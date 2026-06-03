Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đà Nẵng xem xét chấm dứt hợp đồng nhà thầu thi công cầu 'treo' gần thập kỷ

Mạnh Cường
Mạnh Cường
03/06/2026 16:55 GMT+7

Sau nhiều lần gia hạn nhưng vẫn dang dở, thành phố Đà Nẵng đã yêu cầu chủ đầu tư xem xét chấm dứt hợp đồng với nhà thầu thi công cầu Tam Tiến và triển khai các giải pháp để sớm hoàn thành công trình.

Ngày 3.6, UBND thành phố Đà Nẵng cho biết đã có công văn gửi các cơ quan, đơn vị liên quan về việc xử lý các vướng mắc và đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án cầu Tam Tiến và đường dẫn tại xã Tam Xuân (thành phố Đà Nẵng).

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố giao Ban Quản lý (BQL) dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng thực hiện đầy đủ trách nhiệm của chủ đầu tư, xem xét và quyết định việc chấm dứt hợp đồng thi công xây dựng đối với nhà thầu theo thẩm quyền, đảm bảo đúng quy định pháp luật.

Đà Nẵng xem xét chấm dứt hợp đồng nhà thầu thi công cầu 'treo' gần thập kỷ- Ảnh 1.

Dự án cầu Tam Tiến "treo" gần thập kỷ

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Trong trường hợp BQL quyết định chấm dứt hợp đồng, UBND xã Tam Xuân được giao chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan xác nhận khối lượng công việc đã thực hiện, tổ chức thanh quyết toán theo khối lượng thực tế làm cơ sở để chủ đầu tư hoàn tất các thủ tục chấm dứt hợp đồng.

Đối với phần khối lượng công việc còn lại chưa thi công, nếu hợp đồng hiện tại bị chấm dứt, BQL dự án sẽ tổ chức lựa chọn nhà thầu mới có đủ năng lực, kinh nghiệm để tiếp tục triển khai và hoàn thành dự án theo yêu cầu.

Lãnh đạo thành phố cũng yêu cầu Trung tâm Bồi thường và giải phóng mặt bằng thuộc Công ty CP Đầu tư và Phát triển Kỳ Hà Chu Lai Quảng Nam cùng UBND xã Tam Xuân nghiêm túc rút kinh nghiệm, khẩn trương thực hiện công tác giải phóng mặt bằng tại công trình.

Đồng thời, các đơn vị liên quan phải tập trung vận động người dân, hoàn thành dứt điểm các hồ sơ giải tỏa còn tồn đọng trước ngày 15.6 theo tiến độ đã cam kết.

Chủ đầu tư được giao tăng cường giám sát, yêu cầu nhà thầu huy động tối đa nhân lực, máy móc, vật tư để đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hoàn thành gói thầu.

Dự án cầu Tam Tiến và đường dẫn nối khu vực Tam Tiến với Tam Xuân 1 (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam trước đây, nay thuộc xã Tam Xuân, thành phố Đà Nẵng) được phê duyệt từ tháng 5.2019 với tổng mức đầu tư khoảng 220 tỉ đồng. Công trình có chiều dài toàn tuyến hơn 4 km, do Công ty TNHH Thanh Tùng thi công.

Theo kế hoạch ban đầu, dự án phải hoàn thành vào tháng 9.2022. Tuy nhiên, sau nhiều lần gia hạn, đến nay công trình vẫn chưa thể về đích, ảnh hưởng đến nhu cầu đi lại và phát triển hạ tầng giao thông của khu vực.

Tin liên quan

Cầu Tam Tiến 'treo' nhiều năm: Đà Nẵng truy trách nhiệm nếu tiếp tục chậm trễ

Cầu Tam Tiến 'treo' nhiều năm: Đà Nẵng truy trách nhiệm nếu tiếp tục chậm trễ

Sau nhiều năm ì ạch vì vướng giải phóng mặt bằng, dự án cầu Tam Tiến và đường dẫn với tổng vốn đầu tư khoảng 220 tỉ đồng tiếp tục bị 'treo' dù đã nhiều lần gia hạn tiến độ.

Đà Nẵng ra 'tối hậu thư' với loạt cây cầu 'treo' gần thập kỷ

Đà Nẵng lập 'tổ đặc biệt' rà soát dự án ngoài ngân sách chậm tiến độ

Khám phá thêm chủ đề

Đà Nẵng Cầu Tam Tiến chấm dứt hợp đồng thi công dự án giải phóng mặt bằng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập thường trực: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận