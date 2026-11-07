Ngày 7.11, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau cho biết UBND tỉnh này vừa có tờ trình HĐND tỉnh dự thảo nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ các gia đình lắp điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ và hệ thống lưu trữ điện, với mức hỗ trợ đề xuất là 3 triệu đồng/hộ.

Điều kiện để được nhận hỗ trợ lắp điện mặt trời

Thành phần được đề xuất hỗ trợ là hộ gia đình sử dụng nhà ở riêng lẻ trên địa bàn tỉnh để lắp điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ và hệ thống lưu trữ điện.

Nhà ở này phải thuộc quyền sử dụng hợp pháp của hộ gia đình. Hệ thống phải có tổng công suất định mức của các tấm quang điện từ 3 kWp trở lên và có hệ thống lưu trữ điện.

Cà Mau đề xuất hỗ trợ 3 triệu đồng/hộ lắp điện mặt trời mái nhà ẢNH: CTV

Việc đầu tư lắp đặt, vận hành phải đáp ứng quy định pháp luật về phát triển nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ và các quy định liên quan. Hệ thống phải hoàn thành lắp đặt, đưa vào vận hành kể từ ngày nghị quyết có hiệu lực thi hành.

Mỗi nhà ở riêng lẻ chỉ được hỗ trợ tài chính một lần trong thời gian nghị quyết có hiệu lực. Không hỗ trợ trùng lặp đối với cùng một nội dung hoặc cùng một hệ thống đã được hỗ trợ từ ngân sách nhà nước hay các chương trình, chính sách hỗ trợ khác của nhà nước.

Dự thảo yêu cầu việc hỗ trợ phải công khai, minh bạch, đúng đối tượng, điều kiện, mức hỗ trợ và không để xảy ra trục lợi chính sách.

Dự kiến chi 15 tỉ đồng mỗi năm

Cũng theo tờ trình, từ tháng 10.2024 đến thời điểm lập văn bản, Cà Mau có 406 hộ gia đình lắp điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ; trong đó, 316 hộ có hệ thống lưu trữ điện.

Trước đó, đến cuối tháng 12.2020, tỉnh có 2.842 hệ thống điện mặt trời mái nhà, tổng công suất 309.830,659 kWp, được hưởng giá fit theo Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg. Riêng hộ dân có 2.317 hệ thống, tổng công suất 33.542 kWp.

Với chính sách đang đề xuất, tỉnh dự kiến hỗ trợ 5.000 hộ/năm, tương ứng kinh phí 15 tỉ đồng. Qua rà soát, ngân sách tỉnh bảo đảm cân đối để bố trí nguồn vốn hỗ trợ theo từng năm.

Cà Mau có số giờ nắng trung bình khoảng 2.200 - 2.700 giờ/năm, cường độ bức xạ mặt trời trên 4,8 kWh/m²/ngày. Diện tích mái nhà tại các khu, cụm công nghiệp, nhà xưởng, trụ sở cơ quan, công sở và nhà ở dân cư còn nhiều dư địa khai thác.

Theo Quyết định số 768/QĐ-TTg ngày 15.4.2025 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, công suất điện mặt trời mái nhà tăng thêm của Cà Mau giai đoạn 2025 - 2030 là 117 MW.

UBND tỉnh Cà Mau cho biết chính sách nói trên nhằm khuyến khích người dân phát triển năng lượng sạch, sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả và góp phần bảo đảm an ninh năng lượng trên địa bàn.