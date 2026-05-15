Trả lại mảng xanh cho trung tâm

Mới đây, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cho biết TP đang nghiên cứu điều chỉnh cấu trúc đô thị theo hướng giãn dân ra vùng ven. Các dự án nhà ở mới sẽ ưu tiên phát triển tại khu vực ngoại thành, gắn với đầu tư hạ tầng giao thông đồng bộ để kết nối thuận lợi với trung tâm. Do vậy, chung cư cao tầng sẽ không mọc ở trung tâm nữa. Những khu đất lớn sẽ ưu tiên làm công viên, không gian công cộng phục vụ cộng đồng.

Phát biểu này giúp nhiều người thở phào nhẹ nhõm bởi thực tế trung tâm TP.HCM hiện nay vẫn còn khá nhiều khu đất trống, dự án "trùm mền" lâu năm không triển khai. Nếu tiếp tục cấp phép tràn lan như trước đây, tình trạng kẹt xe, ngập nước, quá tải hạ tầng đô thị - hệ quả của một thời gian dài chúng ta nhồi nhét cao ốc vào nội đô - sẽ càng thêm trầm trọng. Thực ra từ năm 2017, TP.HCM đã tiến hành rà soát các khu vực hạn chế xây cao ốc cũng như đưa ra các tiêu chí xây dựng cho từng khu vực, xem xét từng dự án cụ thể. Thế nhưng vì nhiều lý do, cao ốc vẫn "mọc" lên khắp nơi. Thậm chí có những khu đất nằm lọt thỏm trong khu dân cư, lối vào "thắt nút cổ chai", hoàn toàn không đủ điều kiện xây cao tầng nhưng "một ngày đẹp trời" bỗng vươn lên một chung cư với hàng trăm, hàng ngàn hộ dân. Có những con đường oằn lưng gánh hàng chục tòa nhà cao tầng trơ trọi, thiếu hầu hết dịch vụ hạ tầng cơ bản. Rồi hằng ngày, từ những khối bê tông sừng sững đó hàng ngàn phương tiện đổ ra đường, hòa vào dòng người đông đúc, khiến phố xá thêm chật hẹp, ngột ngạt. Đáng nói, càng ùn tắc, người ta càng muốn sống gần trung tâm để đỡ tốn thời gian lưu thông trên đường. Cung có thì cầu có, chủ đầu tư lại tìm mọi cách để xin dự án "vị trí vàng". Vòng luẩn quẩn đó cứ lặp đi lặp lại...

Phát biểu lần này của Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang đã tạo được sự tin tưởng bởi đi cùng với việc không cấp phép chung cư ở khu vực trung tâm là đẩy mạnh giao thông kết nối với vùng ven, ngoại ô, với các tỉnh, thành lân cận. Thực tế cho thấy, điện, đường, trường, trạm thuận tiện là cách giãn dân hiệu quả nhất. Minh chứng là các đại đô thị đầy đủ dịch vụ tiện ích của một số chủ đầu tư lớn nằm cách trung tâm 20 - 30 km thời gian qua vẫn được nhiều người lựa chọn. Cũng nhờ đầy đủ tiện ích, cư dân ở các dự án này không phải sáng xách xe chạy hàng chục km đưa con đi học, đón con về, đi chợ, đi làm, vui chơi giải trí..., giúp giảm đáng kể lượng phương tiện lưu thông. Nói thế để thấy, hạ tầng giao thông và phương tiện công cộng phát triển, nhu cầu chen lấn vào vùng lõi của cả chủ đầu tư và người dân tự khắc giảm mạnh. Một lý do nữa để người dân đặt niềm tin là việc nói đi đôi với làm. Cuối năm 2025, ông Trần Lưu Quang cũng tuyên bố thu hồi 2 dự án "đất vàng" để làm công viên, làm đường, khu tưởng niệm và đến nay, tuyên bố này đã được thực hiện, quyết liệt và nhanh chóng. Chưa kể 11 công viên tạm trên các khu "đất vàng" chưa triển khai dự án chuyển sang phục vụ người dân từ trước Tết Nguyên đán, vẫn tiếp tục được duy trì nhằm bổ sung không gian xanh và phục vụ cộng đồng.

Trong diễn biến mới nhất, Sở Xây dựng TP.HCM vừa có văn bản khẩn gửi Sở Tài chính rà soát, đề xuất danh mục các dự án dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026 - 2030 theo yêu cầu cấp bách phải thực hiện ngay. Chiếm 50% trong số này là các dự án giảm ùn tắc và kết nối vùng. Bên cạnh đó, TP cũng sẽ mở rộng các trục giao thông chính theo mô hình "luồng xanh, không giao cắt", nối các tuyến vành đai, cao tốc xuyên qua khu vực trung tâm.

Có thể thấy, tuyên bố không "nén" cao ốc vào nội đô đang được thực hiện theo một cách khoa học nhất, hiệu quả nhất và quyết liệt nhất.

Người dân TP.HCM hoàn toàn có thể hy vọng rồi đây, khu vực trung tâm sẽ thêm các lá phổi xanh, đi cùng hệ thống hạ tầng giao thông hiện đại, thuận tiện, xứng tầm một siêu đô thị trong kỷ nguyên mới.