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Thời sự

Cà Mau điều động, bổ nhiệm 3 hiệu trưởng giữ chức phó giám đốc sở

Gia Bách
Gia Bách
UBND tỉnh Cà Mau điều động, bổ nhiệm 3 hiệu trưởng các trường cao đẳng giữ chức phó giám đốc 3 sở: Giáo dục - Đào tạo, Y tế, Văn hóa - Thể thao - Du lịch.

Ngày 6.8, tỉnh Cà Mau tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác điều động, bổ nhiệm cán bộ đối với Sở Giáo dục - Đào tạo, Sở Y tế, Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch.

Cà Mau điều động, bổ nhiệm ba hiệu trưởng giữ chức phó giám đốc sở - Ảnh 1.

UBND tỉnh Cà Mau điều động, bổ nhiệm 3 hiệu trưởng giữ chức phó giám đốc sở

ẢNH: G.B

Tại hội nghị, đại diện Sở Nội vụ công bố các quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác cán bộ.

Theo đó, ông Từ Hoàng Ân, Hiệu trưởng Trường cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc Cà Mau, được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch.

Ông Huỳnh Ngọc Linh, Hiệu trưởng Trường cao đẳng Y tế Cà Mau, được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó giám đốc Sở Y tế.

Bà Nguyễn Hồng Nhung, Hiệu trưởng Trường cao đẳng cộng đồng Cà Mau, được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo.

Cà Mau điều động, bổ nhiệm ba hiệu trưởng giữ chức phó giám đốc sở - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Minh Luân, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, trao quyết định cho ông Từ Hoàng Ân

ẢNH: G.B

Phát biểu giao nhiệm vụ, ông Nguyễn Minh Luân, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, chúc mừng 3 cán bộ được điều động, bổ nhiệm. Ông Nguyễn Minh Luân đề nghị các cán bộ vừa được bổ nhiệm nhanh chóng bắt tay vào công việc, phát huy năng lực, kinh nghiệm, cùng tập thể lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Ông Luân cũng yêu cầu lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức 3 sở nói trên tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tạo điều kiện để các cán bộ mới hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị.

Cà Mau điều động, bổ nhiệm ba hiệu trưởng giữ chức phó giám đốc sở - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Minh Luân, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, trao quyết định cho bà Nguyễn Hồng Nhung

ẢNH: G.B

Cà Mau điều động, bổ nhiệm ba hiệu trưởng giữ chức phó giám đốc sở - Ảnh 4.

Ông Nguyễn Minh Luân, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, trao quyết định cho ông Huỳnh Ngọc Linh (thứ 3 từ phải sang)

ẢNH: G.B

Đại diện lãnh đạo các sở có cán bộ được điều động, bổ nhiệm khẳng định sẽ tạo điều kiện để các cán bộ sớm bắt nhịp công việc, phát huy năng lực, sở trường và cùng tập thể hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

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