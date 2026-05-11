Mặt trận cần tiếp nhận ý kiến nhân dân theo 'thời gian thực'

Phiên thảo luận tại Trung tâm số 1 có sự tham dự của bà Bùi Thị Minh Hoài, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng các lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Trong phiên thảo luận, các đại biểu tập trung góp ý xung quanh chủ đề: Nâng cao vai trò nòng cốt chính trị của MTTQ Việt Nam trong tập hợp, xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phó chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X Hà Thị Nga và Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Việt Nam Bế Xuân Trường chủ trì Trung tâm thảo luận số 1 ẢNH: TUẤN MINH

"Khi dân khó, Mặt trận sẵn sàng"

Phát biểu tại phiên thảo luận, ông Ngô Phương Vũ, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh An Giang, nhấn mạnh Mặt trận phải thật sự gần dân, sát dân, hiểu dân. Theo ông Vũ, cán bộ Mặt trận không chỉ nghe để ghi nhận mà phải nghe để thấu hiểu, chia sẻ và hành động đúng với tinh thần: "Khi dân cần Mặt trận có, khi dân khó Mặt trận sẵn sàng".

Từ thực tiễn công tác vận động, đoàn kết đồng bào dân tộc, tôn giáo tham gia phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, ông Vũ cho rằng việc đẩy mạnh ứng dụng nền tảng số đang giúp cơ sở tiếp nhận, giải quyết kiến nghị của người dân nhanh và hiệu quả hơn.

"Mặt trận phải thực hiện tốt 'Tháng nghe dân nói', đây là kênh quan trọng để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, những khó khăn, bức xúc chính đáng của nhân dân, nhất là ở địa bàn vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo. Tăng cường đối thoại trực tiếp với chức sắc, chức việc tôn giáo, người có uy tín trong cộng đồng, kịp thời trao đổi, tháo gỡ vướng mắc, tạo sự đồng thuận ngay từ cơ sở", ông Vũ đề xuất.

Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh An Giang Ngô Phương Vũ phát biểu ẢNH: TUẤN MINH

Bên cạnh đó, lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh An Giang khẳng định khối đại đoàn kết chỉ bền vững khi đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng cao. Mọi hoạt động của Mặt trận phải xuất phát từ nhu cầu chính đáng của người dân, hướng mạnh về cơ sở, lấy sự hài lòng và thụ hưởng của nhân dân làm thước đo.

Đề xuất xây dựng Bản đồ số ý kiến cử tri toàn quốc

Chia sẻ kinh nghiệm từ địa phương, ông Nguyễn Phi Hùng, Phó chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ TP.Đà Nẵng, nêu bật hiệu quả của việc ứng dụng chuyển đổi số vào công tác tập hợp ý kiến cử tri.

Hiện nay, MTTQ các cấp tại Đà Nẵng đã hình thành hệ sinh thái số thông qua "Cổng Mặt trận số", kết nối đồng bộ với fanpage, Zalo OA. Mọi ý kiến đều được số hóa, cập nhật liên tục trên không gian mạng, giúp giảm thiểu độ trễ trong khâu xử lý.

Theo ông Hùng, sự thay đổi này giúp MTTQ chuyển từ việc "nghe dân nói theo kỳ" sang "lắng nghe nhân dân theo thời gian thực". Người dân chỉ cần sử dụng điện thoại thông minh là có thể phản ánh trực tiếp các vấn đề phát sinh hàng ngày.

Ông Nguyễn Phi Hùng, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ TP.Đà Nẵng phát biểu tại phiên thảo luận ẢNH: TUẤN MINH

"Hệ thống Fanpage, Zalo OA, Cổng thông tin điện tử của MTTQ Việt Nam thành phố trở thành kênh tương tác xã hội hiệu quả với hàng triệu lượt truy cập. Hệ thống văn bản điện tử giúp 100% ý kiến cử tri được chuyển tải nhanh chóng, chính xác. Các nhóm Zalo cộng đồng trở thành 'cánh tay nối dài' của Mặt trận tại cơ sở", ông Hùng dẫn chứng.

Dù vậy, công tác này vẫn đối diện với nhiều thách thức như dữ liệu phân tán, thiếu công cụ phân tích dư luận xã hội thông minh và hạn chế về kỹ năng số của cán bộ cơ sở.

Từ thực tế đó, đại diện Ủy ban MTTQ TP.Đà Nẵng kiến nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì nghiên cứu, xây dựng Hệ thống dữ liệu tập trung và Bản đồ số ý kiến cử tri toàn quốc. Giải pháp này nhằm giúp MTTQ các cấp nhận diện nhanh, chính xác các vấn đề bức xúc để giám sát và tham gia giải quyết kịp thời.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cùng các đại biểu tại Trung tâm thảo luận số 1 ẢNH: TUẤN MINH

"Yêu cầu đặt ra phải có cách tiếp cận mới mang tính hệ thống và đột phá hơn với phương châm: Dữ liệu làm trung tâm - Công nghệ làm công cụ - Sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo để Mặt trận gần dân, gần cơ sở, gần không gian số", ông Hùng kiến nghị.