giờ đêm? Còn nếu phải chia nhỏ, thay vì 1 xe trước đây, giờ phải 2-3 chuyến thì chi phí đội lên gấp mấy lần, doanh nghiệp nào chịu nổi? Chưa kể thay vì đi 1 chuyến thì giờ tăng gấp 2-3, thời gian di chuyển trên đường nhiều hơn, kẹt xe có khi còn nghiêm trọng hơn. Nghĩa là mục tiêu của việc siết xe tải trên 1 tấn cũng không đạt được... Cứ hình dung thế sẽ thấy sự bất cập của đề xuất này.

Thực tế tình trạng quá tải giao thông không chỉ nằm ở khu vực trung tâm mà từ rất lâu đã lan rộng ra khắp nơi, từ vùng ven cho đến các cửa ngõ TP. Nguyên nhân lớn nhất vẫn là diện tích giao thông quá thấp, lưu lượng xe ngày càng lớn mà các dự án cầu, đường, phương tiện công cộng triển khai, hoàn thành lại quá chậm. Có nhiều dự án vắt qua 1-2 thập niên đến nay vẫn nằm trên giấy; hàng loạt dự án cấp bách nhưng liên tục trễ tiến độ. Chẳng nói đâu xa, trong danh sách 58 công trình cần làm ngay để hoàn thành trong giai đoạn 2026 - 2030 mà Sở Xây dựng mới đề xuất, có tới một nửa thuộc về hạ tầng giao thông. Nếu chúng ta quyết liệt đẩy nhanh các dự án này, chắc chắn tình trạng ùn tắc, kẹt xe của TP hiện nay sẽ được kéo giảm đáng kể.

Tất nhiên, giải bài toán ùn tắc, kẹt xe cho một siêu đô thị lớn như TP.HCM cần nhiều giải pháp đồng bộ. Đầu tiên là phát triển hệ thống phương tiện công cộng, hạn chế bớt xe cá nhân. Nhìn hiệu quả của tuyến metro số 1 Bến Thành-Suối Tiên từ ngày đưa vào vận hành tới nay có thể khẳng định nếu hệ thống metro theo quy hoạch của TP được xây dựng, hoàn thành và đưa vào sử dụng sẽ là bước đột phá mạnh mẽ. Các siêu đô thị trong khu vực và trên thế giới đều phải phát triển giao thông công cộng, không có cách nào khác. Song song đó, phải quyết liệt đẩy nhanh các dự án hạ tầng giao thông. Lưu lượng xe tăng hằng ngày, đặc biệt là sau sáp nhập mà cầu, đường cứ ì ạch thì không cách nào giảm ùn tắc, kẹt xe. Cuối cùng là giãn dân ra ngoại ô, giảm áp lực cho nội đô. Liên quan đến việc này, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang đã khẳng định TP.HCM sẽ không xây dựng chung cư cao tầng ở khu vực trung tâm nữa. Thay vào đó, tập trung các dự án kết nối để người dân di chuyển thuận tiện cũng như mở rộng không gian phát triển cho TP.

Trên tất cả, đây là giai đoạn TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung đang quyết liệt cho mục tiêu tăng trưởng cao. Vì thế mọi đề xuất, kiến nghị đều phải lấy mục tiêu này làm trung tâm để tránh "việc nhỏ nhưng khó lớn".

Trả lại mảng xanh cho trung tâm

Người dân TP.HCM từ nay không còn phải băn khoăn việc các khu đất trống trong trung tâm biến thành cao ốc căn hộ. Ngược lại, nội đô sẽ được bổ sung thêm công viên, không gian công cộng...

