Thực sự là tiếng nói của nhân dân

Nhìn vào dự thảo Báo cáo chính trị và chương trình hành động nhiệm kỳ 2026 - 2031 trình Đại hội, có thể thấy sự đổi mới và đột phá mạnh mẽ trong tư duy và phương thức vận hành của Mặt trận. Điểm cốt lõi nằm ở sự lượng hóa rành mạch, hướng trọn vẹn về cơ sở với phương châm "gần dân, sát dân và vì nhân dân".

Trong phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể T.Ư lần thứ nhất vào tháng 9.2025, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đặt ra một thước đo rất thực tiễn cho công tác Mặt trận, các đoàn thể: "Điều tôi mong muốn nhất ở nhiệm kỳ này là thấy rõ sự đổi thay ở cơ sở: họp ít hơn; làm việc, hành động nhiều hơn; ít khẩu hiệu hơn, nhiều kết quả hơn; ít thủ tục hơn, nhiều nụ cười của nhân dân hơn".

Để hiện thực hóa kỳ vọng đó, một công thức hành động tường minh lần đầu được áp dụng triệt để trong công tác Mặt trận, các đoàn thể: "3 dễ - 3 rõ - 3 đo" (dễ hiểu - dễ nhớ - dễ làm; rõ mục tiêu - rõ trách nhiệm - rõ thời hạn; đo đầu vào - đo đầu ra - đo tác động). Mọi hoạt động, phong trào giờ đây phải trả lời được câu hỏi: mang lại ích lợi thiết thực gì cho người dân.

Với mục tiêu đổi mới để gần dân, sát dân, Đại hội XI cũng đặt ra yêu cầu triển khai "Cổng Mặt trận số" tiếp nhận kiến nghị 24/7 và tổ chức định kỳ "Tháng nghe dân nói" ở tất cả các cấp, vùng miền. "Cổng Mặt trận số" không chỉ là công cụ hành chính mà sẽ là cầu nối trực tiếp để Mặt trận lắng nghe dân, thực sự trở thành tiếng nói của nhân dân. Đây cũng là bước đi sống động nhất để cụ thể hóa phương châm: "Khi dân cần Mặt trận có, khi dân khó Mặt trận sẵn sàng tham gia".

Cùng với lắng nghe, vai trò đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nhân dân của Mặt trận cũng được nâng tầm qua khâu đột phá của nhiệm kỳ: nâng cao chất lượng giám sát, phản biện theo hướng chủ động, từ sớm, từ xa, ngay từ khâu xây dựng chính sách. Việc thể chế hóa bộ tiêu chí "3 công khai - 3 giám sát" (công khai mục tiêu - nguồn lực - tiến độ; giám sát bởi nhân dân - Mặt trận - báo chí) sẽ bảo đảm mọi giám sát đều được theo dõi, đôn đốc xử lý đến cùng.

Việc chăm lo cho đời sống nhân dân cũng được tái cấu trúc với việc giao trách nhiệm rõ ràng cho từng tổ chức, đoàn thể. Kế hoạch xây dựng và vận hành bản đồ số về vấn đề dân sinh, thiết lập Quỹ trợ giúp khẩn cấp cộng đồng… là những bước tiến mang tính đột phá về tư duy kiến tạo phúc lợi, an sinh xã hội.

Với 12/15 chỉ tiêu nhiệm kỳ gắn trực tiếp với cấp cơ sở và đo đếm được, Đại hội XI mang theo cam kết và kỳ vọng về một nhiệm kỳ hành động vì dân. Tinh thần "Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển" không chỉ là chủ đề Đại hội mà là kim chỉ nam để Mặt trận quy tụ, củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Bởi suy cho cùng, như khẳng định của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: "Sức mạnh của Mặt trận chính là sức mạnh của lòng dân". Dựa vào sức mạnh vô tận ấy, đất nước sẽ có đủ niềm tin và nội lực để vững bước vươn mình thịnh vượng trong kỷ nguyên mới.