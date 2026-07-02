Xã Châu Pha lên phường, đô thị có gì đặc biệt?

Xã Châu Pha được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích và dân số của xã Châu Pha và xã Tóc Tiên. Sau sáp nhập, địa phương có diện tích tự nhiên 65,64 km², dân số hơn 27.000 người, trở thành đơn vị hành chính có quy mô lớn, hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển theo mô hình đô thị.

Đáp ứng đầy đủ tiêu chí thành lập phường

Những năm gần đây, Châu Pha chứng kiến tốc độ công nghiệp hóa và đô thị hóa nhanh chóng. Từ một địa phương có thế mạnh về nông nghiệp, Châu Pha từng bước chuyển mình thành khu vực phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ và logistics của phía đông TP.HCM.

Xã Châu Pha đẩy mạnh đầu tư hạ tầng, tạo không gian xanh và điểm vui chơi cộng đồng ẢNH: NGUYỄN LONG

Kết quả rà soát cho thấy địa phương đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn thành lập phường theo quy định hiện hành. Trong đó, tỷ lệ dân số đô thị đạt 53,52%; lao động phi nông nghiệp đạt 70,5%; tỉ trọng công nghiệp - xây dựng và dịch vụ chiếm 74,98%; tổng thu ngân sách địa phương đạt hơn 177 tỉ đồng.

Những con số trên phản ánh rõ quá trình chuyển dịch mạnh mẽ của cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đồng thời đặt ra yêu cầu đổi mới phương thức quản lý phù hợp tốc độ phát triển đô thị.

Ông Phan Minh Hợp, Chủ tịch UBND xã Châu Pha cho biết việc thành lập phường là bước đi tất yếu khi địa phương đã hội đủ các điều kiện về quy mô dân số, tỷ lệ đô thị hóa, cơ cấu kinh tế cũng như hạ tầng phát triển.

"Việc chuyển từ mô hình xã sang phường không chỉ đáp ứng yêu cầu quản lý đối với địa bàn đang đô thị hóa nhanh mà còn mở ra cơ hội lớn để địa phương huy động các nguồn lực đầu tư, phát triển hạ tầng đồng bộ, nâng cao chất lượng dịch vụ công và phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn", ông Nguyễn Minh Hợp nhấn mạnh.

Trụ sở UBND xã Châu Pha, tại thôn Tân Lễ B. Số điện thoại đường dây nóng UBND xã Châu Pha: 02543897552.

Lợi thế từ vị trí chiến lược

Một trong những lợi thế nổi bật của Châu Pha là vị trí địa lý đặc biệt thuận lợi. Địa phương nằm ở khu vực cửa ngõ phía đông TP.HCM, kết nối trực tiếp với hệ thống cảng biển Cái Mép - Thị Vải, cảng hàng không quốc tế Long Thành cùng nhiều tuyến giao thông huyết mạch.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đi qua địa bàn xã Châu Pha ẢNH: NGUYỄN LONG

Các dự án giao thông chiến lược như cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Vành đai 4 TP.HCM, đường ĐT995B, ĐT992, đường Phú Mỹ - Tóc Tiên... đang từng bước hoàn thiện, giúp Châu Pha trở thành đầu mối kết nối quan trọng giữa hệ thống cảng biển, khu công nghiệp và các trung tâm kinh tế lớn trong vùng Đông Nam bộ.

Cùng với lợi thế giao thông, Châu Pha còn sở hữu quỹ đất phát triển lớn, hệ thống quy hoạch đồng bộ với quy hoạch trung tâm xã và 4 đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000, quy mô dân số theo quy hoạch hơn 242.000 người.

Theo định hướng phát triển của TP.HCM, Châu Pha sẽ trở thành khu vực phát triển công nghiệp - đô thị - dịch vụ trọng điểm, đóng vai trò động lực tăng trưởng của khu vực phía đông thành phố.

Cùng với hệ thống các khu công nghiệp hiện hữu, Châu Pha đang hình thành chuỗi dịch vụ logistics, kho bãi, vận tải và các ngành công nghiệp hỗ trợ.

Việc chuyển sang mô hình phường sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn trong công tác quản lý quy hoạch, đất đai, xây dựng, thu hút đầu tư và phát triển các dự án quy mô lớn.

Địa phương cũng đang phối hợp triển khai nhiều dự án hạ tầng trọng điểm như nâng cấp tuyến Bà Rịa - Châu Pha - Hắc Dịch (ĐT995B), Hội Bài - Phước Tân (ĐT992), đường Phú Mỹ - Tóc Tiên, đường D20 khu trung tâm, đường vào sân vận động xã và đường gom dân sinh thuộc tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Song song đó là chủ trương đầu tư công nghệ xử lý rác hiện đại tại khu xử lý rác Tóc Tiên nhằm xây dựng đô thị xanh, phát triển bền vững.

Theo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030, Châu Pha được bố trí thực hiện 15 công trình với tổng vốn khoảng 540 tỉ đồng cùng dự án công viên trung tâm Tóc Tiên trị giá 126 tỉ đồng.

Nguồn vốn sẽ tập trung đầu tư hệ thống giao thông, thoát nước, chiếu sáng, trường học, trạm y tế, trung tâm văn hóa, chợ, công viên và nâng cấp trụ sở hành chính, góp phần hoàn thiện diện mạo đô thị.

Hướng tới đô thị hiện đại, đáng sống

Không chỉ hướng đến phát triển công nghiệp, Châu Pha còn được định hướng trở thành đô thị dịch vụ hiện đại với đầy đủ các thiết chế văn hóa, giáo dục, y tế, thương mại đáp ứng nhu cầu của người dân và lực lượng lao động ngày càng tăng.

Chợ Châu Pha ẢNH: NGUYỄN LONG

Đặc biệt, địa phương có nhiều tiềm năng phát triển du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm và du lịch văn hóa nhờ lợi thế cảnh quan núi Dinh, núi Thị Vải cùng bản sắc văn hóa của cộng đồng các dân tộc sinh sống trên địa bàn.

Việc kết hợp phát triển công nghiệp với không gian sinh thái, du lịch và dịch vụ được kỳ vọng sẽ tạo nên mô hình đô thị phát triển hài hòa, nâng cao chất lượng sống cho người dân.

Việc hình thành phường Châu Pha được xem là bước ngoặt quan trọng, phù hợp chủ trương phát triển hệ thống đô thị của Trung ương và TP.HCM.

Từ một vùng đất giàu truyền thống cách mạng, Châu Pha hôm nay đang chuyển mình mạnh mẽ trở thành đô thị công nghiệp - dịch vụ năng động với nhiều dư địa phát triển.

Mô hình chính quyền đô thị sẽ tạo điều kiện nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải thiện môi trường đầu tư, thu hút doanh nghiệp, phát triển hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ.

Với vị trí chiến lược, hệ thống giao thông ngày càng hoàn thiện, quỹ đất phát triển rộng, quy hoạch đồng bộ cùng quyết tâm của cả hệ thống chính trị, Châu Pha đang đứng trước cơ hội lớn để trở thành một cực tăng trưởng mới ở phía đông TP.HCM.

Sự kiện thành lập phường không chỉ đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới mà còn mở ra kỳ vọng về một đô thị hiện đại, xanh, thông minh và đáng sống, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của TP.HCM trong những năm tới.