Động thổ giai đoạn 2 cảng nước sâu Gemalink tiếp nhận cỡ tàu 250.000DWT

Ngày 17.4, Tập đoàn Gemadept cùng hãng tàu CMA CGM (Pháp) chính thức tổ chức lễ động thổ dự án cảng nước sâu Gemalink giai đoạn 2 tại cụm cảng Cái Mép - Thị Vải (phường Tân Phước, TP.HCM).

Theo Tập đoàn Gemadept, dự án cảng nước sâu Gemalink giai đoạn 2 sau khi hoàn thành sẽ đưa công suất của cảng đạt hơn 3 triệu TEU/năm đáp ứng nhu cầu tăng trưởng hàng hóa và tiếp nhận tàu lớn thông qua cụm cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải.

Việc mở rộng Gemalink giai đoạn 2 cùng đối tác CMA CGM nằm trong lộ trình chiến lược 2026 - 2030 của Tập đoàn Gemadept, xoay quanh các trụ cột cốt lõi: khai thác cảng, port-logistics và vận tải thủy - biển.

Cảng Gemalink đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái cảng - logistics của Tập đoàn Gemadept và đối tác CMA-CGM, là một trong 19 cảng trên thế giới có thể tiếp nhận tàu container tải trọng lớn nhất hiện nay lên đến 250.000 tấn (tương đương 24.000 TEU).

Sau 5 năm đưa vào khai thác (2021 - 2025), tổng số chuyến tàu qua cảng Gemalink là hơn 2.000 chuyến, trong đó có gần 70% số chuyến tàu có tải trọng lớn từ 160.000 - 232.606 tấn. Cảng đã đạt sản lượng thông qua là 6,5 triệu TEU với mức tăng trưởng mỗi năm đều 2 con số.

Với lợi thế là cảng nước sâu duy nhất tại khu vực Cái Mép đón được các tàu có tải trọng lớn nhất hiện nay, cảng Gemalink sẽ đóng vai trò quan trọng cửa ngõ của khu vực phía nam trên tuyến hàng hải thế giới.

Trước đó, năm 2019, giai đoạn 1 cảng nước sâu Gemalink đã được khởi công. Giai đoạn 1, cảng này có cầu bến chính dài 800m. Cầu tàu được nối với bờ bằng 3 cầu dẫn. Năng lực xếp dỡ của giai đoạn 1 là 1,5 triệu TEU/năm.

Ở giai đoạn 2, cầu cảng chính dài 285m, tiếp nhận cỡ tàu 250.000DWT, cầu cảng thượng lưu dài 359m tiếp nhận cỡ tàu 150.000DWT, cầu cảng sà lan dài 390m tiếp nhận tàu/sà lan 5.661DWT.

Như vậy, toàn bộ dự án cảng nước sâu Gemalink có quy mô 1.150m cầu cảng bến chính, tổng diện tích 93ha.

Là cảng nước sâu duy nhất trong khu vực Cái Mép - Thị Vải có thể đầu tư mở rộng trong 5 năm tới cùng với sự đồng hành của CMA CGM, hãng tàu lớn thứ 3 thế giới, cảng Gemalink cả 2 giai đoạn sẽ đủ năng lực đáp ứng lượng hàng hóa tăng trưởng và đón nhận dòng hàng hóa trung chuyển từ các quốc gia trong khu vực, đưa cảng trở thành trung tâm trung chuyển hàng đầu khu vực và duy trì vị thế là cảng nước sâu lớn nhất của cả nước.