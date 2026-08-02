Cà Mau đề nghị kiểm định cầu treo Rạch Ráng sau phản ánh trụ cầu bong tróc

Ngày 2.8, nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết, sau phản ánh trên mạng xã hội về tình trạng trụ cầu bong tróc bê tông, UBND xã Trần Văn Thời đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau kiểm định toàn diện cầu treo dân sinh Rạch Ráng nhằm đánh giá chất lượng công trình và bảo đảm an toàn giao thông.

Trụ cầu Rạch Ráng bị nứt, bong tróc lớp bê tông bảo vệ, một số vị trí chân trụ có hiện tượng xói lở, làm lộ kết cấu bê tông ẢNH: CTV

Theo báo cáo của UBND xã Trần Văn Thời, cầu treo dân sinh Rạch Ráng là công trình giao thông phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa, sản xuất nông nghiệp và kết nối giao thông của người dân trong khu vực. Mỗi ngày, lưu lượng người và phương tiện lưu thông qua cầu tương đối lớn, đặc biệt vào thời điểm thu hoạch nông sản và học sinh đến trường.

Ngày 30.7, UBND xã chỉ đạo Phòng Kinh tế phối hợp với chủ đầu tư kiểm tra thực tế hiện trạng công trình. Kết quả kiểm tra cho thấy, đoạn từ móng cầu đến trụ thứ nhất (phía ấp Rạch Ráng) xuất hiện tình trạng nứt, bong tróc lớp bê tông bảo vệ. Một số vị trí chân trụ bị xói lở, làm lộ kết cấu bê tông, có dấu hiệu ảnh hưởng đến khả năng chịu lực của công trình, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trong quá trình khai thác, sử dụng, nhất là khi mưa bão hoặc lưu lượng phương tiện tăng cao.

Theo UBND xã Trần Văn Thời, sau buổi làm việc với chủ đầu tư, phần bê tông bảo vệ bị bong tróc đã được khắc phục, không còn để lộ cốt thép bên trong. Tuy nhiên, địa phương cho rằng cần sớm đánh giá đầy đủ hiện trạng kỹ thuật của công trình nhằm bảo đảm an toàn giao thông và phòng ngừa các sự cố có thể xảy ra.

Vì vậy, địa phương kiến nghị Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau tổ chức kiểm tra, khảo sát thực tế hiện trạng cầu treo dân sinh Rạch Ráng; đánh giá chất lượng công trình và khả năng chịu lực của kết cấu cầu, đặc biệt là hệ thống trụ và móng. Trên cơ sở kết quả kiểm định, đề nghị cơ quan có thẩm quyền chỉ đạo chủ đầu tư hoặc đơn vị quản lý công trình triển khai các biện pháp sửa chữa, gia cố hoặc khắc phục kịp thời nhằm bảo đảm an toàn giao thông.

Cầu treo dân sinh Rạch Ráng do Công ty TNHH Liêm Duyên Hải làm chủ đầu tư, là cây cầu đầu tiên tại Cà Mau được xây dựng theo hình thức kêu gọi doanh nghiệp tư nhân đầu tư, có thu phí. Công trình được đưa vào sử dụng từ tháng 7.2010, dài hơn 100 m, rộng 3,5 m, tải trọng thiết kế 3,5 tấn, tĩnh không thông thuyền 7 m, với tổng vốn đầu tư khoảng 15 tỉ đồng. Cầu bắc qua sông Ông Đốc, kết nối trung tâm huyện Trần Văn Thời (cũ) với quốc lộ 1.