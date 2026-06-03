Đà Nẵng xem xét chấm dứt hợp đồng nhà thầu thi công cầu 'treo' gần thập kỷ

Ngày 3.6, UBND thành phố Đà Nẵng cho biết đã có công văn gửi các cơ quan, đơn vị liên quan về việc xử lý các vướng mắc và đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án cầu Tam Tiến và đường dẫn tại xã Tam Xuân (thành phố Đà Nẵng).

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố giao Ban Quản lý (BQL) dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng thực hiện đầy đủ trách nhiệm của chủ đầu tư, xem xét và quyết định việc chấm dứt hợp đồng thi công xây dựng đối với nhà thầu theo thẩm quyền, đảm bảo đúng quy định pháp luật.

Dự án cầu Tam Tiến "treo" gần thập kỷ ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Trong trường hợp BQL quyết định chấm dứt hợp đồng, UBND xã Tam Xuân được giao chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan xác nhận khối lượng công việc đã thực hiện, tổ chức thanh quyết toán theo khối lượng thực tế làm cơ sở để chủ đầu tư hoàn tất các thủ tục chấm dứt hợp đồng.

Đối với phần khối lượng công việc còn lại chưa thi công, nếu hợp đồng hiện tại bị chấm dứt, BQL dự án sẽ tổ chức lựa chọn nhà thầu mới có đủ năng lực, kinh nghiệm để tiếp tục triển khai và hoàn thành dự án theo yêu cầu.

Lãnh đạo thành phố cũng yêu cầu Trung tâm Bồi thường và giải phóng mặt bằng thuộc Công ty CP Đầu tư và Phát triển Kỳ Hà Chu Lai Quảng Nam cùng UBND xã Tam Xuân nghiêm túc rút kinh nghiệm, khẩn trương thực hiện công tác giải phóng mặt bằng tại công trình.

Đồng thời, các đơn vị liên quan phải tập trung vận động người dân, hoàn thành dứt điểm các hồ sơ giải tỏa còn tồn đọng trước ngày 15.6 theo tiến độ đã cam kết.

Chủ đầu tư được giao tăng cường giám sát, yêu cầu nhà thầu huy động tối đa nhân lực, máy móc, vật tư để đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hoàn thành gói thầu.