Thay đổi tư duy tiếp cận vốn

Cũng chính vì vai trò quan trọng của khối doanh nghiệp nhỏ và vừa, Nghị quyết 68 về kinh tế tư nhân dành khá nhiều chính sách để thúc đẩy khối này phát triển, đặc biệt là về vốn. Cụ thể, Nghị quyết yêu cầu "có chính sách ưu tiên một phần nguồn tín dụng thương mại để dành cho doanh nghiệp tư nhân, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo vay để đầu tư máy móc, thiết bị, công nghệ mới, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và tín dụng xuất khẩu, tín dụng theo chuỗi cung ứng. Khuyến khích các tổ chức tài chính, tín dụng cho vay dựa trên cơ sở thẩm định phương thức sản xuất kinh doanh, phương án mở rộng thị trường đầu ra, cho vay dựa trên dữ liệu, dòng tiền, chuỗi giá trị, xem xét các tài sản bảo đảm bao gồm cả động sản, tài sản vô hình, tài sản hình thành trong tương lai và hình thức cho vay tín chấp..."; "Hoàn thiện khung pháp lý, cơ chế hoạt động của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa theo hướng mở rộng đối tượng, đơn giản hóa, minh bạch hóa, số hóa điều kiện, quy trình, thủ tục tiếp nhận, thẩm định, cho vay và giải ngân vốn"...

Bởi có một thực tế, tiếp cận vốn tín dụng nói riêng và các nguồn lực nói chung của khối doanh nghiệp nhỏ và vừa xưa nay đều hết sức hạn chế. Nguyên nhân là các ngân hàng đều yêu cầu tài sản thế chấp (chủ yếu là bất động sản) khi vay vốn, nhưng đa số các doanh nghiệp nhỏ và vừa lại không có tài sản. Vì thế việc mở rộng kinh doanh, biến ý tưởng thành hiện thực rất khó. Có những doanh nghiệp nhìn thấy cơ hội mười mươi trước mắt nhưng không có vốn nên đành ngậm ngùi bỏ qua. Khối doanh nghiệp này vì thế cứ mãi "lẹt đẹt", không thể bứt phá nổi. Một doanh nhân lớn trong lĩnh vực du lịch từng chia sẻ với chúng tôi, doanh nghiệp lữ hành muốn có tour tốt, giá hợp lý thì phải tạo sản phẩm từ xa (đặt trước phòng, mua trước các dịch vụ...). Việc này đòi hỏi phải có vốn. Thế nhưng vay thế chấp thì không đảm bảo điều kiện về tài sản, hợp đồng với khách hàng không được nhà băng chấp nhận trong khi vay tín chấp thì bất khả thi. Đó là một trong những lý do VN có tới hơn 4.300 doanh nghiệp du lịch nhưng số doanh nghiệp lớn chỉ đếm trên đầu ngón tay và chúng ta mất thị phần khách inbound vào tay nước ngoài. Các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo thì càng khó tiếp cận vốn hơn vì tài sản của họ chủ yếu là ý tưởng, công nghệ, sáng chế... trong khi ngân hàng chỉ chấp nhận tài sản hữu hình là nhà xưởng, đất đai.

Nói lại để thấy, khó về vốn đã và đang trói buộc hàng vạn, hàng triệu doanh nghiệp không thể phát huy hết nội lực cũng như không thể chớp lấy cơ hội từ xu hướng đổi mới sáng tạo hiện nay. Vì thế, đề xuất thí điểm cơ chế sandbox, cho vay dựa trên dòng tiền... của Bộ Tài chính với khối doanh nghiệp nhỏ và vừa là hết sức đúng đắn, cần thiết và cấp bách.

Không chỉ đúng với tinh thần của Nghị quyết 68, khơi thông nguồn vốn cho khối này sẽ tạo dư địa rất lớn cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số của VN trong giai đoạn 2026 - 2030. Đặc biệt trong kỷ nguyên số hiện nay, đôi khi một ý tưởng đột phá có thể trở thành những kỳ lân công nghệ, tạo giá trị bằng GDP của một quốc gia... VN đang trong giai đoạn dân số trẻ, chúng ta cũng xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo là động lực của mô hình tăng trưởng mới, là điều kiện để VN bước sang nền kinh tế tri thức. Nếu được cởi trói tiếp cận vốn, chúng ta hoàn toàn có thể hy vọng vào sự ra đời, lớn mạnh và bứt phá của một lớp các doanh nghiệp công nghệ mới, đúng với xu hướng thời đại và đóng góp lớn vào tăng trưởng kinh tế đất nước.

Đặt trong bối cảnh đó, đề xuất sửa đổi toàn diện các chính sách về tiếp cận tài chính với khối doanh nghiệp nhỏ và vừa của Bộ Tài chính cần được hiện thực hóa một cách hiệu quả và nhanh chóng nhất.