Thời sự

Hà Nội điều động nhiều lãnh đạo sở, ban, ngành

Nguyễn Trường
25/05/2026 11:30 GMT+7

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã điều động, phân công, chỉ định nhiều cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo các ban, sở, ngành của thành phố.

Sáng 25.5, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng chủ trì hội nghị công bố các quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ.

Lãnh đạo TP.Hà Nội trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ và tặng hoa chúc mừng các nhân sự nhận nhiệm vụ mới

Theo quyết định được công bố, Ban Bí thư quyết định chuẩn y ông Phạm Quang Thanh, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND P.Ba Đình, tham gia Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ban Bí thư quyết định chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ TP.Hà Nội nhiệm kỳ 2025 - 2030 đối với: thiếu tướng Nguyễn Thành Long, Chánh văn phòng Thành ủy Hà Nội, cán bộ công an biệt phái; ông Nguyễn Hoài Nam, Viện trưởng Viện KSND TP.Hà Nội; ông Nguyễn Trọng Diện, Giám đốc Sở Y tế TP.Hà Nội; ông Hoàng Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tiến Thắng.

Tại hội nghị, Phó trưởng ban Tổ chức Thành ủy Lê Trung Kiên cũng công bố các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về việc phân công thành ủy viên đối với 10 cán bộ.

Theo đó, quyết định thiếu tướng Nguyễn Thành Long thôi giữ chức Chánh văn phòng Thành ủy; điều động, phân công giữ chức Trưởng ban Nội chính Thành ủy.

Ông Nguyễn Việt Hà thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Gia Lâm nhiệm kỳ 2025 - 2030; điều động, bổ nhiệm giữ chức Chánh văn phòng Thành ủy.

Ông Lê Ngọc Anh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội, được điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Gia Lâm nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Lê Thanh Nam thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy P.Ngọc Hà nhiệm kỳ 2025 - 2030; điều động để bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở NN-MT Hà Nội.

Bà Đỗ Thị Lan Hương thôi giữ chức Phó chánh Văn phòng Thành ủy; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy P.Ngọc Hà nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Nguyễn Trúc Anh thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Sơn Đồng nhiệm kỳ 2025 - 2030; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy P.Hoàn Kiếm nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Nguyễn Đình Trường thôi giữ chức Phó chánh Văn phòng Thành ủy; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Sơn Đồng nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Nguyễn Mạnh Huy thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Đại Xuyên nhiệm kỳ 2025 - 2030; điều động đến công tác tại Văn phòng Thành ủy để làm thành viên Tổ nghiên cứu cơ chế, chính sách giúp việc Thường trực Thành ủy.

Ông Đào Việt Long, Phó giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội, được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Đại Xuyên nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Nguyễn Xuân Minh thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Thường Tín nhiệm kỳ 2025 - 2030; điều động đến công tác tại Văn phòng Thành ủy để làm thành viên Tổ nghiên cứu cơ chế, chính sách giúp việc Thường trực Thành ủy.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng đề nghị các cán bộ cần nhanh chóng tiếp cận, bắt nhịp với công việc trên cương vị mới, bảo đảm mọi hoạt động vận hành liên tục, thông suốt, không bị gián đoạn.

Đồng thời, nêu cao trách nhiệm người đứng đầu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và hành động vì lợi ích chung. Tinh thần chung là phải giải quyết các công việc nhanh hơn nữa…

Công bố các quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu các Đảng ủy ngay từ đầu nhiệm kỳ phải nhận thức đầy đủ để luôn tự soi, tự nhắc, tự giữ mình, tự nâng cao trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, đất nước.

