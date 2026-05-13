Chìa khóa an cư lạc nghiệp

Liên đoàn Lao động TP.HCM sẽ làm đầu mối, kết nối chủ đầu tư và chủ doanh nghiệp (DN) nơi công nhân làm thuê. Qua Mô hình 3 bên này, chủ DN nơi công nhân làm thuê sẽ trừ tiền mỗi tháng vào lương của công nhân để đảm bảo khoản tiền thuê hoặc tiền trả góp mua nhà, nhằm giải quyết bài toán mà chủ đầu tư thường lo ngại là việc "thu tiền tháng".

Thực tế, từ lâu một số DN cũng đã xây dựng nhà lưu trú công nhân. Dù việc này được đánh giá cao về giá trị xã hội, nhưng rõ ràng không phải DN nào cũng có đủ nguồn lực để thực hiện. Bên cạnh đó, mô hình này chỉ phù hợp cho những công nhân còn độc thân. Trong khi đó, cách làm nhà ở xã hội như lâu nay thì thực tế đã chứng minh vẫn còn nhiều hạn chế về khả năng tiếp cận của công nhân.

Chính vì thế, mô hình 3 bên mà TP.HCM đang thực hiện để phát triển nhà ở xã hội thể hiện nhiều ưu điểm. Thứ nhất, chủ đầu tư tự chủ về quỹ đất giúp giảm gánh nặng ngân sách, tăng tốc độ triển khai dự án mà không cần chờ cơ chế giao đất từ Nhà nước. Thứ hai, vai trò đầu mối của Liên đoàn Lao động giúp giảm thiểu rủi ro để chủ đầu tư an tâm. Thứ ba, qua đó, Liên đoàn Lao động phát huy vai trò lớn hơn khi không chỉ bảo vệ quyền lợi của công nhân mà còn có thêm chức năng mới để hỗ trợ công nhân một cách hiệu quả. Thứ tư, công nhân dễ dàng tiếp cận nhà ở với điều kiện sinh hoạt tốt hơn, và tiến tới sở hữu nhà. Thứ năm, DN cũng có thể có được sự gắn bó lâu dài của công nhân, giảm bớt thực trạng cứ sau tết lại phải tất tả tuyển dụng vì công nhân về quê rồi không lên làm việc trở lại. Nếu có chỗ ở ổn định, khả năng công nhân sẽ gắn bó với chỗ làm sẽ cao hơn.

Từ hơn 20 năm trước, mô hình vi tín dụng của ông Muhammad Yunus - nhà kinh tế, nhà hoạt động xã hội người Bangladesh được trao giải Nobel Hòa bình năm 2006 - đã mở ra cách thức hỗ trợ người nghèo bằng các khoản vay nhỏ, có sự liên kết để tăng hiệu quả. Mô hình này đã ngày càng phát triển, đặc biệt thông qua sự kết nối với nhiều bên trong xã hội để tăng tính bền vững. Khoảng 10 năm trước tại VN cũng đã xuất hiện mô hình của iCare Benefits cho phép người lao động có thu nhập thấp tiếp cận các sản phẩm và dịch vụ thiết yếu (như đồ điện tử, gia dụng, chăm sóc sức khỏe) thông qua hình thức mua hàng trả chậm không lãi suất, khấu trừ dần vào lương trong nhiều tháng.

Sự thành công của những mô hình hỗ trợ người thu nhập thấp trên thế giới cho thấy cần tăng tính kết nối xã hội vừa để phù hợp với đối tượng hỗ trợ, vừa giảm thiểu rủi ro và gia tăng lợi ích cho các bên tham gia. Khi đó, mô hình càng phát huy hiệu quả hơn.

Chính vì thế, những tiền đề ban đầu mở ra nhiều kỳ vọng cho sự thành công của chương trình nhà ở xã hội theo mô hình mới mà TP.HCM theo đuổi. Khi thành công, đây sẽ là bước ngoặt mới giúp lực lượng công nhân có thể hướng tới an cư lạc nghiệp.